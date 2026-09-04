ABD çip tarifelerini sertleştiriyor Samsung ve SK Hynix'e üretim baskısı

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ABD ile Güney Kore arasındaki yeni görüşmeler küresel çip yarışında kritik bir döneme işaret ediyor. Yapay zekâ yatırımları hafıza çiplerine talebi hızla artırırken Washington, dünyanın en büyük üreticilerini Amerika'da daha fazla kapasite kurmaya zorlayan yeni bir tarife modeli üzerinde çalışıyor.

Güney Kore yönetimi, ABD'deki yarı iletken yatırımlarının iki ülke arasındaki daha geniş ekonomik görüşmelerin bir parçası olduğunu açıkladı. Yeni tarife politikasının bu görüşmeler üzerindeki etkisi de tarafların gündeminde bulunuyor.

Güney Kore, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi dünyanın en büyük hafıza çipi üreticilerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle yapay zekâ veri merkezlerinin büyümesi, yüksek bant genişlikli bellek ve gelişmiş hafıza ürünlerine yönelik talebi daha da artırmış durumda.

Washington'ın mesajı netleşiyor

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yarı iletken ithalatına yönelik hedefli bir tarife politikası hazırlandığını açıklarken üreticilere doğrudan ABD'de kapasite kurma çağrısı yaptı.

Yeni yaklaşımın temelinde şirketlerin Amerikan pazarına erişirken nerede üretim yaptığı bulunuyor. Washington, ABD'de fabrika kuran üreticilere daha avantajlı koşullar sağlarken üretimini ülke dışında tutan şirketlere ilave maliyet getirmeyi hedefliyor.

Çip tarifeleri yeni baskı aracına dönüşüyor

ABD yönetimi yarı iletkenleri yalnızca ekonomik değil, ulusal güvenlik açısından da stratejik sektör olarak görüyor. Ocak ayında açıklanan düzenlemede yarı iletken, üretim ekipmanı ve bağlantılı ürünlerde ithalata bağımlılığın ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğu belirtilmişti.

Tarife politikası bu nedenle yalnızca ticaret açığını azaltmayı değil, gelişmiş çip üretim kapasitesinin daha büyük bölümünü ABD sınırları içine taşımayı amaçlıyor.

350 milyar dolarlık anlaşma koruma sağlıyor

ABD ile Güney Kore arasında geçen yıl varılan yatırım çerçevesi toplam 350 milyar dolarlık Kore yatırımı içeriyor. Bunun 150 milyar dolarlık bölümü gemi inşa sektörüne, 200 milyar dolarlık bölümü ise daha geniş stratejik yatırımlara ayrılmış durumda.

Anlaşmanın yarı iletkenler açısından en kritik maddesi ise Güney Koreli üreticilerin, benzer büyüklükte çip ticareti yapan rakiplere uygulanacak koşullardan daha kötü tarife şartlarıyla karşılaşmamasını öngörüyor.

Samsung ve SK Hynix'in önemini artıran temel faktörlerden biri yapay zekâ altyapısındaki hızlı büyüme. Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımları, gelişmiş hafıza çiplerine olan talebi küresel ölçekte artırıyor.

Özellikle SK Hynix yüksek bant genişlikli bellek tarafında güçlü konumunu korurken Samsung da yeni nesil ürünlerle rekabette payını büyütmeye çalışıyor. ABD ise bu talep patlamasını kendi üretim kapasitesini genişletmek için kullanmak istiyor.

ABD'nin hedefi üretimde kontrolü artırmak

Washington yönetiminin daha önce açıkladığı hedefler, Amerikan yarı iletken üretim kapasitesini ciddi biçimde artırmaya dayanıyor. Tayvanlı TSMC ve ABD'li Micron gibi şirketler ülkede büyük yatırımlar açıklarken sıra Güney Koreli üreticilere geliyor.

Bu nedenle Samsung ve SK Hynix üzerindeki baskının yalnızca mevcut fabrikalarla sınırlı kalmayabileceği, yeni üretim kapasitesi ve ileri teknoloji yatırımlarının da görüşmelerde önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

ABD'nin tarife politikası üreticileri Amerika'ya daha fazla yatırım yapmaya yöneltirse küresel yarı iletken üretim haritasında yeni bir değişim başlayabilir. Güney Kore, Tayvan ve Japonya'daki üretim merkezleri güçlü konumunu korusa da yeni kapasitenin giderek daha büyük bölümü ABD'ye kayabilir.

Bu dönüşüm yalnızca çip şirketlerini değil, yapay zekâ sunucularından akıllı telefonlara ve otomobillere kadar yarı iletken kullanan çok geniş bir sektör grubunu etkileyebilir. Yeni tarifelerin kapsamı ve uygulanacağı oranlar bu nedenle küresel teknoloji şirketlerinin önümüzdeki yatırım kararlarında belirleyici olacak.