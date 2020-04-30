Akkol: MESS, 200 bine yakın istihdamını korudu

30 Nisan 2020

MESS tarafından düzenlenen ve MESS üyesi işyerlerinin yöneticilerinin izlediği webinar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla gerçekleşti. Ev sahipliğini MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un üstlendiği webinarda, COVID-19 pandemisinin çalışma hayatına etkilerine ve işyerlerine destek olmak amacıyla devreye alınan tedbirlere değinildi. Webinarda bir konuşma yapan Bakan Selçuk, MESS üyesi işyerlerinin yöneticilerinin yönelttiği soruları da yanıtladı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından düzenlenen MESS Horizon webinarlarının bu haftaki oturumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ve MESS üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un ev sahipliğinde gerçekleşen webinarda COVID-19 pandemisinin çalışma hayatına etkileri değerlendirildi. Bakan Selçuk, oturumda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından MESS üye işyerlerinden yöneticilerin yönelttiği soruları da yanıtladı.

Akkol: MESS üyesi işyerleri, pandemi sürecinde 200 bine yakın istihdamını korudu

Webinarın açılış konuşmasını yapan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, istihdamın sürekliliğini sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda pandemi sürecinin başından bu yana Bakan Selçuk ile temas halinde olduklarını belirtti. MESS üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda birçok konuyu Bakanlığın gündemine taşıdıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını dile getiren Akkol, “COVID-19’un kısa çalışma kapsamına alınması, kısa çalışma başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması; 2 ay olan telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılması, yıllık izin kullanımında esneklik yaratılması, asgari ücret desteği sağlanması gibi önemli konularda Bakanlığımız çok hızlı aksiyon alarak bizlere destek oldu. 200 bine yakın istihdamlarını pandemi döneminde de korumayı başaran 241 MESS üyesi işyerimizin büyük çoğunluğu kısa çalışma desteğinden faydalanıyor. Bu nedenle Bakanımız Sayın Selçuk’a MESS üyeleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Özgür Burak Akkol, COVID-19 pandemisinin neden olduğu bu zor dönemde, çalışanların sağlığını ilk sıraya koyduklarını belirtti. Akkol, “MESS üyeleri istihdamı korumanın yanısıra, işyerlerinde teknolojiyi de kullanarak sıkı önlemler alıyor, çalışanlara özel sigorta imkanı sağlıyor, kısa çalışma ödeneğine ek olarak gelir kaybını önlemek için ücret ödüyor. Üye işyerlerimiz bu uygulamalarla da farkını gösteriyor.” dedi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışanlar ve işverenlere destek olmak amacıyla uygulamaya konan düzenlemelere ek olarak başka konularda da adım atılmasının büyük fayda yaratacağına dikkat çekti. Akkol şunları ifade etti: “Kronik rahatsızlıkları bulunan çalışanların da kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi; atıfet kabilinden ücret ödemelerinin vergiden muaf tutulması, vergi ödemelerinin ertelenmesinde kapsam dışı kalan iş kollarının kapsama dahil edilmesi; işsizlik sigortası fonu prim ödemelerinde işveren payının 1 yıl boyunca alınmaması ve telafi çalışmasının 4 aydan sonrası için de uzatılması işverenlerin ve üyelerimizin gündeminde olan konular. Bu konularla ilgili olarak hayata geçirilecek uygulamaların da çalışma arkadaşlarımıza ve işyerlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

“MESS hiçbir sendikanın vermediği kapsamda bir destek paketi sağladı”

Pandeminin başlamasından bu yana MESS’in Türkiye’de daha önce herhangi bir sendika, dernek veya STK tarafından sunulmamış bir destek paketiyle üyelerinin yanında olduğuna vurgu yapan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, COVID-19 desteklerini şu sözlerle özetledi: “Beklentilerin ötesine geçerek, sosyal fayda temelli yeni nesil sendikacılık vizyonumuzu devreye soktuk ve her zaman olduğu gibi icraat dedik. Üyelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın COVID-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullardan etkilenmemeleri için toplamı 500 milyon TL’yi bulan destek paketini uygulamaya koyduk. Karşılıksız üye desteğimizi öne çekerek 2 yılı kapsayan ödemeyi tek seferde yaptık. Üyelerimizin aidat ödemelerini 6 ay süresince erteledik. İşyerlerimize 2 milyon maske, 30 ton dezenfektan desteği verdik. Bu hafta ek olarak 1 milyon maske dağıtımı daha yapacağız. Uzaktan çalışma için gerekli teknolojik alt yapının temininden, üyelerimize ortak satın alma imkanı sağlamaya kadar farklı destekler hayata geçirdik. 130 bin çalışana sağladığımız Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın kapsamına COVID-19 tedavilerini de dahil ettik. Çalışma arkadaşlarımız için indirimli online alışveriş imkanı yarattık. Sadece çalışanları değil, karantina şartlarında evde kalmak durumunda olan diğer aile fertlerini de düşünerek, online eğitimlerimizin içeriklerini geliştirdik. İlkokuldan liseye kadar farklı seviyeleri kapsayan online kodlama eğitimlerimizi tüm Türkiye’deki çocukların kullanımına açtık”.