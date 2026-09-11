Ağustos ihracatında pazar çeşitliliği öne çıktı

İhracat miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalırken, değer bazındaki gerilemenin yüzde 2’de kalması kilogram başına elde edilen gelirin yükseldiğini gösterdi.

Bakliyat, 42,4 milyon dolarla ihracatın en büyük kalemini oluştururken, bitkisel yağ grubundaki yüzde 57’lik değer artışı dikkat çekti. Orta Doğu’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan geniş coğrafyadaki güçlü ihracat performansı, AHBİB’in pazar çeşitliliğini hızla artırdığını ortaya koydu.

“Ürün kalitemiz ve pazarlama gücümüz ihracat değerimize yansıyor”

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, ağustos ayı verilerinin sektörün miktar yerine değere odaklanan stratejik dönüşümünü yansıttığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Daha az miktarda ürün ihraç etmemize rağmen kilogram başına elde ettiğimiz geliri artırmayı başardık. Bu tablo, ürün kalitemizin ve pazarlama gücümüzün ihracat değerimize doğrudan yansıdığını gösteriyor. Rakamlarımız, sektörümüzün fiyatlama kabiliyetinin ve katma değer üretme gücünün giderek sağlamlaştığının somut göstergesidir.”

BAE’ye ihracatta rekor artış

Pazar bazlı verileri de değerlendiren Veysel Memiş, Irak’ın 19,8 milyon dolarlık ihracat değeri ve yüzde 14’lük payla lider pazar konumunu sürdürdüğünü vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ise en dikkat çekici yükselişi kaydettiğine işaret eden Veysel Memiş, bu ülkeye yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre 2,4 milyon dolardan 9,5 milyon dolara çıktığını söyledi.

Geniş coğrafi çeşitliliğin küresel ticaret risklerine karşı güçlü bir kalkan oluşturduğuna dikkat çeken Veysel Memiş, “Orta Doğu’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir pazarda varlık gösteriyoruz. Irak gibi geleneksel pazarlarımızdaki liderliğimizi sürdürürken; BAE, Libya, Yemen, Çin, Kenya, Kazakistan, Somali ve Polonya gibi farklı coğrafyalarda elde ettiğimiz yüksek artış oranları, yeni pazarlara açılma potansiyelimizin ne kadar yüksek olduğunu açıkça kanıtlıyor” diye konuştu.