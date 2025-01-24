7. CX Awards Turkey Müşteri Deneyimi Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’ye özgü yapısı, bağımsız jüri heyeti ve katılımcılara sağladığı katkılarla dikkat çeken 7. CX Awards Turkey ödül programında, müşteri deneyimi alanında sektöre yön veren projeler ödüllendirildi.

Törende söz alan CX Awards Turkey Jüri Başkanı Prof. Dr. Can Erdem, “Türkiye’nin farklı sektörlerdeki müşteri deneyimi projelerini desteklemek için bu ödül programını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Yapay zeka ve yeni teknolojiler, müşteri deneyimini kişiselleştirerek şirketlerin büyük farklar yaratmasına olanak tanıyor. CX Awards Turkey, bu alanda fark yaratmak isteyen tüm markalar için önemli bir kılavuz sunmaya devam ediyor” dedi.

Prof. Dr. Can Erdem’in yürüttüğü, Prof. Dr. Taşkın Dirsehan, Dr. Nihat Tavşan, Dr. Cem Duran ve Dr. Cenk Türker gibi hem akademik hem de sektörel başarılarıyla tanınan isimlerden oluşan jüri heyeti, projelerin hem akademik hem sektörel açıdan değerlendirilmesini sağladı.

Gecede ödül alan markalar ve projeler

En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Kategorisi

Bankacılık kategorisinde 'Büyük Düşünce Ödülü' VakıfBank'a, 'Üretken Proje Ödülü' Kuveyt Türk'e, 'İyi Fikir Ödülü' İş Bankası'na, 'Özel Ödül' ise TEB'e verildi.

Sigorta kategorisinde 'Büyük Düşünce Ödülü' Anadolu Hayat Emeklilik'e, 'Üretken Proje Ödülü' AgeSA'ya, 'İyi Fikir Ödülü' Aksigorta'ya , 'Özel Ödül' Fiba Sigorta'ya verildi.

Perakende kategorisinde 'Büyük Düşünce Ödülü' FLO'ya, 'İyi Fikir Ödülü' Koton'a , 'Özel Ödül' LC Waikiki'ye verildi.

Enerji kategorisinde 'Üretken Proje Ödülü' YEPAŞ'a verildi.

E-ticaret kategorisinde 'Büyük Düşünce Ödülü' Yemeksepeti'ne, 'Özel Ödül' ise Vestel'e verildi.:.

Gecenin diğer ödülleri ise şu şekilde sıralandı:

Kargo: MNG Kargo: Üretken Proje Ödülü

Isıtma-Soğutma: Bosch Home Comfort: Büyük Düşünce Ödülü,

Ödeme Sistemleri: Multinet Up: Büyük Düşünce Ödülü

Otomotiv: Anadolu Isuzu: Üretken Proje Ödülü

B2B Kategorisi

Bankacılık:

VakıfBank: Büyük Düşünce Ödülü

Sigorta:

Türkiye Sigorta: Büyük Düşünce Ödülü

Agesa: İyi Fikir Ödülü

E-ticaret:

eLogo: Büyük Düşünce Ödülü

Kurumsal Teknoloji Hizmetleri:

Doğuş Teknoloji: Büyük Düşünce Ödülü

Ödeme Sistemleri:

Pluxee: Büyük Düşünce Ödülü

Çalışan Deneyimi Kategorisi

Bankacılık:

Yapı Kredi: Büyük Düşünce Ödülü

Akbank: Üretken Proje Ödülü

QNB: Özel Ödül

Havacılık: HAVAŞ: Büyük Düşünce Ödülü

Ödeme Sistemleri: Multinet Up: Büyük Düşünce Ödülü

Telekom: Turkcell: Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü

Minimum Teknoloji, Maksimum Müşteri Deneyimi Kategorisi

Bankacılık:

Burgan Bank: Büyük Düşünce Ödülü

TEB: Üretken Proje Ödülü

Sigorta:

QNB Sigorta: Büyük Düşünce Ödülü

Aksigorta: Üretken Proje Ödülü

Neova: İyi Fikir Ödülü

Perakende:

Flormar: Üretken Proje Ödülü

FLO: İyi Fikir Ödülü

Enerji: SOCAR: Üretken Proje Ödülü

Sürdürülebilirlik Kategorisi

Perakende:

Samsung: Büyük Düşünce Ödülü

Vestel: İyi Fikir Ödülü

Enerji:

Dicle elektrik: Üretken Proje Ödülü

Mepaş: İyi Fikir Ödülü

Depsaş: Kapsamlı Düşünce Özel Ödülü