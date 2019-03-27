25. MARBLE Fuarı kapılarını açtı

27 Mart 2019

Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli 3 organizasyonundan biri olan MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 25. kez kapılarını açtı. Fuarİzmir'deki etkinliğe 209'u yabancı 1100'e yakın firma katılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, 30 Mart Cumartesi gününe kadar binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak.

Etkinlik boyunca, Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğal taş sektörünün önemli iş bağlantıları yapması hedefleniyor.

Fuarda, ağırlıkları 30 bin tona ulaşan 1500 ham blok, yarı işlenmiş ve işlenmemiş doğal taşların yanında iş makineleri, mermer makineleri ile makine sarf malzemeleri sergileniyor.

Toplam 150 bin metrekare alanda gerçekleştirilen, yerli ve yabancı katılımcılarla ticari görüşmelerin yapılacağı fuarda, 63 ülkeden alıcı bulunuyor.

Kaynak: AA