AHBİB Başkanı Veysel Memiş: Kuzey Afrika ve ABD’de güçleniyoruz

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Ekim 2025 döneminde bölgeden yapılan ihracatın 176,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, küresel piyasalardaki daralmaya rağmen sektörün dirençli bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Başkan Veysel Memiş, “Ekim ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre gerilese de; ürün çeşitliliğimiz, müşteri memnuniyetimiz ve katma değeri yüksek mamul ihracatımız güçlü duruşumuzu korudu” dedi.

AHBİB’in ekim ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, en önemli pazarların Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği ve Amerika ülkeleri olduğunu, ihracatın bölgesel olarak hâlâ Orta Doğu merkezli ilerlediğini ancak bazı pazarlarda daralma ve fiyat kaynaklı gerilemelerin görüldüğünü söyledi. Başkan Veysel Memiş, şöyle konuştu: “Irak, AHBİB’in ekim ayındaki en büyük ihracat pazarı olmaya devam etti.

Bu ülkeye 21,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Irak, lojistik avantajı, coğrafi yakınlığı ve geleneksel ürün talebiyle AHBİB ihracatının omurgasını oluşturuyor. Ancak tek pazar bağımlılığı riski sürüyor; dolayısıyla ürün ve dağıtım çeşitlendirmesi bu ülke özelinde öncelik olmalı. Suriye, ekim ayında bölge ihracatımızda ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeye 17,32 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Suriye pazarı, istikrarsız iç dinamiklere rağmen bölgesel ticaret için önemli bir geçiş noktası olmaya devam ediyor. İran, ekim ayında üçüncü büyük pazar olarak dikkat çekti.

Bu ülkeye 16,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İran’ın AHBİB ihracatındaki payı istikrarlı biçimde artıyor. Lojistik maliyetlerin uygun seyretmesi ve kara taşımacılığındaki akış, bölge için fırsat yaratıyor. Orta Doğu’daki güçlü konumumuzu sürdürürken, Kuzey Afrika ve Amerika pazarlarındaki artışlar geleceğe dair umut veriyor. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, daha dengeli bir ülke dağılımıyla ihracat hacmimizi sürdürülebilir biçimde büyütmek olacaktır.”

“En çok bakliyat, pastacılık ürünleri ve değirmencilik ürünleri ihraç ettik”

AHBİB’in ekim ayı ihracat performansını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “Yılın 10’uncu ayında 220 bin 769 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Ekim ayında en çok ihracat yaptığımız ürün grupları listesinde bakliyat, pastacılık ürünleri ve değirmencilik ürünleri ilk üç sırada yer aldı. Bakliyat çeşitlerinde 38,5 milyon dolar, pastacılık ürünlerinde 37,6 milyon dolar ve değirmencilik ürünlerinde 24,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde bölge ihracatımızda en önemli ürün kırmızı mercimek oldu. 28,5 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge sektör ihracatımızın yüzde 17’sini oluşturdu. Yıllık bazda küresel rekabetin arttığı, girdi maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde bu performans son derece kıymetli. Üyelerimizin üretim gücü, AR-GE yatırımları ve pazarlama kabiliyetleri sayesinde yılı hedeflerimize yakın kapatacağız.”

AHBİB Başkanı Veysel Memiş, özellikle pastacılık ürünleri, işlenmiş gıda ve evcil hayvan mamaları gibi yüksek katma değerli alanlarda ihracat artışının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Başkan Veysel Memiş, “Bu eğilim, sektörümüzün markalı ve raf ürünü üretiminde de güçlü potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Katma değeri yüksek üretimi artırmak, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olacaktır” dedi.