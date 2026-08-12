290 milyar dolarlık imparatorlukta istifa depremi

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Tata Group’un çatı şirketi Tata Sons’ta uzun süredir devam eden yönetim gerilimi istifaya dönüştü. 2017’den bu yana grubun başında bulunan N. Chandrasekaran, görevden ayrılma kararını şirkete iletti.

Chandrasekaran’ın mevcut görev süresi Şubat 2027’de sona erecek. Deneyimli yönetici bu tarihe kadar görevini sürdürecek ancak yeni dönem için koltuğunu bırakacak.

Tata’da güç mücadelesi büyüdü

İstifanın arkasında Tata Sons ile şirketin yaklaşık yüzde 66’sını kontrol eden Tata Trusts arasındaki yönetim anlaşmazlığının bulunduğu belirtiliyor. Tata Trusts Başkanı Noel Tata’nın Chandrasekaran’ın yeniden atanmasına karşı çıktığı, tarafların özellikle Tata Sons’ın gelecekte halka açılıp açılmayacağı ve yönetim yapısı konusunda anlaşamadığı aktarılıyor. Grubun 18 Ağustos’taki genel kurulu öncesinde gelen karar, halefiyet tartışmasını da hızlandırdı.

Tata Sons; Tata Consultancy Services, Tata Motors ve Air India dahil 30’dan fazla şirketin merkezinde bulunuyor. Grubun faaliyetleri otomotivden çeliğe, havacılıktan yazılıma, savunmadan yarı iletkenlere kadar uzanıyor. Chandrasekaran’ın ayrılık kararının ardından yatırımcıların gözü, Tata’nın yeni başkanının kim olacağına ve grup içindeki güç mücadelesinin nasıl sonuçlanacağına çevrildi.