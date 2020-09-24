A101’de üst düzey görev değişimi
Türkiye’nin perakende zincirlerinden A101’de görev değişimi yaşanıyor. 2010 yılından beri CEO görevinde bulunan Erhan Bostan, yerini Cem Maltaş’a devretti.
A101, yaptığı açıklama ile 10 yıldır CEO’su olarak görev yapan Erhan Bostan'ın Turgut Aydın Holding’de yeni iş dalları için çalışmaya devam edeceği, A101’in başına geçecek isim olarak ise 2011’den beri şirketin yönetiminde görev alan Cem Maltaş'ın seçildiğini bildirdi.
Açıklamaya göre Cem Maltaş yeni görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak.