2,5 yılda 3 milyon dolar destek verilecek

Sevilay ÇOBAN

Kayacan Ventures, yapay zekâ teknolojisi kullanan ve küre­sel büyüme potansiyeli taşı­yan B2B SaaS girişimlerine yönelik Türkiye’nin en kapsamlı hızlandır­ma programını başlattı. Performans­larına bağlı olarak 100 girişime özel tasarlanan ve toplamda 3 milyon dolara kadar yatırım desteği sunan program, finansal katkının yanı sıra özelleştirilmiş hibrit eğitimler, men­torluk ve ciro odaklı networking fır­satları sağlayarak girişimlerin büyü­mesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Elemeyi yapay zekâ yapacak

Programın duyusu için yapılan toplantıda; 25 Şubat - 1 Nisan tarih­leri arasında alınacak başvuruların yapay zekâ destekli bir eleme süre­ciyle değerlendirilerek farklı yatı­rımcılardan oluşan jüri tarafından üç aşamalı seçimden geçeceği be­lirtildi. 7 Nisan - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek program, di­rekt seçilen girişimlere başta ve son­raki süreçte yatırım yaparak diğer hızlandırma programlarından ayrı­şırken, KPI hedeflerini tutturan gi­rişimcilere ek yatırım imkânı suna­cak. Küresel rekabet avantajı kazan­dırmayı hedefleyen program, yurt dışında düzenlenecek özel bir moti­vasyon kampıyla başlayacak ve giri­şimlerin ihtiyaçlarına göre şekille­nen eğitimlerle tamamlanacak.

Hedef, Türk girişimlerini ‘unicorn’a dönüştürmek

Kayacan Ventures Hızlandırma Programı açılışında konuşan Kaya­can Ventures Yönetim Kurulu Baş­kanı Ulaş Kayacan, ‘’Türkiye’nin en kapsamlı hızlandırma programı olarak toplamda 100 girişime des­tek vereceğiz. Türkiye’nin girişim­cilik ekosistemini küresel düzeyde öne çıkarmak için yola çıktık. Kaya­can Ventures olarak hedefimiz, Tür­kiye’deki startupları dünya çapında unicorn seviyesine taşımak olacak.

İleriye dönük güçlü yatırımlar ve stratejik mentorluk ile bu girişimle­rin global pazarda söz sahibi olması­nı sağlayacağız. Yapay zekânın gücü­nü kullanarak iş dünyasından fintek teknolojilerine, sağlık teknolojile­rinden enerjiye kadar her sektörde­ki lider girişimlerin hızla büyüme­si için elimizden geleni yapacak ve onları unicorn olma yolunda destek­leyeceğiz. Türkiye’nin potansiyelini dünyaya kanıtlayacağız” dedi.

Programa giren her bir girişime 30 bin dolar hibe

Ulaş Kayacan, şirket olarak ino­vasyonun gücüne inanarak, sürdü­rülebilir büyüme için girişimlere özelleştirilmiş destekler sunarak, yerel girişimlerin küresel arenada rekabetçi olmasına katkıda bulun­duklarını aktardı. Programa kabul edilen her bir girişime ilk aşamada 30 bin dolarlık bir hibe sunacaklarını kaydeden Kayacan, yaklaşık 2,5 yılda yapay zekâ girişimlerine toplamda 3 milyon dolarlık bir destek vermeyi planladıklarını söyledi. Kayacan, bu arada Ventures çatısı altında yatırım desteği verdikleri 27 girişimle ilgili çalışmaların da ayrıca devam ettiği bilgisini de paylaştı.

Girişimcilere nefes olacak

Programın başlangıcı öncesinde girişimcilerin uyum süreçlerini hızlandırmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Mısır’ın Sharm el-Sheikh bölgesinde özel bir lansman ve motivasyon kampı düzenlenecek. Etkinlik, girişimcilere finansal ve eğitim desteği sağlamanın yanı sıra psikolojik ve motivasyonel katkı da sunmayı amaçlıyor.

Program, 7 Nisan - 3 Haziran tarihleri arasında yoğun bir süreçten geçecek ve girişimcilere yurt dışı seyahatleri, küresel network fırsatları ve sektördeki önemli danışmanlarla birebir görüşme imkânı sağlanacak. Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemine can suyu olacak bu hızlandırma programı, katılımcı girişimlerin küresel pazarda rekabetçi bir konum elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.