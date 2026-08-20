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AHKİB Başkanı Aziz Aytek: AB'nin ekotasarım düzenlemesiyle kurallar değişiyor

AB’nin yürürlüğe koyduğu Sürdürülebilir Ürünler İçin Ekotasarım Tüzüğü’nün, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe, üretimden stok yönetimine kadar birçok süreci yeniden şekillendireceğini belirten AHKİB Başkanı Aziz Aytek, “İhracatçımızın yeni döneme şimdiden hazırlanması gerekiyor” dedi.

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AHKİB Başkanı Aziz Aytek: AB'nin ekotasarım düzenlemesiyle kurallar değişiyor

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı­ları Birliği (AHKİB) Yö­netim Kurulu Başkanı Aziz Ay­tek, “Sürdürülebilir Ürünler İçin Ekotasarım Tüzüğü’nün (ESPR)” hazır giyim ve konfeksiyon sek­töründe köklü bir değişime işaret ettiğini belirterek, “Ekotasarım düzenlemesiyle oyunun kuralları değişiyor” diye konuştu.

“Ürünün tüm yaşam döngüsü belirleyici”

Tüzük kapsamında 19 Temmuz 2026 itibarıyla büyük ölçekli iş­letmeler için satılamayan teks­til ürünleri, giyim aksesuarları ve ayakkabıların imhasına yöne­lik yasağın uygulanmaya başla­dığını hatırlatan Aziz Aytek, söz konusu düzenlemenin Türk fir­maları açısından önemli so­nuçlar doğuracağını ifade etti.

AB’nin kullanılabilir durumda­ki ürünlerin atığa dönüşmesini önlemeyi ve ürünlerin ekonomik değerini mümkün olduğunca ko­ruyarak döngüsel ekonomiye ka­zandırmayı hedeflediğini belir­ten Aytek, “Yeni düzenleme, sek­törümüzde üretim miktarının yanı sıra ürünün yaşam döngüsü­nü ve satış sonrasındaki süreci­ni de stratejik açıdan önemli hale getiren bir dönemin kapısını ara­lıyor. Firmalarımızın bu dönüşü­mü bir yükümlülükten öte, küre­sel rekabette güçlerini artıracak önemli bir fırsat olarak değerlen­dirmesi gerekiyor” dedi.

Düzenlemenin temel yaklaşı­mının kullanılabilir durumda­ki ürünlerin doğrudan atığa dö­nüşmesini önlemek olduğunu kaydeden Aziz Aytek, yeniden satış, outlet kanalları, bağış, ye­niden kullanım, onarım ve ye­nileme gibi alternatiflerin daha fazla önem kazanacağını belirtti. Aytek, “Bir ürünün ilk satış ka­nalında alıcı bulamaması, onun ekonomik değerini kaybettiği anlamına gelmez. Yeniden satış, farklı pazarlama kanalları, bağış, onarım ve yenileme gibi yöntem­lerle ürünün yaşam süresi uza­tılabilir. Buradaki temel amaç, ürünün mümkün olduğunca uzun süre ekonomik değer üret­mesini sağlamak” diye konuştu.

Kaynak verimliliği ve döngüsellik kriterleri

Türk hazır giyim ve konfeksi­yon sektörünün AB pazarındaki güçlü konumunu koruyabilme­si için sürdürülebilirlik alanın­daki dönüşümünü hızlandırma­sı gerektiğini vurgulayan Aziz Aytek, firmaların stok yönetimi, iade süreçleri, yeniden kullanım ve ürün yaşam döngüsüne ilişkin uygulamalarını şimdiden göz­den geçirmesinin önem taşıdığı­nı söyledi.

Aytek, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Kü­resel hazır giyim ticaretinde re­kabet artık yalnızca fiyat, kalite ve teslimat süresi üzerinden yü­rümüyor. Çevresel performans, izlenebilirlik, kaynak verimlili­ği ve döngüsel ekonomi kriter­leri giderek daha belirleyici hale geliyor. Türk hazır giyim sektö­rünün güçlü üretim altyapısını sürdürülebilirlik kapasitesiyle desteklemesi, AB pazarında yeni fırsatları değerlendirmemiz açı­sından kritik önem taşıyor.”

Öte yandan AHKİB’in tem­muz ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Aytek, bu dönemde ihracatlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artırarak 68,4 milyon dolara ulaştırdıklarını kaydetti. İhraca­tı ürün grupları ve ülkelere göre ele alan Başkan Aytek şunları söy­ledi: “Temmuz ayı ihracatımızda kadın dış giyim 22,4 milyon do­larla yüzde 33 pay alarak ilk sırada yer aldı. Bunu 21,7 milyon dolarla yüzde 32 paya sahip erkek dış gi­yim ürünleri izledi. Giyim akse­suarları ihracatımız ise yüzde 151 artışla 4,3 milyon dolara yükseldi.

Bu tablo, ürün çeşitliliğimizin ve katma değerli üretim kapasitemi­zin ihracat performansımıza güç­lü katkı sunduğunu gösteriyor.” Ülke bazında ihracatta ise Kaza­kistan’ın 11,5 milyon dolar ve yüz­de 17 payla ilk sırada yer aldığı bil­gisini veren Aziz Aytek, bu ülkeyi 8,5 milyon dolar ve yüzde 13 payla Hollanda, 7,4 milyon dolar ve yüz­de 11 payla Tacikistan’nın takip ettiğini iletti. Aytek, “Farklı pa­zarlarda yakaladığımız bu güçlü artışlar, ihracatımızı çeşitlendir­me ve farklı coğrafyalardaki fır­satları değerlendirme stratejimi­zin somut sonuçlarını ortaya ko­yuyor” dedi.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
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