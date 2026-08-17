Alibaba oyun birimini satıyor: 2 milyar doları aşan devir

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Çinli teknoloji devi Alibaba, portföyündeki büyük varlıklardan birini daha elden çıkarıyor. Şirket, oyun geliştiricisi Lingxi Games’te sahip olduğu payın tamamını Asya merkezli özel sermaye şirketi Trustar Capital’e satmak üzere resmi anlaşmaya vardı.

Lingxi çalışanlarına gönderilen şirket içi bilgilendirmede devir kararı doğrulanırken, işlemin kapanış tarihi ve tamamlanması için gereken düzenleyici koşullar açıklanmadı. Satış bedeli de iç yazışmada yer almadı ancak konuya yakın kaynaklara göre Alibaba’nın işlemden 2 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.

Lingxi’nin tamamı Trustar’a geçecek

Anlaşmanın tamamlanması halinde Alibaba, Lingxi Games’teki payının tamamını Trustar Capital’e devredecek. Böylece Çinli teknoloji grubunun oyun sektöründeki en dikkat çekici yatırımlarından biri kontrol değiştirmiş olacak.

Şirket yönetiminde ise kısa vadede büyük bir değişiklik beklenmiyor. Lingxi CEO’su Zhou Bingshu ve mevcut yönetim ekibinin görevlerine devam edeceği belirtilirken, yeni sahibin şirketin operasyonlarını mevcut yapı üzerinden sürdürmesi planlanıyor.

Trustar Capital, daha önce CITIC Capital adıyla faaliyet gösteren ve Asya’daki şirket yatırımlarına odaklanan özel sermaye kuruluşlarından biri. Fonun Lingxi’ye sermaye ve operasyonel destek sağlayarak şirketin sonraki büyüme dönemini finanse etmesi bekleniyor.

Alibaba parayı yapay zekâya yöneltiyor

Satış, Alibaba’nın son dönemde hızlandırdığı portföy sadeleştirmesinin yeni halkasını oluşturuyor. Şirket, büyüme açısından öncelikli görmediği varlıkları elden çıkarırken sermaye ve yönetim kaynaklarını yapay zekâ, bulut bilişim ve temel e-ticaret faaliyetlerine kaydırıyor.

Alibaba son yıllarda çekirdek dışı faaliyetlerin ya kârlılığını artırmasını ya da grup bünyesinden çıkarılmasını hedefleyen daha sıkı bir yaklaşım uyguluyor. Bu strateji, yapay zekâ altyapısı için gereken yüksek yatırım bütçesinin de etkisiyle daha görünür hale geldi.

Şirket daha önce hipermarket zinciri Sun Art ile büyük mağaza işletmecisi Intime’daki hisselerini satarak milyarlarca dolarlık kaynak yaratmıştı. Lingxi satışıyla birlikte Alibaba’nın oyun sektöründeki sermayesinin de önemli bölümü serbest kalacak.

En bilinen oyunu Three Kingdoms

Guangzhou merkezli Lingxi Games, özellikle çok oyunculu strateji oyunu “Three Kingdoms: Strategy Edition” ile tanınıyor. Yapım, Çin’in Üç Krallık dönemini konu alırken Japon oyun şirketi Koei Tecmo ile iş birliği içinde geliştirildi.

Lingxi son birkaç yıldır yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Şirketin 2023 sonunda planladığı dış finansman girişimi, Çin’de çevrim içi oyun sektörüne yönelik daha sıkı kuralların gündeme gelmesinin ardından ilerleyemedi.

2024 yılında yönetim tarafında da önemli değişiklik yaşandı. Şirketin kurucusu Zhan Zhonghui’nin ayrılmasının ardından başarılı oyun ekibinin başındaki Zhou Bingshu CEO görevini üstlendi.

Oyun sektörü için de dikkat çekici devir

İşlemin 2 milyar doların üzerindeki büyüklüğüyle tamamlanması halinde satış, Çin teknoloji sektöründe son yıllardaki önemli oyun şirketi devirlerinden biri olacak.

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımları hızlanırken oyun gibi yüksek gelir potansiyeline sahip ancak sermaye ve yönetim odağı gerektiren faaliyetlerin portföydeki yeri de yeniden değerlendiriliyor. Alibaba’nın hamlesi bu değişimin en büyük örneklerinden birini oluşturuyor.

Devir sonrasında Alibaba ile Lingxi arasında bulut hizmetleri, oyun yayıncılığı veya teknoloji altyapısı konusunda ticari ilişkinin devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil.

Alibaba açısından daha net olan yön, şirketin yatırım önceliğinin değişmesi. Oyun biriminin satışından gelecek 2 milyar doları aşması beklenen kaynak, yapay zekâ ve bulut bilişimde giderek pahalı hale gelen küresel rekabet döneminde şirkete yeni hareket alanı sağlayacak.