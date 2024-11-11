“Adana sanayisi için yenilikçi projeler hedefliyoruz”

Ziya İPEK

Adana’da Adana Sanayi Odası (ADASO) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortak meclis toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda şehrin yeni yatırım alanlarına ilişkin açıklamalarda bulunan ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, “Adana, yalnızca geçmişin değil, geleceğin de sanayi merkezi olmaya adaydır. Bölgesel kalkınmanın lokomotifi konumundaki Adana, üretim kapasitesini sürekli artırarak yerel ekonominin güçlenmesine büyük katkı sunmaktadır. Türkiye genelinde 7. büyük il olan Adana, gelişmiş sanayi bölgeleri ve stratejik konumuyla ulusal ve uluslararası ticaret ağlarının önemli bir parçası haline gelmiştir” dedi

Sanayi Kampüsü, önemli bir adım

Adana’nın sanayi altyapısını geliştirmek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla yenilikçi projeler geliştirdiklerini ifade eden Kıvanç, “Sanayimizin geleceğini şekillendirmek için üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz” dedi. Bu çerçevede “Sanayinin Geleceğini Şekillendiriyoruz” sloganıyla hayata geçirdikleri Adana Sanayi Kampüsü'nün, Türkiye’nin gelecekteki sanayi ihtiyaçlarına yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Adana Sanayi Kampüsü'nün, sanayi ve inovasyonu bir araya getirecek bir merkez olarak konumlandırıldığını ifade eden Kıvanç, bu kampüsün Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, çevreci üretim modellerini teşvik edecek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirecek bir merkez olacağını açıkladı.

Yeni yatırımlarla yüksek ihracat hedefi

Kıvanç, şehri lojistik anlamda büyütecek Adana Ana Konteyner Limanı projesinden de bahsetti. Bölgenin ticari potansiyelinin maksimum düzeyde değerlendirilmesine imkân tanıyan stratejik bir yatırım olacağını vurgulayan Kıvanç, "Önümüzdeki yıllarda mevcut yatırımlara ek olarak yapılacak yeni yatırımlarla, Adana'nın çok daha yüksek bir ihracat performansına imza atacağına inanıyoruz. Özellikle sanayi alanında gerçekleştirilen projelerimiz, Adana'nın Türkiye ekonomisindeki konumunu güçlendirecek adımlar olarak öne çıkıyor. Adana'mız yakın gelecekte faaliyete alacağı önemli sanayi merkezleri ile global dünyanın ticari aktörlerinden birisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

“Nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye odaklanmalıyız”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise özellikle tarımdan sanayiye geçiş sürecinde Adana’nın katkısının büyük olduğunu anımsatarak, “Bu topraklardan çıkan sanayi kültürünü oluşturan nesilleri saygıyla ve rahmetle anıyorum.

Yaklaşık 500’e yakın Adana merkezli firmanın faaliyet göstermesi, şehrin üretim ve sanayi alanındaki gücünün en somut göstergesidir” dedi. Adana Sanayi Odası’nın kuruluşunda İstanbul Sanayi Odası’nın bilgi birikimi ve desteğinin etkili olmuş olmasının iki oda arasındaki köklü iş birliğini daha da anlamlı kıldığına değinen Bahçıvan, “Bugün burada bir araya gelerek bu kardeşlik bağını güçlendirmek, sanayimiz ve geleceğimiz için önemli bir adımdır” diye konuştu. Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayide bugün karşılaştığımız zorluklar hepimizin malumudur. Özellikle makroekonomik koşullar, zaman zaman sanayinin rekabet gücünü zorluyor.

Ancak bu zorluklara rağmen asıl odaklanmamız gereken nokta, geleceği kaybetmemektir. Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak, doğru stratejilerle ilerlemek hepimiz için bir zorunluluk haline gelmiştir. Eğitim politikalarımızı yeniden ele alarak nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye odaklanmalıyız. Üniversitelerimizi, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırmalı ve gençlerimizi iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlamalıyız. Sanayi-üniversite iş birliğini daha güçlü bir zemine oturtarak, geleceğin ihtiyaçlarına uygun stratejik adımlar atabiliriz. Bu tür iş birlikleri hem Adana hem de İstanbul’un sanayi potansiyelini daha da yukarıya taşıyacaktır.”

“Adana bölgesel bir üs olacak”

ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ise ileri teknolojiye dayalı üretim tesisleri, nitelikli iş gücü, stratejik konumu, sosyo-kültürel imkanları ve lojistik altyapısıyla Adana’nın hem bölgesel hem de ulusal ekonomiye büyük katkılar sağladığına dikkat çekti. Uçurum, “Bugün İSO İlk 500 ve İkinci 500 listelerinde 30 firma Adana’yı temsil etmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu sayının giderek artacağına inanıyoruz. Adana Sanayi Odası olarak ülkemizin ekonomik büyümesini desteklemek ve Adana’mızı üretim merkezi haline getirmek en büyük hedefimizdir.

Mevcut sanayi kapasitesine ek olarak yapımına başlanan yeni yatırım alanlarıyla Adana’nın, bölgemizin üretim üssü olacağına inancımız tamdır. Bu yeni yatırımlar, Adana’nın üretim çeşitliliğini artırarak sanayinin her alanında bölgesel bir cazibe merkezi olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, sanayi alt yapısını güçlendirecek bu adımlar, hem yerel hem de ulusal ekonomiye daha fazla istihdam ve ihracat imkanı sunacaktır” diye konuştu.

“Sürdürülebilir büyüme ve inovasyon ortak hedef olmalı”

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, İstanbul ve Adana gibi büyük potansiyele sahip iki önemli sanayi şehrinin iş birliğiyle, odalar aracılığıyla sektörler arasındaki iş olanaklarını artırmanın, yapılan yatırımlara ve karşılaşılan zorluklara birlikte çözümler üretmenin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Yılmaz, şöyle devam etti: “Artık, rekabetin giderek arttığı günümüzde, sürdürülebilir büyüme ve inovasyon konularına daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Hepimizin ortak hedefi, rekabet gücümüzü artırarak ulusal ve yerel ekonomimizi güçlendirmektir.

Sanayimizin daha güçlü bir yapıya kavuşması için yenilikçi teknolojilere yatırım yapmak, dijital dönüşümü hızlandırmak ve çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutmak büyük önem taşıyor. Bu hedeflere ulaşmak için sanayi şehirlerimiz arasında kurulacak iş birliği, hem yerel hem de ulusal ölçekte önemli bir kaldıraç görevi görecektir. Ayrıca, genç girişimcilere ve start-up ekosistemine verilecek desteklerle sanayimizin geleceğini şekillendirecek güçlü bir altyapı oluşturabiliriz. Hep birlikte, daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir sanayi için atacağımız adımlar, yalnızca bugünümüzü değil, geleceğimizi de güvence altına alacaktır.”