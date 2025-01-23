Agrotech, toptan ve perakende mağazacılık sektörüne giriyor

Agrotech, Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş tarafından yapılan açıklamada, toptan ve perakende mağazacılık alanında faaliyet göstermek üzere Agross Mağazacılık Anonim Şirketi unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

Şirketin toplam sermayesinin 100 milyon TL olacağı da duyuruldu.

2013 yılında kurulan AGROTECH Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. tarım, teknoloji, depo-lojistik ve son tüketiciye ulaşan gıda üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

"Şirket, yüzde 90 oranında sermayeye iştirak edecek"

Agrotech, Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin almış olduğu 23 Ocak 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile toptan ve perakende mağazacılık alanında faaliyet göstermek üzere Agross Mağazacılık Anonim Şirketi unvanlı yeni bir şirket kurulmasına, kurulacak şirketin toplam sermayesinin 100.000.000 TL (Yüz Milyon Türk Lirası) olmasına ve şirketimizin %90 oranında 90.000.000 TL (Doksan Milyon

Türk Lirası) ile sermayeye iştirak etmesine karar verilmiştir.

Konuya ilişkin gelişmeler süreç içerisinde ayrıca paylaşılacaktır.

Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur."