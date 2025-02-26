2,5 yılda 3 milyon dolar destek verilecek
Kayacan Ventures, yapay zekâ alanında faaliyet gösteren 100 girişimi desteklemek amacıyla hızlandırma programını başlattı. Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, girişimlere 2,5 yılda toplam 3 milyon dolarlık yatırım desteği sunacaklarını söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Kayacan Ventures, yapay zekâ teknolojisi kullanan ve küresel büyüme potansiyeli taşıyan B2B SaaS girişimlerine yönelik Türkiye’nin en kapsamlı hızlandırma programını başlattı. Performanslarına bağlı olarak 100 girişime özel tasarlanan ve toplamda 3 milyon dolara kadar yatırım desteği sunan program, finansal katkının yanı sıra özelleştirilmiş hibrit eğitimler, mentorluk ve ciro odaklı networking fırsatları sağlayarak girişimlerin büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor.
Elemeyi yapay zekâ yapacak
Programın duyusu için yapılan toplantıda; 25 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında alınacak başvuruların yapay zekâ destekli bir eleme süreciyle değerlendirilerek farklı yatırımcılardan oluşan jüri tarafından üç aşamalı seçimden geçeceği belirtildi. 7 Nisan - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek program, direkt seçilen girişimlere başta ve sonraki süreçte yatırım yaparak diğer hızlandırma programlarından ayrışırken, KPI hedeflerini tutturan girişimcilere ek yatırım imkânı sunacak. Küresel rekabet avantajı kazandırmayı hedefleyen program, yurt dışında düzenlenecek özel bir motivasyon kampıyla başlayacak ve girişimlerin ihtiyaçlarına göre şekillenen eğitimlerle tamamlanacak.
Hedef, Türk girişimlerini ‘unicorn’a dönüştürmek
Kayacan Ventures Hızlandırma Programı açılışında konuşan Kayacan Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, ‘’Türkiye’nin en kapsamlı hızlandırma programı olarak toplamda 100 girişime destek vereceğiz. Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini küresel düzeyde öne çıkarmak için yola çıktık. Kayacan Ventures olarak hedefimiz, Türkiye’deki startupları dünya çapında unicorn seviyesine taşımak olacak.
İleriye dönük güçlü yatırımlar ve stratejik mentorluk ile bu girişimlerin global pazarda söz sahibi olmasını sağlayacağız. Yapay zekânın gücünü kullanarak iş dünyasından fintek teknolojilerine, sağlık teknolojilerinden enerjiye kadar her sektördeki lider girişimlerin hızla büyümesi için elimizden geleni yapacak ve onları unicorn olma yolunda destekleyeceğiz. Türkiye’nin potansiyelini dünyaya kanıtlayacağız” dedi.
Programa giren her bir girişime 30 bin dolar hibe
Ulaş Kayacan, şirket olarak inovasyonun gücüne inanarak, sürdürülebilir büyüme için girişimlere özelleştirilmiş destekler sunarak, yerel girişimlerin küresel arenada rekabetçi olmasına katkıda bulunduklarını aktardı. Programa kabul edilen her bir girişime ilk aşamada 30 bin dolarlık bir hibe sunacaklarını kaydeden Kayacan, yaklaşık 2,5 yılda yapay zekâ girişimlerine toplamda 3 milyon dolarlık bir destek vermeyi planladıklarını söyledi. Kayacan, bu arada Ventures çatısı altında yatırım desteği verdikleri 27 girişimle ilgili çalışmaların da ayrıca devam ettiği bilgisini de paylaştı.
Girişimcilere nefes olacak
Programın başlangıcı öncesinde girişimcilerin uyum süreçlerini hızlandırmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Mısır’ın Sharm el-Sheikh bölgesinde özel bir lansman ve motivasyon kampı düzenlenecek. Etkinlik, girişimcilere finansal ve eğitim desteği sağlamanın yanı sıra psikolojik ve motivasyonel katkı da sunmayı amaçlıyor.
Program, 7 Nisan - 3 Haziran tarihleri arasında yoğun bir süreçten geçecek ve girişimcilere yurt dışı seyahatleri, küresel network fırsatları ve sektördeki önemli danışmanlarla birebir görüşme imkânı sağlanacak. Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemine can suyu olacak bu hızlandırma programı, katılımcı girişimlerin küresel pazarda rekabetçi bir konum elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.