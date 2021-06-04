ABC Deterjan’da üst düzey atama
ABC Deterjan’da gerçekleştirilen üst düzey atama ile Genel Müdürlük görevine Eser Arıcı Kıroğlu getirildi.
Yerli temizlik ürünleri firması ABC Deterjan’da gerçekleştirilen atama ile Genel Müdürlük görevine 1 Haziran 2021 itibarıyla Eser Arıcı Kıroğlu getirildi. Kıroğlu, 1 Şubat 2017’den bu yana ABC Deterjan markasının Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Kıroğlu, Başer Şirketler Grubu, Olvia Beta Ukrayna, Procter&Gamble Ukrayna, Procter&Gamble Türkiye ve ABC Deterjan’da farklı kademelerde çalıştı.
Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kıroğlu, “ABC’yi hem yurtiçi pazarda hem de yurtdışı pazarlarda desteklemeye devam edeceğiz. Yarım asırlık oluşumun ilk kadın genel müdürü olmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.