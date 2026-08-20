AHKİB Başkanı Aziz Aytek: AB'nin ekotasarım düzenlemesiyle kurallar değişiyor
AB’nin yürürlüğe koyduğu Sürdürülebilir Ürünler İçin Ekotasarım Tüzüğü’nün, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe, üretimden stok yönetimine kadar birçok süreci yeniden şekillendireceğini belirten AHKİB Başkanı Aziz Aytek, “İhracatçımızın yeni döneme şimdiden hazırlanması gerekiyor” dedi.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aytek, “Sürdürülebilir Ürünler İçin Ekotasarım Tüzüğü’nün (ESPR)” hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe köklü bir değişime işaret ettiğini belirterek, “Ekotasarım düzenlemesiyle oyunun kuralları değişiyor” diye konuştu.
“Ürünün tüm yaşam döngüsü belirleyici”
Tüzük kapsamında 19 Temmuz 2026 itibarıyla büyük ölçekli işletmeler için satılamayan tekstil ürünleri, giyim aksesuarları ve ayakkabıların imhasına yönelik yasağın uygulanmaya başladığını hatırlatan Aziz Aytek, söz konusu düzenlemenin Türk firmaları açısından önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti.
AB’nin kullanılabilir durumdaki ürünlerin atığa dönüşmesini önlemeyi ve ürünlerin ekonomik değerini mümkün olduğunca koruyarak döngüsel ekonomiye kazandırmayı hedeflediğini belirten Aytek, “Yeni düzenleme, sektörümüzde üretim miktarının yanı sıra ürünün yaşam döngüsünü ve satış sonrasındaki sürecini de stratejik açıdan önemli hale getiren bir dönemin kapısını aralıyor. Firmalarımızın bu dönüşümü bir yükümlülükten öte, küresel rekabette güçlerini artıracak önemli bir fırsat olarak değerlendirmesi gerekiyor” dedi.
Düzenlemenin temel yaklaşımının kullanılabilir durumdaki ürünlerin doğrudan atığa dönüşmesini önlemek olduğunu kaydeden Aziz Aytek, yeniden satış, outlet kanalları, bağış, yeniden kullanım, onarım ve yenileme gibi alternatiflerin daha fazla önem kazanacağını belirtti. Aytek, “Bir ürünün ilk satış kanalında alıcı bulamaması, onun ekonomik değerini kaybettiği anlamına gelmez. Yeniden satış, farklı pazarlama kanalları, bağış, onarım ve yenileme gibi yöntemlerle ürünün yaşam süresi uzatılabilir. Buradaki temel amaç, ürünün mümkün olduğunca uzun süre ekonomik değer üretmesini sağlamak” diye konuştu.
Kaynak verimliliği ve döngüsellik kriterleri
Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün AB pazarındaki güçlü konumunu koruyabilmesi için sürdürülebilirlik alanındaki dönüşümünü hızlandırması gerektiğini vurgulayan Aziz Aytek, firmaların stok yönetimi, iade süreçleri, yeniden kullanım ve ürün yaşam döngüsüne ilişkin uygulamalarını şimdiden gözden geçirmesinin önem taşıdığını söyledi.
Aytek, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Küresel hazır giyim ticaretinde rekabet artık yalnızca fiyat, kalite ve teslimat süresi üzerinden yürümüyor. Çevresel performans, izlenebilirlik, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi kriterleri giderek daha belirleyici hale geliyor. Türk hazır giyim sektörünün güçlü üretim altyapısını sürdürülebilirlik kapasitesiyle desteklemesi, AB pazarında yeni fırsatları değerlendirmemiz açısından kritik önem taşıyor.”
Öte yandan AHKİB’in temmuz ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Aytek, bu dönemde ihracatlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artırarak 68,4 milyon dolara ulaştırdıklarını kaydetti. İhracatı ürün grupları ve ülkelere göre ele alan Başkan Aytek şunları söyledi: “Temmuz ayı ihracatımızda kadın dış giyim 22,4 milyon dolarla yüzde 33 pay alarak ilk sırada yer aldı. Bunu 21,7 milyon dolarla yüzde 32 paya sahip erkek dış giyim ürünleri izledi. Giyim aksesuarları ihracatımız ise yüzde 151 artışla 4,3 milyon dolara yükseldi.
Bu tablo, ürün çeşitliliğimizin ve katma değerli üretim kapasitemizin ihracat performansımıza güçlü katkı sunduğunu gösteriyor.” Ülke bazında ihracatta ise Kazakistan’ın 11,5 milyon dolar ve yüzde 17 payla ilk sırada yer aldığı bilgisini veren Aziz Aytek, bu ülkeyi 8,5 milyon dolar ve yüzde 13 payla Hollanda, 7,4 milyon dolar ve yüzde 11 payla Tacikistan’nın takip ettiğini iletti. Aytek, “Farklı pazarlarda yakaladığımız bu güçlü artışlar, ihracatımızı çeşitlendirme ve farklı coğrafyalardaki fırsatları değerlendirme stratejimizin somut sonuçlarını ortaya koyuyor” dedi.