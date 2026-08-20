AHKİB Başkanı Aziz Aytek: AB'nin ekotasarım düzenlemesiyle kurallar değişiyor

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı­ları Birliği (AHKİB) Yö­netim Kurulu Başkanı Aziz Ay­tek, “Sürdürülebilir Ürünler İçin Ekotasarım Tüzüğü’nün (ESPR)” hazır giyim ve konfeksiyon sek­töründe köklü bir değişime işaret ettiğini belirterek, “Ekotasarım düzenlemesiyle oyunun kuralları değişiyor” diye konuştu.

“Ürünün tüm yaşam döngüsü belirleyici”

Tüzük kapsamında 19 Temmuz 2026 itibarıyla büyük ölçekli iş­letmeler için satılamayan teks­til ürünleri, giyim aksesuarları ve ayakkabıların imhasına yöne­lik yasağın uygulanmaya başla­dığını hatırlatan Aziz Aytek, söz konusu düzenlemenin Türk fir­maları açısından önemli so­nuçlar doğuracağını ifade etti.

AB’nin kullanılabilir durumda­ki ürünlerin atığa dönüşmesini önlemeyi ve ürünlerin ekonomik değerini mümkün olduğunca ko­ruyarak döngüsel ekonomiye ka­zandırmayı hedeflediğini belir­ten Aytek, “Yeni düzenleme, sek­törümüzde üretim miktarının yanı sıra ürünün yaşam döngüsü­nü ve satış sonrasındaki süreci­ni de stratejik açıdan önemli hale getiren bir dönemin kapısını ara­lıyor. Firmalarımızın bu dönüşü­mü bir yükümlülükten öte, küre­sel rekabette güçlerini artıracak önemli bir fırsat olarak değerlen­dirmesi gerekiyor” dedi.

Düzenlemenin temel yaklaşı­mının kullanılabilir durumda­ki ürünlerin doğrudan atığa dö­nüşmesini önlemek olduğunu kaydeden Aziz Aytek, yeniden satış, outlet kanalları, bağış, ye­niden kullanım, onarım ve ye­nileme gibi alternatiflerin daha fazla önem kazanacağını belirtti. Aytek, “Bir ürünün ilk satış ka­nalında alıcı bulamaması, onun ekonomik değerini kaybettiği anlamına gelmez. Yeniden satış, farklı pazarlama kanalları, bağış, onarım ve yenileme gibi yöntem­lerle ürünün yaşam süresi uza­tılabilir. Buradaki temel amaç, ürünün mümkün olduğunca uzun süre ekonomik değer üret­mesini sağlamak” diye konuştu.

Kaynak verimliliği ve döngüsellik kriterleri

Türk hazır giyim ve konfeksi­yon sektörünün AB pazarındaki güçlü konumunu koruyabilme­si için sürdürülebilirlik alanın­daki dönüşümünü hızlandırma­sı gerektiğini vurgulayan Aziz Aytek, firmaların stok yönetimi, iade süreçleri, yeniden kullanım ve ürün yaşam döngüsüne ilişkin uygulamalarını şimdiden göz­den geçirmesinin önem taşıdığı­nı söyledi.

Aytek, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Kü­resel hazır giyim ticaretinde re­kabet artık yalnızca fiyat, kalite ve teslimat süresi üzerinden yü­rümüyor. Çevresel performans, izlenebilirlik, kaynak verimlili­ği ve döngüsel ekonomi kriter­leri giderek daha belirleyici hale geliyor. Türk hazır giyim sektö­rünün güçlü üretim altyapısını sürdürülebilirlik kapasitesiyle desteklemesi, AB pazarında yeni fırsatları değerlendirmemiz açı­sından kritik önem taşıyor.”

Öte yandan AHKİB’in tem­muz ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Aytek, bu dönemde ihracatlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artırarak 68,4 milyon dolara ulaştırdıklarını kaydetti. İhraca­tı ürün grupları ve ülkelere göre ele alan Başkan Aytek şunları söy­ledi: “Temmuz ayı ihracatımızda kadın dış giyim 22,4 milyon do­larla yüzde 33 pay alarak ilk sırada yer aldı. Bunu 21,7 milyon dolarla yüzde 32 paya sahip erkek dış gi­yim ürünleri izledi. Giyim akse­suarları ihracatımız ise yüzde 151 artışla 4,3 milyon dolara yükseldi.

Bu tablo, ürün çeşitliliğimizin ve katma değerli üretim kapasitemi­zin ihracat performansımıza güç­lü katkı sunduğunu gösteriyor.” Ülke bazında ihracatta ise Kaza­kistan’ın 11,5 milyon dolar ve yüz­de 17 payla ilk sırada yer aldığı bil­gisini veren Aziz Aytek, bu ülkeyi 8,5 milyon dolar ve yüzde 13 payla Hollanda, 7,4 milyon dolar ve yüz­de 11 payla Tacikistan’nın takip ettiğini iletti. Aytek, “Farklı pa­zarlarda yakaladığımız bu güçlü artışlar, ihracatımızı çeşitlendir­me ve farklı coğrafyalardaki fır­satları değerlendirme stratejimi­zin somut sonuçlarını ortaya ko­yuyor” dedi.