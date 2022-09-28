AİMSAD Başkanı Toktaş, EUMABOIS’ın yönetim kuruluna seçildi

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, Avrupa’da ağaç işleme makineleri sektörüne yönelik faaliyet gösteren ve 13 ülke derneğini bünyesinde bulunduran Avrupa Ağaç İşleme Makinesi Üreticileri Federasyonu’nun (EUMABOIS) Polonya’daki genel kurulunda yönetim kuruluna seçildi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Toktaş, “AİMSAD olarak, temsiliyet hakkına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Türk ağaç işleme makine sektörünü, EUMABOIS’da temsil etmek bizim için çok kıymetli. Türkiye’yi temsilen yer alacağımız bu 3 yıllık dönemde, hali hazırda yürüyen faaliyetlere ilave olarak özellikle AB projeleri, standartlar, teknik komitelere katılım gibi yeni konuları gündeme alacağız. Ayrıca hem yönetim kurulumuzdan hem de üyelerimizden gelen tüm önerileri de EUMABOIS’ın gündemine taşıyacağız. Sektörümüzün birinci sınıf temsilcileriyle bir arada olmaktan ve dünya çapında ortak Avrupa fikirlerinin oluşturulmasında söz hakkına sahip olmaktan dolayı çok memnunuz. Avrupa ağaç işleme makineleri sektörü dünya çapında trendleri belirliyor ve bu lider konum EUMABOIS’ın desteğiyle güvence altına alınıp ve her geçen gün genişletiliyor. Bilindiği üzere, AİMSAD uzun yıllardır EUMABOIS üyesi bir dernek.” dedi.

Yeni ihracat pazarları için büyük fırsat

EUMABOIS’da yer almanın Türkiye ağaç işleme makineleri sektörüne önemli avantajlar getireceğini belirten Toktaş, “Sektörümüzle ilgili yaşadığımız gümrük, standardizasyon gibi sorunları doğrudan ilgili yerlere ulaştırabilmemiz ve sektörümüzün büyümesine katkı sağlamamız açısından EUMABOIS çok doğru bir adres. EUMABOIS çatısı altında bulunan diğer ülke dernekleriyle olan ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Güçlenen bu ilişkiler sayesinde, üreticilerimizin yeni pazarlara açılması ve yurt dışında bu derneklere üye olan firmalarla çözüm ortaklıkları kurulması hususunda da önemli iş birlikleri olacaktır.” diye konuştu.