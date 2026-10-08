500 yıllık posta devinde 2 bin 500 kişilik işten çıkarma planı

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İngiltere'nin köklü posta kuruluşu Royal Mail, mektup gönderilerindeki büyük düşüş ve kargo sektöründeki yoğun rekabet nedeniyle kapsamlı bir yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Şirket, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada 2027 yılı sonuna kadar merkez ofis ve destek birimlerinde 2 bin 500'e kadar pozisyonun kaldırılmasının planlandığını duyurdu.

Yaklaşık 131 bin kişinin çalıştığı kuruluşta öngörülen küçülme, iş gücünün yüzde 2'sinden azını kapsıyor. Yönetim, maliyetleri azaltarak kaynaklarını teslimat hizmetlerinin geliştirilmesine yönlendirmeyi hedefliyor.

Mektup gönderileri yüzde 70'ten fazla azaldı

Royal Mail'in küçülme kararının arkasında posta hizmetlerinin yapısında yaşanan köklü değişim bulunuyor. Şirketin verdiği bilgiye göre mektup gönderilerinin hacmi, geçmişte ulaştığı en yüksek düzeye kıyasla yüzde 70'ten fazla geriledi. Dijital iletişimin yaygınlaşması ve geleneksel mektuplaşmanın azalması, yüzyıllardır posta dağıtımına dayanan iş modelini giderek daha az kârlı hale getiriyor.

Buna karşılık internet alışverişinin büyümesiyle paket ve kargo teslimatına yönelik talep artıyor. Ancak bu alanda özel dağıtım şirketleriyle rekabet etmek, daha hızlı teslimat, esnek hizmet ve teknoloji yatırımları gerektiriyor. Royal Mail yönetimi, küçülen mektup pazarından büyüyen kargo pazarına geçiş sürecinde şirketin maliyet yapısını yeniden düzenlemek istiyor.

2 bin 500 kadro kaldırılacak

Açıklanan plana göre 2027 yılı sonuna kadar en fazla 2 bin 500 merkez ofis ve destek pozisyonu kaldırılacak. Düzenlemenin özellikle yönetim, idari hizmetler ve şirket içi destek faaliyetlerinde uygulanması öngörülüyor. Şirket, çalışan sayısındaki azalmanın mümkün olduğunca ayrılan personelin yerine yeni çalışan alınmaması ve gönüllü işten ayrılma programlarıyla sağlanacağını bildirdi.

Planın önemli ayrıntılarından biri, sahada çalışan posta dağıtıcıları ve sürücülerin kapsam dışında tutulması. Royal Mail, dağıtım ve işleme faaliyetlerindeki ön saflarda görev yapan personelin sayısında bu program nedeniyle azaltmaya gidilmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca yeniden yapılanma henüz kesinleşmiş bir toplu işten çıkarma kararı değil; sendikalarla yürütülecek görüşmelerin ardından uygulanacak.

Yönetim daha hızlı karar almak istiyor

Royal Mail Üst Yöneticisi Alistair Cochrane, şirketin son dönemde bütün faaliyet alanlarında maliyetleri düşürmeye ve iş süreçlerini sadeleştirmeye çalıştığını belirtti. Yeni düzenlemenin birbirini tekrar eden görevleri azaltarak karar alma süreçlerini hızlandırması ve müşterilere sunulan hizmetlere daha fazla yatırım yapılmasını sağlaması hedefleniyor.

Şirket, değişen posta pazarında ayakta kalabilmek için operasyonlarını yeniden yapılandırması gerektiğini savunuyor. Bununla birlikte yönetim, planlanan küçülmenin çalışanlar açısından kolay olmayacağını kabul ediyor. Royal Mail, uygulama sürecinde sendikalarla yakın çalışacağını ve personele adil davranılacağını açıkladı.

Teslimat hedeflerinde sorun sürüyor

Royal Mail'in yeniden yapılanma planı, posta teslimatlarındaki performans sorunlarının sürdüğü bir döneme denk geldi. İngiltere'nin iletişim düzenleyicisi Ofcom, şirketin belirlenen hizmet standartlarını karşılayamaması nedeniyle yürüttüğü incelemeleri sürdürüyor. Birinci sınıf mektupların zamanında teslim edilme oranı 2025-2026 döneminde yüzde 75,7'de kalırken, düzenleyici kurumun hedefi yüzde 93 olarak belirlenmiş durumda.

Teslimat sorunları şirketin yalnızca maliyetlerini değil, müşteriler karşısındaki konumunu da etkiliyor. Royal Mail bir yandan geleneksel posta hizmetindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışırken diğer yandan daha hızlı ve esnek paket dağıtımı sunan rakipleriyle mücadele ediyor. Bu nedenle yönetimin iş gücünü azaltma kararı, hizmet kalitesinin nasıl iyileştirileceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Sendikalardan işten çıkarma planına tepki

Şirketin açıkladığı plan sendikaların tepkisiyle karşılaştı. Unite sendikası, yaşanan sorunların yalnızca çalışan sayısını azaltarak çözülemeyeceğini belirterek şirket yönetimi, hükümet ve düzenleyici kurumun geçmişte gerekli adımları atmadığını savundu. Sendika, artan rekabet baskısı karşısında istihdamın ve hizmet kalitesinin daha fazla zarar görebileceği uyarısında bulundu.

İletişim Çalışanları Sendikası CWU'nun ilgili birimi de üyelerine yaptığı duyuruda, programın ilk aşamasında ağırlıklı olarak yönetim pozisyonlarının etkileneceğini bildirdi. Açıklamada, sendikanın temsil ettiği çalışanlar arasında yaklaşık 183 pozisyonun etkilenme ihtimali bulunduğu belirtildi. Bu personelin ağırlıklı olarak gelir koruma, idari işler ve merkezi destek birimlerinde görev yaptığı ifade edildi.

Çek milyarderin satın almasından sonraki büyük değişim

İşten çıkarma planı, Royal Mail'in mülkiyet yapısında yaşanan değişimin ardından gündeme geldi. Çek milyarder Daniel Křetínský'nin kontrolündeki EP Group, Royal Mail'in çatı şirketi International Distribution Services'i 2025 yılında satın aldı. Yaklaşık 3,6 milyar sterlinlik işlem, İngiltere'nin en köklü kuruluşlarından birinin kontrolünü yeni bir yatırımcıya geçirdi.

Satın almanın ardından şirketin daha verimli hale getirilmesi ve değişen posta pazarına uyum sağlaması öncelikli hedefler arasında yer aldı. Royal Mail'in yaklaşık 500 yıllık geçmişi, İngiltere'de kamu hizmeti niteliği taşıyan dağıtım ağının ekonomik dönüşümünü ayrıca önemli hale getiriyor. Hükümetin özel hakları ve şirketin kamu hizmeti yükümlülükleri nedeniyle yeniden yapılanma yalnızca ticari bir karar olarak değerlendirilmiyor.

Posta hizmetlerinde asıl değişim ne?

Royal Mail'in açıkladığı program, geleneksel posta işletmelerinin dijitalleşme karşısında yaşadığı yapısal dönüşümün dikkat çekici örneklerinden biri. Elektronik posta, dijital belgeler ve çevrim içi işlemler mektup gönderilerini azaltırken internet alışverişi paket taşımacılığının ağırlığını artırıyor. Ancak bu iki hizmetin operasyonel ihtiyaçları ve rekabet koşulları birbirinden farklı olduğu için eski iş modelini yalnızca küçülterek sürdürmek yeterli olmayabiliyor.

Şirketin önündeki en önemli soru, istihdamı azaltırken teslimat kalitesini iyileştirip iyileştiremeyeceği olacak. Sendikalarla yapılacak görüşmeler ve 2027 sonuna kadar uygulanması öngörülen planın ayrıntıları, yeniden yapılanmanın çalışanlar üzerindeki gerçek etkisini belirleyecek. Royal Mail'in attığı adım, posta sektöründeki dönüşümün yalnızca teknoloji yatırımlarıyla değil, köklü istihdam değişiklikleriyle de ilerlediğini gösteriyor.