47 ülkeden katılımcılar Boğaziçi Zirvesi’nde bir araya geliyor

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl ‘Büyük Dönüşüm’ temalı 13. Boğaziçi Zirvesi 10-11 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Zirve öncesi yapılan basın toplantısında konuşan UİP Kurucusu ve Başkanı Cengiz Özgencil, bu yıl Boğaziçi Zirvesi'ne 47 ülke ve 100'ün üzerinde katılımcı ve konuşmacının geleceğini, zirvenin 13'üncü yılında da Türkiye menfaatlerini ön planda tutarak, bağımsız ve güçlü bir şekilde adım adım ilerlediğini belirtti.

Zirvenin ekonomiye yön veren bir kuruluş olma yolunda önemli bir yeri olduğunu kaydeden Özgencil, düzenlenecek 23 panel ile ekonomiden kültür-sanata, teknolojiden dijitalleşmeye, enerjiden tarım ve gıda güvenliğine kadar birçok konuya ışık tutulacağını ve zirvede önceki yıllarda olduğu gibi yine çok önemli ekonomik iş birliklerine ve yatırımlara imza atılacağını söyledi.

Özgencil, zirvenin bir düşünce platformu olduğunu belirterek, "Her zaman şuna inanmışımdır; Uluslararası firmalar geldiği zaman burada aradığı ortamı bulduğuna inanıp destek verebilirse sponsorluk anlamında da işte o zaman markalaşma sürecini başlatmış olursunuz. Buranın hem bağımsız ve özgün kalabilmesi hem de markalaşabilmesi için bir kurum ya da devletten destek almadan zor olanı seçtim. Organizasyonun diğer bir ayağı ise UİP çatısı altında yapılan B2B görüşmeler. A ve B statüsündeki iş insanlarının B2B görüşmeleriyle bir araya gelerek önemli ve yüksek meblağlı iş anlaşmalarının başlangıcını yapıyor ve ticari ilişkiler de kolaylaşıyor." dedi.

"Türkiye'nin artan önemi dünyaca yakından izleniyor"

Bu yıl COVID-19'dan tam çıkış dolayısıyla zirveye çok yoğun bir ilgi olduğunu dile getiren Özgencil, "Pandemiden sonraki yeni dünya düzeninde Türkiye'nin artan önemi bütün dünya tarafından yakından izleniyor. Boğaziçi Zirvesi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli ekonomik iş birliklerine ve anlaşmalara ev sahipliği yapacak. Zirve, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını göstermek ve yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için çok önemli fırsatlar sunacak. Değişen dünyada güçlü tedarik zinciri ve jeopolitik önemi ile gözde ülkelerden biri haline gelen Türkiye, yabancı yatırımcıların takibinde. Son dönemde ülke ekonomisine giderek artan yabancı ilgisinin Boğaziçi Zirvesi'nde de devam etmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Cengiz Özgencil, geçen 12 yılda olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinden konusunda uzman kişilerin bir araya gelerek fikir ve önerilerini Boğaziçi Zirvesi’nde anlatacağını ve bu kadar yüksek profilli katılımcıyı İstanbul'da ağırlayacak olmalarının büyük bir gurur olduğunu kaydetti.

Boğaziçi Zirvesi'nin turizme ve İstanbul'un tanıtımına da katkı sağladığını ifade eden Özgencil, şunları kaydetti: "100'ün üzerinde heyet bekliyoruz. Mısır eski Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Amr Musa geliyor. Umarım burada önemli görüşmeler yaparlar. Ürdün'den Prens Hasan geliyor. Körfez Ülkesi 7 ülkenin genel sekreteri geliyor. Tanzanya'nın Turizm ve Ekonomi Bakanı geliyor. Nijerya'nın Maliye Bakanı geliyor. İngiltere'den Lord, Amerika'dan akademisyenler geliyor. Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den yoğun bir katılım var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden 7'den fazla katılımcı var. Türkiye'den, Tarım Bakanımız, Dışişleri Bakan Yardımcımız Faruk Kaymakçı, Enerji Bakan Yardımcımız katılıyor."

13 yıllık kesintisiz organizasyon

UİP Onur Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da UİP'in ayrıcalığının gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde birçok konuda kamu yönetimi, iş dünyası, siyaset, sanat camialarının içindeki insanların bir araya gelerek bir diyalog içinde olmaları ve görüşebilmeleri açısından önemli olduğunu, bu tip organizasyonların ülkeye katkı sağladığını belirtti. Yırcalı, 2010'da başlayan Boğaziçi Zirvesi'nin salgın yılları dahil kesintisiz bir şekilde yapıldığını ve bu yıl 13'üncüsünün düzenleneceğini söyledi.

Zirvede bu yıl ana temanın ‘Büyük Dönüşüm - Küresel Değişimin İtici Güçleri’ olduğunu belirten Yırcalı, "Biz her sene zirveyi dünya gündemindeki konulara yönelik yapmaya çalışıyoruz. Hem Türkiye hem dünyadan katılanlara cazip bir toplantı olsun ve onların da görüşlerini alabilelim istiyoruz. Çeşitli konularla ilgili panellerimiz, konuşmalarımız olacak. Mesela teknoloji, güvenlik, tarım, turizm, eşitlik gibi konular olacak. Türkiye'de yatırım fırsatlarını inceleyen bir panelimiz de olacak. 10 Kasım olmasından dolayı ana toplantımıza başlamadan önce 'Atatürk ve Dünya' başlığı altında bir panel yapılacak." diye konuştu.

Yırcalı, son 3 yılda salgının da büyük etkisinden dolayı dünyadaki en önemli konunun değişim olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Pandeminin getirdiği, bırakın kapanmayı ve ekonomik yıpranmayı, insan sağlığı üzerine ne kadar değişiklik getirdiği malum. Bunun yanında ekonomik krizler de var. 1-2 sene önce hiç düşünmediğimiz konuları düşünüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı tesirleri derken, enerji meseleleri girdi. FED'in devamlı faiz yükselteceğini düşünmüyorduk. Onun için hiç beklemediğimiz değişimlerle karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. O yüzden başlığımızı iyi seçtiğimizi düşünüyorum."

Zirvede düzenlenecek paneller

10 Kasım'da başlayacak zirvede paneller 2 ayrı salonda gerçekleştirilecek. "Büyük Dönüşüm" yuvarlak masa toplantısı ile başlayacak zirvede 2 gün gerçekleştirilecek olan paneller şöyle sıralandı:

10 Kasım Perşembe: Metaverse, Kurumsal Yönetim ve Şirketlerin Geleceği, Alternatif Turizm ve Yatırım Fırsatları, Türkiye’deki Yatırım Fırsatları, UNDP, Güvenliğin Yeni Açısı: Tarım ve Gıda, Barınmanın Ticari Yolları (İnşaat), Gelecek On Yılda Enerji, Teknolojide Bir Limit Var Mı?

11 Kasım Cuma: NATO’da Önemli Müttefik: Türkiye, AB Adaylarının Güvenlik İkilemleri: Batı Balkanlar, Fintech ve Paranın Dijitalleşmesi, Körfez İşbirliği Konseyi’nin Entegrasyon Süreci, Uluslararası Ticaret Yolları (Su, Hava, Kara), Cinsiyet Perspektifinden Ekonomide Kadın, Türk – Arap Diyaloğu, Güney Amerika’yı Tekrar Keşfetmek, Savunma Endüstrisi ve Ulusal Güvenlik, Vatandaşlık ve Yatırım: Gayrimenkul Değeri Üzerinden Kimlik İnşası, Sanata Evet.