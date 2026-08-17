298 mağazayı kapattı : Perakende devi iflas korumasında

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Brezilya perakende sektörünün köklü isimlerinden Casas Bahia, ağırlaşan borç yükü ve kötüleşen finansal sonuçların ardından iflas korumasına başvurdu. Şirket, son dönemde yüzlerce mağazasını kapatmasına rağmen bilançosundaki bozulmanın önüne geçemedi.

Casas Bahia’nın ikinci çeyrekte açıkladığı net zarar 10,1 milyar reale, yaklaşık 1,9 milyar dolara ulaştı. Şirket yönetimi, yeniden yapılandırma sürecinin faaliyetleri sürdürürken borçların yeniden düzenlenmesine imkân sağlayacağını belirtti.

298 mağazanın kepengi indi

Casas Bahia maliyetleri azaltmak ve operasyonlarını küçültmek amacıyla son dönemde geniş kapsamlı bir mağaza kapatma programı yürüttü. Bu süreçte toplam 298 mağazanın faaliyetlerine son verildi.

Ancak mağaza ağının küçültülmesi şirketin finansal baskısını ortadan kaldırmaya yetmedi. Yüksek finansman maliyetleri ve tüketici kredilerine erişimin zorlaşması, özellikle dayanıklı tüketim ürünleri satan perakendeciler üzerinde daha ağır bir yük oluşturdu.

Casas Bahia; mobilya, beyaz eşya ve elektronik gibi tüketicilerin sıklıkla taksitli alışveriş yaptığı ürünlerde güçlü bir konuma sahip. Bu nedenle Brezilya’daki yüksek faiz ortamı şirketin satış modelini doğrudan etkiliyor.

Faiz yükseldi, müşteri frene bastı

Brezilya’da yüksek seyreden faizler hem şirketlerin borçlanma maliyetini artırıyor hem de tüketicinin kredi kullanmasını zorlaştırıyor. Özellikle düşük ve orta gelir grubuna hitap eden perakendeciler, hanehalkının zorunlu olmayan harcamalarını azaltmasından daha fazla etkileniyor.

Casas Bahia açısından sorun yalnızca satışların yavaşlaması değil. Şirket aynı zamanda geçmiş yıllardan taşınan finansman yüküyle mücadele ederken yüksek faiz nedeniyle borçlarını çevirmekte daha fazla maliyetle karşı karşıya kalıyor.

Bu tablo, şirketin mağaza kapatma ve gider azaltma adımlarını hızlandırmasına rağmen bilanço üzerindeki baskının devam etmesine yol açtı.

Mahkeme koruması altında borçlar yeniden düzenlenecek

Başlatılan süreç Casas Bahia’nın faaliyetlerinin doğrudan durması anlamına gelmiyor. Şirket mahkeme gözetiminde borçlarını yeniden yapılandırarak operasyonlarını sürdürmeye çalışacak.

Bu yöntem, finansal güçlük yaşayan şirketlere alacaklılarla yeni ödeme planları üzerinde anlaşabilmeleri için zaman kazandırıyor. Casas Bahia açısından önümüzdeki dönemin en kritik başlıkları borçların hangi koşullarda yeniden yapılandırılacağı ve şirketin küçülen mağaza ağıyla yeniden kârlılığa dönüp dönemeyeceği olacak.

Şirketin yaşadığı sıkıntı aynı zamanda Brezilya ekonomisindeki yüksek faiz ortamının perakende sektörü üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor. Tüketicinin krediye bağımlı olduğu sektörlerde finansman koşullarındaki sıkılaşma, satışlardan şirket bilançolarına kadar geniş bir alanda baskı yaratıyor.

Perakende sektöründe uyarı işareti

Casas Bahia’nın yeniden yapılandırma kararı yalnızca tek bir şirketin mali problemi olarak görülmüyor. Brezilya’da yüksek faizlerin uzun süre devam etmesi halinde özellikle borçluluğu yüksek ve taksitli satış modeline bağımlı perakendecilerin benzer baskılarla karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

Bir dönem agresif mağaza büyümesiyle öne çıkan Casas Bahia için şimdi öncelik büyümek değil, küçülen operasyonu sürdürülebilir hale getirmek. 298 mağazanın kapatılmasının ardından şirketin önündeki asıl sınav, mahkeme koruması altında borç yükünü azaltarak yeniden nakit üretebilen bir yapıya ulaşmak olacak.