Airbus’ta 500 uçaklık üretim sorunu

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Airbus, A321neo uçaklarının gövdesinde kullanılan bazı yapısal parçalarda üretim kaynaklı kalite sorunu bulunduğunu doğruladı. Problem, söz konusu parçalara uygulanan korozyon önleyici kaplamanın üretim sürecinden kaynaklanıyor.

Şirket sorunun kaynağını belirlediğini ve gerekli düzeltme yönteminin hazır olduğunu açıkladı. Kusurun uçakların yapısal bütünlüğünü veya uçuş güvenliğini doğrudan tehdit eden acil bir durum oluşturmadığı belirtiliyor.

Ancak problem Airbus'ın üretim ve teslimat programı açısından yeni bir operasyonel yük anlamına geliyor.

Yaklaşık 500 uçak etkileniyor

Kalite sorununun yaklaşık 500 A321neo'yu etkilediği belirtiliyor. Bunların yaklaşık yarısı halihazırda havayolu şirketlerine teslim edilmiş durumda.

Yaklaşık 250 uçak ise Airbus'ın üretim sisteminde bulunuyor. Böylece şirket yalnız hizmetteki uçaklarda gerekli kontrolleri yapmakla kalmayacak, üretim hattındaki yüzlerce uçakta da ek işlem uygulamak zorunda kalacak.

Sorunun giderilmesi için gereken işlemlerin uçakların durumuna göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

Airbus üretimi hızlandırmaya çalışıyor

Sorunun zamanlaması Airbus açısından kritik. Şirket A320 ailesindeki üretimini artırarak aylık yaklaşık 60 uçaktan 75 uçak seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

A321neo ise Airbus'ın dar gövdeli uçak pazarındaki en önemli modellerinden biri konumunda bulunuyor. Havayollarından gelen güçlü siparişler nedeniyle şirketin yıllara yayılan büyük bir sipariş birikimi bulunuyor.

Bu nedenle üretim hattındaki yaklaşık 250 uçakta yapılacak ek işlemler, zaten yoğun çalışan üretim sisteminde yeni bir baskı yaratabilir.

870 uçaklık teslimat hedefi korunuyor

Airbus, kalite problemine rağmen 2026 yılı için belirlediği yaklaşık 870 ticari uçak teslimatı hedefinde değişiklik yapmadı.

Şirketin hedefini koruması, problemin mevcut planlama içerisinde giderilebileceği beklentisini gösteriyor. Ancak yılın kalan bölümündeki üretim ve teslimat temposu, hedefin yakalanması açısından daha önemli hale geldi.

Airbus'ın yalnız uçak üretimini artırması değil, üretim hattında bekleyen uçaklardaki gerekli düzeltmeleri de teslimat programını aksatmadan tamamlaması gerekiyor.

Airbus hisselerinde satış geldi

Kalite probleminin ortaya çıkmasının ardından Airbus hisselerinde yüzde 1'i aşan düşüş görüldü.

Piyasanın ilk tepkisinde problemin uçuş güvenliğinden ziyade üretim ve teslimat takvimi üzerindeki olası etkileri öne çıktı. Airbus'ın üretim artış planında yaşanabilecek herhangi bir gecikme, şirketin nakit akışı ve teslimat performansı açısından da yakından izleniyor.

A321neo Airbus için kritik model

A321neo, A320neo ailesinin en büyük üyesi ve Airbus'ın Boeing ile rekabetinde önemli modellerinden biri.

Uzun menzilli versiyonların da devreye girmesiyle A321neo ailesinin kullanım alanı genişlerken havayollarının modele yönelik talebi yüksek seviyede bulunuyor.

Bu nedenle yaklaşık 500 uçağı kapsayan kalite probleminin ne kadar sürede tamamen giderileceği, Airbus'ın önümüzdeki aylardaki üretim performansının önemli başlıklarından biri olacak.