3M’de üst düzey atama

20 Ekim 2020

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3M’in dünya çapındaki en önemli operasyon merkezlerinden biri olan Çin, Hong Kong ve Taiwan Bölgesi bundan böyle bir Türk’ün imzasını taşıyacak.

3M’de 9 yılı geride bırakan Tamer Güneş 3M Çin, Hong Kong ve Taiwan Bölgesi Tedarik Zinciri ve Lojistik Operasyonları Müdürlüğü görevine atandı. Güneş, Çin, Hong Kong ve Taiwan Bölgesindeki Tedarik Zinciri ve Lojistik Operasyonlarından sorumlu olacak ve Şangay’da yürüteceği görevine 1 Aralık 2020 itibarıyla başlayacak.

3M'e 2011 yılında Türkiye Üretim Müdürü olarak katılan Güneş, sırasıyla Türkiye Uretim ve Tedarik Zinciri Müdürü, devaminda Isvicre merkezli olarak CEEMEA Tedarik Zinciri Müdürü ve son olarak da EMEA Tüketici Ürünleri Grubu Üretim ve Tedarik Zinciri Müdürü olarak artan sorumluluklarıyla çeşitli liderlik rollerinde görev aldı.

3M’e katılmadan önce 9 yıl boyunca Türkiye'de Unilever’de planlama ve üretim alanlarında çeşitli görevlerde çalışan Tamer Güneş, eğitimini ise İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin ardından 2001 yılında mezun olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.