600 bin kamu işçisinin beklediği toplantı sona erdi: Masada ücret ve sosyal haklar var

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin üçüncü turu tamamlandı. Görüşmelerde, ücret artışları, kıdem zammı, taban ücret düzenlemesi ve sosyal haklar gibi başlıklar masaya yatırıldı.

Toplantı, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın (TÜHİS) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerinin katıldığı görüşme yaklaşık iki saat sürdü ve basına kapalı yapıldı. Görüşme sonrasında her iki konfederasyon ortak açıklamada bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, süreçte ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Ücretlerin yanı sıra çalışma şartları ve sosyal haklar da görüşülüyor. Henüz karşı teklif almadık, görüşmeler biraz zaman alacak gibi görünüyor” dedi. Ağar, bir sonraki toplantının 1 Mayıs’tan sonra yapılmasının planlandığını aktardı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise, TÜHİS’in bu toplantıda herhangi bir ücret teklifi sunmadığını belirterek, “Amacımız, çalışanların enflasyon karşısında korunarak alım gücünün artırılması. Alternatifli teklifler üzerinde değerlendirme yapılacak” ifadelerini kullandı.

21 maddelik teklif paketi

Sendikaların sunduğu teklif paketinde öne çıkan maddeler şunlar:

Taban Ücret: Günlük brüt çıplak ücretlerin en az 1.800 TL olması.

Kıdem Zammı: Her hizmet yılı için günlük 15 TL net kıdem zammı.

Ücret Artışları: İlk yılın ilk altı ayında %50, ikinci altı ayında %25 zam. Enflasyonun %25’i aşması durumunda fark ve %10 refah payı ilavesi.

Çalışma Süresi: Haftalık çalışma süresi en fazla 40 saat, 5 gün esasına göre düzenlenecek.

Fazla Mesai: Fazla çalışma ücreti, normal ücretin %100 fazlası olarak ödenecek.

-Kıdem Tazminatı: Her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı.

-Alt İşveren İşçileri: Taşeron çalışanlarının daimi kadroya geçirilmesi çalışmaları öncelikli olacak.

-Sosyal Yardımlar: Yemek, giyim, kira, doğum, ölüm, eğitim, iletişim gibi başlıklarda kapsamlı yardım planlaması yapılacak.

Sendikalar ayrıca, vergi yükünün hafifletilmesi, tehlikeli iş primi, iş riski zammı, teknik hizmet ve sorumluluk tazminatı gibi birçok konuda ayrıntılı düzenlemeler talep ediyor.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir sonraki aşamada TÜHİS’in sunacağı ücret teklifine göre şekilleneceği, tarafların masada uzlaşma yolunu aramaya devam edeceği belirtildi.