Ahmet Akbalık, HİB başkan adaylığından çekildi

İSTANBUL (DÜNYA)

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) sektörün mevcut durumu ve yeni yol haritasını belirlemek için “Türkiye Hizmet Sektörleri İhracat Stratejileri ve Yol Haritaları” başlıklı raporunu oluşturdu.

Raporun detayları HİB Başkanı Ahmet Bolat, HİB Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli’nin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Geçen yılı 56,7 milyar dolar ile kapatan ve yaklaşık 35 milyar dolarlık cari fazla veren hizmet ihracatında 2023 yılı hedefi 95 milyar dolar ve üzeri olarak belirlendi. Toplantının açılışında konuşan HİB Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık, HİB başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Akbalık, yaklaşık 3 ay önce çalışmalara başladığı başkan adaylığından yeni yönetiminin önünü açmak için çekildiğini söyledi. Akbalık’ın kararının ardından THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, nisan ayında yapılacak başkanlık seçimlerine tek liste ile girecek.