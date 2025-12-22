ABD istihdam verileri güvenilir bulunmuyor

ABD ekonomisinin temel göstergeleri arasında yer alan istihdam verilerinin güvenirliği ciddi biçimde sorgulanıyor. Ekonomi bülteni Kobesci Letter’a göre, özellikle iş gücü piyasasına ilişkin verilerin dayandığı anketlerde katılım hızla azalıyor ve veri kalitesi giderek bozuluyor.

Yanıt oranı rekor düşüşte

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) işsizlik oranını hesaplamak için kullandığı Current Population Survey adlı ankette yanıt oranı yüzde 64’e geriledi. Bu oran, anketin tarihindeki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Katılım oranı, 2020 başından bu yana yaklaşık 30 puan düşmüş durumda.

2020’de pandemi nedeniyle yaşanan geçici düşüşün aksine, son dönemdeki katılım kaybının kalıcı hale geldiği görülüyor. Oysa 2012 öncesinde bu tür anketlerde yanıt oranı yüzde 90’ın üzerindeydi.

Projeksiyonların doğruluğunu zayıflatıyor

Yanıt oranındaki düşüş, işsizlik, iş gücüne katılım ve tam zamanlı-yarı zamanlı istihdam gibi kritik göstergelerin eksik verilerle hesaplanmasına neden oluyor. Bu durum, ABD iş gücü piyasasına yönelik projeksiyonların doğruluğunu zayıflatıyor.

Revizyonlar güveni sarsıyor

Veri kalitesine yönelik endişeleri artıran bir diğer unsur ise istihdam rakamlarındaki aşağı yönlü revizyonlar. Bu yıl açıklanan dokuz istihdam raporunun tamamında, önceki veriler daha sonra aşağı yönlü düzeltildi. Bu tablo, kurumsal veri üretimine olan güvenin ciddi biçimde zedelendiğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre Amerikalılar, geçmişe kıyasla kişisel ve finansal bilgilerini gönüllü olarak paylaşma konusunda daha isteksiz. Bu durum, anketlere katılımın düşmesinde belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, güvenilir veri üretiminin zayıflamasının, ekonomi politikalarının etkinliğini de riske atabileceği görüşünde. ABD iş gücü piyasasına dair net bir tablo çizmenin giderek zorlaştığına dikkat çekiliyor.