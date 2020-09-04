Akbank İnsan ve Kültür’e 1 altın ve 3 bronz ödül

04 Eylül 2020

Akbank, Brandon Hall Group’un İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri'nde, “Yeni İşe Alım Deneyimi” ile altın, 'Dijital Onboarding Programı', 'Geleceğin Aynası Yetkinlik Gelişim Programı' ve 'İK Analitik Çalışmaları' ile de bronz ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Akbanklıları ve değişim kültürünü odaklarına aldıklarını söyledi.

Birlikte çalışmayı, sürekli öğrenmeyi, gelişimi, tasarım ve inovasyon kültürünü, veri ve analitik odaklı uygulamaları önceliklendirdiklerini aktaran Anapa, söz konusu çalışmalarının sonunucuna Brandon Hall Group'tan 4 farklı kategoride aldıkları ödüllerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Altın ödül aldıkları yeni işe alım deneyimi ile ilgili bilgi veren Anapa, “Akbanklılar için bütünsel bir deneyim tasarlıyoruz ve bu deneyimin de aday olarak bankamızla ilk tanışma anından itibaren başladığına inanıyoruz. Bu yüzden Akbanklı olma yolculuğunu baştan sona değiştirdik. Geleceği birlikte keşfedeceğimiz yeni Akbanklılara yenilikçi, dijital ve insan odaklı bir deneyim yaşatmak için yeni kariyer web sitemiz ve mobil uygulamamız ile işe alım deneyimini yeniden kurguladık.” dedi.