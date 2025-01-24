7. CX Awards Turkey Müşteri Deneyimi Ödülleri sahiplerini buldu
Nice Medya tarafından organize edilen ve müşteri deneyimi alanında fark yaratan projelerle yeniliklerin ödüllendirildiği 7. CX Awards Turkey Ödül Töreni, sektörün öncü isimlerini bir araya getirdi. Yapay zeka, veri analitiği ve dijital dönüşüm stratejileriyle güçlenen müşteri deneyimi çalışmalarına imza atan şirketler, törenden ödülle döndü.
Türkiye’ye özgü yapısı, bağımsız jüri heyeti ve katılımcılara sağladığı katkılarla dikkat çeken 7. CX Awards Turkey ödül programında, müşteri deneyimi alanında sektöre yön veren projeler ödüllendirildi.
Törende söz alan CX Awards Turkey Jüri Başkanı Prof. Dr. Can Erdem, “Türkiye’nin farklı sektörlerdeki müşteri deneyimi projelerini desteklemek için bu ödül programını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Yapay zeka ve yeni teknolojiler, müşteri deneyimini kişiselleştirerek şirketlerin büyük farklar yaratmasına olanak tanıyor. CX Awards Turkey, bu alanda fark yaratmak isteyen tüm markalar için önemli bir kılavuz sunmaya devam ediyor” dedi.
Prof. Dr. Can Erdem’in yürüttüğü, Prof. Dr. Taşkın Dirsehan, Dr. Nihat Tavşan, Dr. Cem Duran ve Dr. Cenk Türker gibi hem akademik hem de sektörel başarılarıyla tanınan isimlerden oluşan jüri heyeti, projelerin hem akademik hem sektörel açıdan değerlendirilmesini sağladı.
Gecede ödül alan markalar ve projeler
En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Kategorisi
Bankacılık kategorisinde 'Büyük Düşünce Ödülü' VakıfBank'a, 'Üretken Proje Ödülü' Kuveyt Türk'e, 'İyi Fikir Ödülü' İş Bankası'na, 'Özel Ödül' ise TEB'e verildi.
Sigorta kategorisinde 'Büyük Düşünce Ödülü' Anadolu Hayat Emeklilik'e, 'Üretken Proje Ödülü' AgeSA'ya, 'İyi Fikir Ödülü' Aksigorta'ya , 'Özel Ödül' Fiba Sigorta'ya verildi.
Perakende kategorisinde 'Büyük Düşünce Ödülü' FLO'ya, 'İyi Fikir Ödülü' Koton'a , 'Özel Ödül' LC Waikiki'ye verildi.
Enerji kategorisinde 'Üretken Proje Ödülü' YEPAŞ'a verildi.
E-ticaret kategorisinde 'Büyük Düşünce Ödülü' Yemeksepeti'ne, 'Özel Ödül' ise Vestel'e verildi.:.
Gecenin diğer ödülleri ise şu şekilde sıralandı:
Kargo: MNG Kargo: Üretken Proje Ödülü
Isıtma-Soğutma: Bosch Home Comfort: Büyük Düşünce Ödülü,
Ödeme Sistemleri: Multinet Up: Büyük Düşünce Ödülü
Otomotiv: Anadolu Isuzu: Üretken Proje Ödülü
B2B Kategorisi
Bankacılık:
VakıfBank: Büyük Düşünce Ödülü
Sigorta:
Türkiye Sigorta: Büyük Düşünce Ödülü
Agesa: İyi Fikir Ödülü
E-ticaret:
eLogo: Büyük Düşünce Ödülü
Kurumsal Teknoloji Hizmetleri:
Doğuş Teknoloji: Büyük Düşünce Ödülü
Ödeme Sistemleri:
Pluxee: Büyük Düşünce Ödülü
Çalışan Deneyimi Kategorisi
Bankacılık:
Yapı Kredi: Büyük Düşünce Ödülü
Akbank: Üretken Proje Ödülü
QNB: Özel Ödül
Havacılık: HAVAŞ: Büyük Düşünce Ödülü
Ödeme Sistemleri: Multinet Up: Büyük Düşünce Ödülü
Telekom: Turkcell: Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü
Minimum Teknoloji, Maksimum Müşteri Deneyimi Kategorisi
Bankacılık:
Burgan Bank: Büyük Düşünce Ödülü
TEB: Üretken Proje Ödülü
Sigorta:
QNB Sigorta: Büyük Düşünce Ödülü
Aksigorta: Üretken Proje Ödülü
Neova: İyi Fikir Ödülü
Perakende:
Flormar: Üretken Proje Ödülü
FLO: İyi Fikir Ödülü
Enerji: SOCAR: Üretken Proje Ödülü
Sürdürülebilirlik Kategorisi
Perakende:
Samsung: Büyük Düşünce Ödülü
Vestel: İyi Fikir Ödülü
Enerji:
Dicle elektrik: Üretken Proje Ödülü
Mepaş: İyi Fikir Ödülü
Depsaş: Kapsamlı Düşünce Özel Ödülü