Agroexpo İzmir’de açıldı: Tarımda destek ve dönüşüm vurgusu

Özlem SARSIN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılışta yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi olarak son 21 ayda üreticilere 694 milyon liralık destek sağladıklarını söyledi. Tugay, “2026 yılında bu desteği 1 milyar liraya, takip eden yıl için ise 1,5 milyar liraya çıkaracağız” dedi.

İzmir’in 350 bin hektarı aşan tarım alanıyla Türkiye’nin en önemli üretim havzalarından biri olduğunu vurgulayan Tugay, hayvancılıkta da kentin öne çıktığını belirtti. Kentte büyükbaş hayvan sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyen Tugay, İzmir’in bu alanda Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Ürün: Tarım ulusal bağımsızlığın temeli

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, tarım ve hayvancılığın stratejik sektörlerin başında geldiğini söyledi. Tarımın milli gelir içindeki payının yüzde 5,5 seviyesinde kaldığını anımsatan Ürün, EBSO olarak tarıma dayalı organize sanayi bölgeleriyle planlı ve sürdürülebilir üretimin önünü açtıklarını belirtti.

Tuncer: Gıda talebi artıyor, kaynaklar azalıyor

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, dünya nüfusunun artmasıyla gıda talebinin hızla büyüdüğüne dikkat çekti. Üretim alanlarının sınırlı, su kaynaklarının ise giderek azaldığını belirten Tuncer, daha az kaynakla daha fazla ve kaliteli üretim yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Özpoyraz: İzmir dönüşümün öncüsü olmaya aday

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise Agroexpo’nun Türkiye’nin üretim gücünü ve vizyonunu dünyaya anlatan önemli bir platform olduğunu söyledi. Tarımda bilgi ve teknoloji temelli, sürdürülebilir üretimin zorunluluk haline geldiğini belirten Özpoyraz, tarıma dayalı organize sanayi bölgeleriyle tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.