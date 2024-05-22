3. Bulgar-Türk Ticaret Zirvesi 7-8 Haziran'da Bansko'da yapılacak

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) ile DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi’nin girişimi ile start alan Bansko Zirvesi, bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor. Bulgaristan’ın Bansko şehrinde III. Bulgar-Türk Ticaret Zirvesi adıyla düzenlenen etkinliğe iki ülkeden toplam 300 civarında iş insanının katılması bekleniyor.

Bulgaristan'daki işbirliği fırsatları anlatılacak

Zirvenin düzenleyicileri arasında BULTİŞAD ve DEİK’in yanı sıra T.C. Sofya Büyükelçiliği, Bulgaristan KOBİ Ajansı, Bulgaristan Yatırım Ajansı ve Bulgaristan-Romanya Ticaret ve Sanayi Odası da yer alıyor.

Bulgaristan’ın kayak merkezi olan Bansko’daki bir otelde düzenlenecek olan organizasyonda, Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov ile iki ülke yatırım ve ticareti geliştirme kurumlarının yetkilileri Bulgaristan’daki iş birliği fırsatlarını anlatacak. Türkiye Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık da zirveye katılacak bir diğer isim olacak.

Etkinlikte tematik paneller de düzenlenecek

Sektörel eşleştirmelerin de yapılacağı Zirve’de ayrıca tematik panellerin yapılması; otomotiv yedek parçaları, inşaat ve yapı malzemeleri, metal, makina, kağıt, mobilya, enerji, ambalaj, gıda, IT, danışmanlık, tekstil, sağlık, kimya-kozmetik, plastik eşya, turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalara stant açma ve tanıtım olanağı sağlanacak.