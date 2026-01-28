22 yıllık seyahat acentesi Tatil Sepeti satıldı: Yüzde 100'ü için yapılan ödeme...

Tera Yatırım Teknoloji Holding, turizm sektörünün bilinen markalarından Tatil Sepeti’nin devralma sürecini tamamladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satın almaya ilişkin tüm aşamaların başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

27 milyon tekil ziyaretçiye sahipti

2002 yılında kurulan ve 2004’te faaliyetlerine başlayan Tatil Sepeti, yıllar içinde ulaştığı 27 milyonu tekil olmak üzere toplamda 67 milyonun üzerindeki ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin önde gelen turizm portalları arasında yer aldı. Şirket, sürecin tamamlanmasıyla birlikte resmi olarak el değiştirmiş oldu.

Turizm alanındaki en büyük yatırım

Daha önce kamuoyuna duyurulan satın alma işlemi, taraflar arasında gerekli imzaların atılmasıyla hukuki kesinlik kazandı. Yeniçağ’da yer alan haberde, söz konusu devralmanın Tera Yatırım Teknoloji Holding’in turizm alanındaki en büyük yatırımı olduğu ifade edildi.

70 milyon euro ödeme yapıldı

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, Tatil Sepeti’nin yüzde 100 hissesinin devri için toplam 70 milyon euro ödeme yapıldı. Bu tutarın güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 3,7 milyar liraya karşılık geldiği belirtildi.

Ayrıca, Tera Yatırım’ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ile satıcılar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi’nin 17 Kasım 2025 tarihinde imzalandığı da KAP açıklamasında belirtildi.