AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: İşçilik maliyetleri için teşvikler artmalı

Bu durumun istihdam kayıplarına neden olacağını belirten Tekin, bu kaybın derinleşmemesi için destek beklediklerini kaydetti.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracat­çıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gür­kan Tekin, emek yoğun sektör­ler arasında yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün re­kabetçiliğinin oldukça zayıfladı­ğını, sıkıntı yaşayan firmaların bir kısmının üretimlerini dur­durduğunu bir kısmının ise yurt dışında üretim arayışlarına gir­diğini açıkladı. Başkan Gürkan Tekin, “Bu durum istihdam aza­lışına ve nitelikli iş gücü kayıpla­rına neden oluyor, bunun önüne geçmek için devlet desteklerinin artırılmasını bekliyoruz” dedi.

"Devlet desteği olmadan rekabet edemeyiz"

İstihdamdaki kayıpların de­rinleşmemesi için ücretli çalı­şandan kesilen gelir vergisi di­limlerinin günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğine işaret eden AHKİB Başkanı Gür­kan Tekin, mevcut SGK prim in­diriminin yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılmasının fayda sağlayaca­ğını belirtti. Başkan Gürkan Te­kin, prim desteğinin emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren tüm firmaları kapsayacak şekil­de düzenlenmesine ve en az 2 yıl süre ile devam ettirilmesine ihti­yaç olduğunu ifade etti.

Sektörün uzun süre yatay sey­reden döviz kurları, artan işçilik maliyetleri ve ana pazarlardaki talep daralması nedeniyle çok zor bir süreçten geçtiğine dik­kate çeken Başkan Gürkan Te­kin, “Uluslararası pazarlarda fi­yat tutturmanın çok zor olduğu koşullar yaşıyoruz. Mevcut tab­loda devlet destekleri olmadan rekabetçiliğimiz sürdürülebilir olmaktan uzaklaşıyor. Bu soru­nu ortadan kaldırmak için üre­tim maliyetlerini azaltacak teş­viklere ihtiyaç duyuyoruz.

Çün­kü üretim maliyetlerinde dolar bazında Asya’daki rakiplerimi­ze göre yüzde 40-50, Avrupa’da­ki birçok ülkeye göre yüzde 15- 20 oranında daha pahalı kalıyo­ruz. Ülkemizde asgari ücretin işverene maliyeti Asya’daki ra­kiplerimize göre 6-7 kat yük­sek durumdadır. Hazır giyim ve konfeksiyon başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde işçilik maliyetinden kaynaklanan yü­kün paylaşılması gerekiyor. As­gari ücretteki artış yükü sadece işverene bırakılmamalıdır” dedi.

“Reeskont krediler için yapısal değişime ihtiyaç var”

Reeskont kredilerinin de Tür­kiye’nin ihracatına daha etkili bir şekilde katkı sağlayabilmesi için yapısal değişikliklere ihti­yaç olduğunu kaydeden Başkan Tekin, “Öncelikle, reeskont kre­dilerinin doğrudan Eximbank aracılığıyla kullandırılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu yöntem, süreçlerin daha et­kin ve verimli bir hale gelmesi­ni sağlayacaktır. Ayrıca, rees­kont kredilerinde teminat mek­tubu şartının kaldırılması veya bu konuda bankalara bir üst li­mit getirilmesi, ihracatçılarımı­zın finansmana erişiminde bü­yük kolaylıklar sağlayacaktır.

Bununla birlikte, reeskont kre­dilerine uygulanan faizin düşü­rülerek TL kredilerinin daha ca­zip hale getirilmesi gerekmek­tedir. Bir diğer önemli konu ise bağımsız denetime tabi şirket­lerin TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanımlarında uygula­nan, ‘10 milyon TL üzerinde dö­viz bulundurmama ve döviz var­lıklarının aktiflerine oranının yüzde 5’i aşmama’ kısıtlamaları­nın esnetilmesidir. Bu sınırlan­dırmaların şartlara uygun olarak yeniden düzenlenmesi, şirketle­rimizin finansal esnekliğini artı­racaktır.

Ayrıca, ihracatçı firma­larımıza halen uygulanan yüzde 30 oranındaki döviz bozdurma zorunluluğunun kaldırılmasını veya kademeli olarak azaltılma­sını talep ediyoruz. Bu zorunlu­luk, ihracatçılarımızın finansal planlamasını zorlaştırmakta ve rekabetçi gücünü düşürmekte­dir” diye konuştu.

“Kasım ayında yüzde 8 düşüşle 27,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik”

AHKİB’in kasım ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Birlik olarak kasım ayında 3 bin 289 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirerek ülkemize 27,7 milyon dolar döviz kazandırdık. Söz konusu dönemde ihracat performansında yüzde 8 oranında düşüş yaşayan Birliğimiz, en çok dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ürün gruplarında satış yaptı. Bu ürün grupları bölge ihracatımızın yüzde 76’sını oluşturdu.

Bayan dış giyimde 9,9 milyon dolar, bay dış giyimde 7,4 milyon dolar, diğer hazır eşyada 3,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Hollanda, Almanya ve Fransa ilk üç sırada yer aldı. Hollanda pazarında 10,4 milyon dolar, Almanya pazarında 2,2 milyon dolar, Fransa pazarında 2,1 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Kasım ayında ihracat hacminde anlamlı artışlar yakaladığımız ülkeler Polonya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kosova oldu.”