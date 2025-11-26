Afrika pazarı ihracatçılar için gelecek vadediyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Güneydoğu Anadolu Hu­bubat, Bakliyat, Yağlı To­humlar ve Mamulleri İh­racatçıları Birliği tarafından dü­zenlenen organizasyonla, Gana, Benin ve Togo’dan 35 firmanın temsilcisi Gaziantep’te ihracat­çılarla bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı destek ve hi­mayeleri gerçekleştirilen orga­nizasyonda, Gana, Benin ve To­go’dan gelen 35 firmanın temsil­cileri Gaziantep ve diğer illerden gelen ihracatçılarla buluştu. Gü­neydoğu Anadolu İhracatçı Bir­likleri’nde gerçekleşen etkinli­ğe bölge ihracatçıları büyük ilgi gösterdi. Etkinliğin açılış töre­ninin ardından gerçekleşti ikili görüşmelerde karşılıklı ticaret ve işbirliği imkanları görüşüldü.

“Afrika, hedef pazarlarımız arasında yer alıyor”

Batı Afrika’nın üç önemli ül­kesi olan Gana, Benin ve Togo’ya yönelik düzenlenen alım heyeti programı açılış etkinliği ile baş­ladı. Güneydoğu Anadolu İhra­catçı Birlikleri Toplantı Salo­nunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Güneydoğu Anadolu Hububat ,Bakliyat, Yağlı Tohum­lar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Afrika pazarının önemine dikkat çekti. Başkan Kadooğlu, Afrika pazarına yönelik sürdürülen ça­lışmaların meyvelerini verdiğini belirterek, şunları söyledi: “Af­rika pazarına önem veriyoruz.

Bu anlamda Gana, Benin ve Togo da ihracat açısından önemli fır­satlar taşıyor. Birlik olarak dört yıldan bu yana alım heyeti orga­nizasyonları ve B2B görüşmele­ri düzenliyoruz. Bu gün de Togo, Benin ve Gana’dan 35 firmanın temsilcilerini ağırlıyoruz. Da­ha önce biz oraya ön heyet gön­dermiştik. Heyetimiz tarafından orada gerekli pazar analizleri ya­pıldı, iş insanları ve yetkililerle görüşüldü. Şimdi de 35 firmanın temsilcisini Gaziantep’te ağırlı­yoruz. İhracatımızın artışı açı­sından büyük önem taşıyan bir etkinliğe imza atmaktan dolayı mutluyuz.

Afrika kıtası gerçek­ten ekilmesi gereken bir potan­siyel. Önemli bir nüfusa sahip. Bizim ağırlıklı ihracatımızı ger­çekleştirdiğimiz Ortadoğu’da artık her ülke kendi iç üretimi­ni gerçekleştirmeye başladı. Bu da bizim ihracatımızı azaltıyor. Ancak Afrika pazarı bu anlamda yükselen bir potansiyele sahip. Afrika’ya ihracatımızda, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kıtaya yaptığı ziyaretler ve kurulan dip­lomatik ilişkilerin de önemi bü­yüktür. “

Büyükelçiden yatırım çağrısı

Gana Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Na­siru-Deen ise açılış töreninde yaptığı konuşmada Türk yatı­rımcıları Afrika’ya bekledikleri­ni söyledi. Büyükelçi Sheikh Ab­dul Nasiru-Deen, Türk iş insan­larına yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: “Ekonomik ilişkiler ti­caretle başlar. Ancak güçlü ve kalıcı bir ticari ilişki kurmak is­tiyorsanız yatırım yapın. Gana, Togo ve Benin bu anlamda yatı­rımcıları bekliyor. Eğer yatırım yapmadan sadece ticaret yapar­sanız bu ilişkiler kalıcı olmaz. Ayrıca Afrika’da yatırım yapmak çok cazip fırsatları da beraberin­de getiriyor.

Bizim ülkemizde yatırım yaptığınızda, tüm Afri­ka ülkelerine kolayca ihracat ya­parak önemli bir rekabet avan­tajına kavuşacaksınız. Diğer ta­raftan Afrika’da kurulan serbest bölgeyi 50 kadar ülke destekli­yor. Afrika’da üreteceğiniz ürün­leri bu 50 kadar ülkeye de güm­rüksüz olarak ihraç edebilirsi­niz. Türk iş insanlarını Afrika’da yatırım yapmaya davet ediyoruz. Sizleri orada görmekten mutlu olacağız.”

“Gaziantep güçlü bir şekilde geldi”

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin yaptığı çalışmaların Türkiye ile Batı Afrika arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinde lokomotif olduğunu da belirten Büyükelçi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, bu tür etkinliklerin artırılmasını istedi. Batı Afrika’da, geçmişte modern ulaşım ve iletişim imkanlarının olmadığı Osmanlı imparatorluğu döneminden kalma çok sayıda eserin bulunduğunu daifade eden Büyükelçi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, “Geçmişte uçak yoktu, gemi yoktu.

İletişim imkanı yoktu ama atalarınız bizim ülkemize kadar gelmişti. Çok önemli eserler bıraktılar. Biz yıllardır sizleri Afrika’ya davet ediyoruz. Gelmeniz gerektiğini söylüyoruz. Türk yatırımcıların Batı Afrika’ya gelmesi gecikse de sizler çok güçlü bir şekilde geldiniz. İkili ticari ilişkilerin geliştirilmesi açışından bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bu anlamda çok önemli çalışmalara imza atıyor” diye konuştu.