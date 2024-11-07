8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi için geri sayım başladı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun desteklediği, Borsa İstanbul AŞ, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin ana sponsor olduğu 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, hibrit şekilde dünyanın her yerindeki yatırımcılara açık olacak.

Ana tema: Üçüz Dönüşüm

Kongrede, 'Dijital', 'Yeşil' ve 'Toplumsal' ana başlıkları altında dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konular, alanında uzman kişilerin katılımıyla ele alınacak. Bu yıl da 'karbon nötr' olarak tasarlanan kongre, ücretsiz ve herkesin katılımına açık olacak.

Kongrede gün boyunca 12 panel ve 12 eğitim modülü yer alacak. Finans ve sermaye piyasalarında yeni eğilimler, ürünler, teknolojiler, alternatif yatırım araçları ve alanları, dijital dönüşüm, yeşil finans ve toplumsal dönüşüm alanlarındaki yenilik ve gelişmelerin ele alınacağı kongrede, geleceğe dair önemli perspektifler sunulacak.

Kongrenin sosyal sorumluluk projesi: Darüşşafaka

'Kongremize Sen De Katıl, Darüşşafakalı Öğrencilerin Nitelikli Eğitimine Destek Ol!' sosyal sorumluluk projesi ile Kongre'ye kayıt yaptıran katılımcılar adına İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ sponsorluğunda, Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağış yapılacak.

Kongreye kayıtlar, 'www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr' web sitesi üzerinden ücretsiz yapılabilecek.