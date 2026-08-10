55 milyar euroluk miras savaşı

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İtalya'nın en büyük sanayi imparatorluklarından birini kuran Leonardo Del Vecchio, 2022 yılında hayatını kaybettiğinde geride yalnızca dünyanın en büyük gözlük üreticilerinden birini değil, Avrupa finans sisteminin önemli şirketlerine uzanan dev bir yatırım portföyü de bıraktı.

Ancak dört yıl sonra Ray-Ban miras savaşı, aile servetinin yönetimini giderek daha karmaşık hale getiriyor.

Ailenin Lüksemburg merkezli yatırım şirketi Delfin'in değerinin yaklaşık 55 milyar euroya ulaştığı belirtiliyor. Holding, Ray-Ban'ın da sahibi olan EssilorLuxottica'nın en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.

Aile üyeleri arasındaki yönetim, temettü ve gelecek stratejisi konusundaki anlaşmazlıklar ise şirketin hareket alanını daraltıyor.

Servet 8 kişiye eşit bölündü

Del Vecchio'nun oluşturduğu miras yapısında servet tek bir kişinin kontrolüne bırakılmadı.

Altı çocuğu, dul eşi ve eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Delfin'de eşit pay sahibi oldu. Böylece sekiz mirasçının her birine yüzde 12,5 hisse düştü.

İlk bakışta dengeli görünen bu yapı, büyük kararların alınmasında önemli bir sorun yarattı. Hiçbir mirasçının tek başına belirleyici konumda olmaması, tarafları sürekli uzlaşmaya mecbur bıraktı.

Ray-Ban miras savaşı da tam bu noktada derinleşti. Mirasçıların holdingin nasıl yönetileceği, hangi yatırımların korunacağı ve servetin nasıl değerlendirileceği konusunda farklı görüşlere sahip olması karar mekanizmasını yavaşlattı.

İki kardeşe 10 milyar euroluk teklif

Aile içindeki güç dengesini değiştirmek isteyen isimlerden biri Leonardo Maria Del Vecchio oldu.

Leonardo Maria, iki kardeşinin Delfin'deki toplam yüzde 25'lik payını satın almak için yaklaşık 10 milyar euroluk bir plan hazırladı.

İşlem gerçekleşseydi mevcut yüzde 12,5'lik hissesi yüzde 37,5'e çıkacak ve Leonardo Maria holdingin açık ara en büyük hissedarı haline gelecekti.

Plan başlangıçta aile içinde destek buldu ancak ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması zorlaştı. Bankaların ek teminat istemesi ve Delfin yönetiminin bu konuda ortak tavır alamaması girişimin önündeki en büyük engellerden biri oldu.

Böylece Ray-Ban miras savaşı, milyarlarca euroluk finansman görüşmelerini de içine alan daha büyük bir güç mücadelesine dönüştü.

Aile kavgası yönetim krizine dönüştü

Gerilim haziran sonunda yapılan Delfin hissedar toplantısında daha da görünür hale geldi.

Leonardo Maria Del Vecchio, toplantının verimli olmayacağını savunarak katılmadı ve holding yönetimini kendisiyle yeterince iş birliği yapmamakla suçladı.

Öte yandan aile içinde bambaşka bir çözüm önerisi de gündeme geldi. Mirasçılardan Rocco Basilico'nun, EssilorLuxottica dışındaki Delfin yatırımlarının satılması yönünde bir model üzerinde durduğu bildirildi.

Ancak bu seçenek konusunda da aile içinde ortak görüş oluşmadı.

Sonuç olarak Ray-Ban miras savaşı, yalnızca kimin daha fazla hisseye sahip olacağı tartışması olmaktan çıkarak holdingin gelecekte nasıl bir yapıya sahip olacağı sorusuna dönüştü.

Kavga İtalya'nın dev bankalarına uzanıyor

Delfin'in önemi yalnızca Ray-Ban ve gözlük sektöründen kaynaklanmıyor.

Holding, EssilorLuxottica'nın yüzde 32,4'ünü elinde bulundururken İtalyan sigorta devi Generali ile bankacılık grubu UniCredit'te de önemli yatırımlara sahip.

Delfin ayrıca Monte dei Paschi di Siena'nın yüzde 17,5'lik hissesiyle bankanın en önemli ortaklarından biri konumunda.

Bu nedenle aile içinde yaşanan anlaşmazlığın etkileri İtalya'daki bankacılık sektöründe devam eden birleşme ve satın alma süreçlerine kadar uzanıyor.

Leonardo Del Vecchio'nun yıllar boyunca oluşturduğu yapı, sekiz mirasçının elinde Avrupa'nın en değerli aile servetlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak Ray-Ban miras savaşı çözülemezse 55 milyar euroluk imparatorluğun büyüklüğü, aynı zamanda en büyük yönetim sorunu haline gelebilir.