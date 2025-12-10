Airbus uçuyor, Boeing yavaşlıyor: Kasım teslimatında fark açıldı

Boeing, kasım ayında 44 uçağı müşterilerine teslim ederken, bu sayı ekimdeki 53 teslimatın altında kaldı. Avrupa merkezli rakibi Airbus ise aynı dönemde 72 teslimatla liderliğini sürdürdü.

Kasım teslimatlarında 32 adet 737 Max başı çekti; bu uçakların beşi Southwest Airlines’a verildi. Şirket ayrıca altı adet 787 teslim etti. Bu uçaklardan iki 787-10 modeli TAAG Angola Airlines filosuna katıldı. Ay boyunca ek olarak iki 777 kargo uçağı ve dört adet 767’nin teslim edildiği bildirildi.

Siparişlerde 777X dikkat çekiyor

Kasımda Boeing 164 yeni sipariş alırken, iptaller sonrası net sipariş 126 oldu. Uzun süredir ertelenen 777X programı bu ay öne çıktı ve toplam 74 sipariş topladı. Emirates’in Dubai Airshow’da verdiği 65 ek siparişle, toplam 777X talebi 270’e yükseldi. China Airlines ise dokuz adet 777X siparişi verdi.

787 ailesine yönelik siparişler kasımda da canlıydı: Gulf Air 15, Uzbekistan Airways sekiz ve Etihad Airways altı adet 787 siparişi geçerken, bir sipariş de ismi açıklanmayan bir alıcıya aitti. Ayrıca kimliği belirtilmeyen müşteriler toplam 43 adet 737 Max sipariş etti. ABD Hava Kuvvetleri de 15 KC-46 tanker ile iki adet 777 kargo uçağı siparişi verdi.

İptal edilen siparişler var

Etihad, 15 adet 777X siparişini geri çekerken; Air Canada dört adet 787, Comair ise beş adet 737 Max siparişini iptal etti.

Yıl genelinde 537 teslimat

30 Kasım itibarıyla Boeing’in yıl boyunca gerçekleştirdiği teslimat sayısı 537’ye ulaştı. Bunların 396’sı 737 Max, 74’ü 787, 33’ü 777 ve 28’i 767 oldu. Yıl içinde toplam sipariş 1000’e çıkarken, iptaller sonrası net sipariş adedi 908 olarak kaydedildi. Şirketin sipariş defteri ise 6.019 uçak seviyesine ulaştı.

Boeing CFO’su Jay Malave, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 2026’da teslimat hacmindeki artış sayesinde şirketin pozitif nakit akışına geçmesini beklediklerini ifade etti.