Aksa Akrilik’ten 2025 hamlesi

Aksa Akrilik, 2025'te ileri malzeme teknolojileri ve yüksek katma değerli ürünlere yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdürdü. Savunma ve enerji sektörlerine yönelik ürünlerle üretim kapasitesini artıran şirket, ihracat gücünü de pekiştirdi.

Mithra markasıyla üretilen süper elyaf UHMWPE için yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bu ürün kurşun geçirmez yelekten ağır halatlara kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Üretim, 500 tona çıkarılarak yerlileştirme hedefleniyor.

Karbon elyaf tamamen yerli

DowAksa’nın tamamı devralınarak kurulan Aksa Carbon ile Türkiye’nin karbon elyaf alanında dışa bağımlılığı azaltıldı. Rüzgâr, havacılık ve savunma sanayii için stratejik üretim gücü artırıldı.

Kompozitte yeni marka: Aksa Composites

Epsilon Kompozit’in tamamını bünyesine katan Aksa, Aksa Composites adıyla kompozit parça üretimini yerli kapasiteyle sürdürüyor. Amaç; savunma ve havacılıkta dışa bağımlılığı azaltmak.

Enerji iş kolunu bağımsızlaştıran Aksa, Akset Enerji’yi kurdu. Yeni yapıyla liman ve hammadde altyapısı kullanılarak daha geniş bir müşteri ağına ulaşılması hedefleniyor.

Aksa Akrilik, 2025’i dönüşüm ve yerlileşme adımlarıyla kapatırken Türkiye'nin sanayileşme sürecinde stratejik bir konuma yerleşti.

(Aksa Akrilik Genel Müdürü Didem Tunçbilek)

Çelikten 15 kat daha güçlü

2025 yılının, büyüme stratejilerinin somut yatırımlarla hayata geçirildiği ve ileri malzeme teknolojilerine odaklanılan bir dönüşüm yılı olduğunu belirten Aksa Akrilik Genel Müdürü Didem Tunçbilek, şunları söyledi:

- 2025 yılında hem savunma sanayii sektörüne, hem de yüksek performans gerektiren sektörlere hizmet eden süper elyaflardan Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf (UHMWPE) ürünü için de yeni bir tesis yatırımı yapıldı. Mithra markasıyla pilot ölçekte üretimi devam eden elyafımız; kurşun geçirmez yelekten ağır yük halatlarına kadar pek çok alanda kullanılıyor.

- UHMWPE elyaf ve balistik kumaş üretimini yerli olarak gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz proje kapsamında 30 milyon dolara yakın yatırım yaptık. Üretimin, ilk aşamada 350 ton kapasiteyle başlamasını ve kademeli olarak 500 tona çıkarılmasını planlıyoruz.

- Çelikten 15 kat daha güçlü ve 10 kat daha hafif olan bu malzemenin yerlileştirilmesi, Türkiye’nin savunma sanayisinde kritik bir boşluğu doldururken, stratejik malzemelerde yerlileşme yolunda da önemli bir adım niteliği taşıyor. Diğer taraftan, savunma sanayii sektörüne hizmet veren yerli firmalara da destek sunmuş olacağız.