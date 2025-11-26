Afrika pazarı ihracatçılar için gelecek vadediyor
Gana, Benin ve Togo’dan 35 firmanın temsilcileri Gaziantep’te bir araya gelerek ticaret ve iş birliği olanaklarını görüştü. Celal Kadooğlu, Afrika pazarının Türk ihracatçıları için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, bölgeye yönelik çalışmaların meyvelerini verdiğini söyledi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen organizasyonla, Gana, Benin ve Togo’dan 35 firmanın temsilcisi Gaziantep’te ihracatçılarla bir araya geldi.
Ticaret Bakanlığı destek ve himayeleri gerçekleştirilen organizasyonda, Gana, Benin ve Togo’dan gelen 35 firmanın temsilcileri Gaziantep ve diğer illerden gelen ihracatçılarla buluştu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleşen etkinliğe bölge ihracatçıları büyük ilgi gösterdi. Etkinliğin açılış töreninin ardından gerçekleşti ikili görüşmelerde karşılıklı ticaret ve işbirliği imkanları görüşüldü.
“Afrika, hedef pazarlarımız arasında yer alıyor”
Batı Afrika’nın üç önemli ülkesi olan Gana, Benin ve Togo’ya yönelik düzenlenen alım heyeti programı açılış etkinliği ile başladı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Güneydoğu Anadolu Hububat ,Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Afrika pazarının önemine dikkat çekti. Başkan Kadooğlu, Afrika pazarına yönelik sürdürülen çalışmaların meyvelerini verdiğini belirterek, şunları söyledi: “Afrika pazarına önem veriyoruz.
Bu anlamda Gana, Benin ve Togo da ihracat açısından önemli fırsatlar taşıyor. Birlik olarak dört yıldan bu yana alım heyeti organizasyonları ve B2B görüşmeleri düzenliyoruz. Bu gün de Togo, Benin ve Gana’dan 35 firmanın temsilcilerini ağırlıyoruz. Daha önce biz oraya ön heyet göndermiştik. Heyetimiz tarafından orada gerekli pazar analizleri yapıldı, iş insanları ve yetkililerle görüşüldü. Şimdi de 35 firmanın temsilcisini Gaziantep’te ağırlıyoruz. İhracatımızın artışı açısından büyük önem taşıyan bir etkinliğe imza atmaktan dolayı mutluyuz.
Afrika kıtası gerçekten ekilmesi gereken bir potansiyel. Önemli bir nüfusa sahip. Bizim ağırlıklı ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz Ortadoğu’da artık her ülke kendi iç üretimini gerçekleştirmeye başladı. Bu da bizim ihracatımızı azaltıyor. Ancak Afrika pazarı bu anlamda yükselen bir potansiyele sahip. Afrika’ya ihracatımızda, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kıtaya yaptığı ziyaretler ve kurulan diplomatik ilişkilerin de önemi büyüktür. “
Büyükelçiden yatırım çağrısı
Gana Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ise açılış töreninde yaptığı konuşmada Türk yatırımcıları Afrika’ya beklediklerini söyledi. Büyükelçi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, Türk iş insanlarına yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: “Ekonomik ilişkiler ticaretle başlar. Ancak güçlü ve kalıcı bir ticari ilişki kurmak istiyorsanız yatırım yapın. Gana, Togo ve Benin bu anlamda yatırımcıları bekliyor. Eğer yatırım yapmadan sadece ticaret yaparsanız bu ilişkiler kalıcı olmaz. Ayrıca Afrika’da yatırım yapmak çok cazip fırsatları da beraberinde getiriyor.
Bizim ülkemizde yatırım yaptığınızda, tüm Afrika ülkelerine kolayca ihracat yaparak önemli bir rekabet avantajına kavuşacaksınız. Diğer taraftan Afrika’da kurulan serbest bölgeyi 50 kadar ülke destekliyor. Afrika’da üreteceğiniz ürünleri bu 50 kadar ülkeye de gümrüksüz olarak ihraç edebilirsiniz. Türk iş insanlarını Afrika’da yatırım yapmaya davet ediyoruz. Sizleri orada görmekten mutlu olacağız.”
“Gaziantep güçlü bir şekilde geldi”
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin yaptığı çalışmaların Türkiye ile Batı Afrika arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinde lokomotif olduğunu da belirten Büyükelçi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, bu tür etkinliklerin artırılmasını istedi. Batı Afrika’da, geçmişte modern ulaşım ve iletişim imkanlarının olmadığı Osmanlı imparatorluğu döneminden kalma çok sayıda eserin bulunduğunu daifade eden Büyükelçi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, “Geçmişte uçak yoktu, gemi yoktu.
İletişim imkanı yoktu ama atalarınız bizim ülkemize kadar gelmişti. Çok önemli eserler bıraktılar. Biz yıllardır sizleri Afrika’ya davet ediyoruz. Gelmeniz gerektiğini söylüyoruz. Türk yatırımcıların Batı Afrika’ya gelmesi gecikse de sizler çok güçlü bir şekilde geldiniz. İkili ticari ilişkilerin geliştirilmesi açışından bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bu anlamda çok önemli çalışmalara imza atıyor” diye konuştu.