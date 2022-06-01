Aile şirketleri, dönüşen dünyaya yeni kuşaklarla uyum yeteneği kazanıyor

"Dönüşen Dünyada Liderlik Zirvesi"nin üçüncü ve son gününde "Aile Şirketleri Çalıştayı" yapıldı. Çalıştay Danışman Cihan Köse yönetiminde gerçekleştirildi. Çok sayıda şirketin ikinci ve üçüncü kuşak temsilcilerinin katıldığı çalıştayın sonuçları önümüzdeki günlerde raporlaştırılarak, kamuoyuyla paylaşılacak.

Bozkurt: Uzun ömürlüler uyum yetenekleri olanlardır

Aile Şirketleri Çalıştayı'nın açılışında konuşan DÜNYA Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt, aile şirketlerindeki dönüşümü şirketlerin yeni kuşakları ile tartışmaya açtı.

Dr. Bozkurt, konuşmasında "Değişim, içinde yaşadığımız dönemde yaşananları en iyi anlatan sözcük" diyerek, şunları kaydetti. "Üretim, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin değişmesi, insanların sosyal, zamansal, mekânsal, deneysel ve psikolojik mesafe ayarlarını yeniden yapmaya zorluyor. O nedenledir ki, evrimin temel kuralı olan, 'Canlıların uzun ömürlü olanları ve ne akıllıları nede güçlüleridir; uyum yetenekleri yüksek olanlardır' ilkesi insanlık tarihinde hiçbir dönemde bu günkü kadar anlamlı olmadı."

Dönüşümlerin geçim örgütlenmesini değiştirdiğini kaydeden Bozkurt, "Bu değişim sürecinde kurumlarda kendini dönüştürerek uyum gösteriyor. Ya da yok olma sürecine giriyorlar" dedi. "Aile şirketleri geçim örgütlenmesinin temel kurumlarından biridir" vurgusunu yapan Bozkurt, "Dün olduğu gibi bu günde varlar ve yarında olacaklar. O nedenle, aile işletmelerinde geçmişin kan bağı odaklı yönetim anlayışı enine boyuna sorgulanmalı" şeklinde konuştu.

Aile işletmelerinde en önemli konunun yapıcı olarak sorunları çözmek olduğunun altını çizen Bozkurt, bu konuda tüm nesillerin ortak noktayı bulması gerektiğini anlattı.

"Yargılama ile sorgulamayı karıştırmamalıyız"

Bozkurt, "Yargılama ile sorgulamayı karıştırmamalı" diyerek, "Değişime uyum göstermek için aile işletmelerini sorgulama özgüveni göstermeliyiz ki; Birikim yeteneklerini koruyarak uzun dönemli geleceklerini güven altına alalım" açıklamalarında bulundu.

Aile Şirketleri Çalıştayı'nın önemine de değinen Bozkurt, özetle şunları dile getirdi:

"Burada yapılan çalıştay çok önemli. Bugünün koşullarında aile işletmeleri nasıl korunmalı? Bu sorunun yanıtını derinine araştırmalıyız. Bugün olduğu gibi başka platformlarda da sorunu böylesi bir açıdan değerlendirmeliyiz. Ben gençlerimizden umutluyum, sorgulama yetenekleri yüksek. Çalıştayın çıktılarını ben de merakla bekliyorum."