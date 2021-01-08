Alternatif Bank'ta üst düzey iki atama

Alternatif Bank, yeni yıl ile birlikte üst yönetiminde iki önemli atama gerçekleşti. Yapılan atama ile Alternatif Bank'ta Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökay Dede, Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Özlen Sanıbelli getirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği lisans mezunu olan Gökay Dede, finans sektörü ağırlıklı olmak üzere dijital bankacılık, iş geliştirme, pazarlama, satış ve inovasyon konularında yirmi yılı aşkın bir tecrübeye sahip bulunuyor. Profesyonel iş hayatına 1998-2000 yılları arasında Interbank'ın MT programı ile başlayan, ardından 2000-2001 yıllarında Doğuş Holding bünyesinde görev alan Dede, 2001'de Garanti Bankası'nda Şubesiz Bankacılık Pazarlama ve Dijital Medya alanlarında sorumluluk aldı. 2008-2009 yılları arasında Eureko Sigorta'da Bireysel Elementer Sigortalar ve Dijital Kanallar Direktörlüğü yaptı. 2009-2015 döneminde Akbank'ta Direkt Bankacılık Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Dede, 2018-2019 yılları arasında Starcom Publicis Medya Ajansı'nda yönetici direktörlük görevinde bulundu.

Alternatif Bank'a katılmadan önce Hopi'de Pazarlama, Ürün Yönetimi ve Reklam Teknolojilerinden Sorumlu üst düzey yönetici unvanına sahip olan, Aralık 2020'de Alternatif Bank Ailesi’ne katılan Dede, Bireysel ve Dijital Bankacılık Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.

Sanıbelli, yeni görevine Ocak 2021 itibarıyla başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Özlen Sanıbelli, aynı okuldan Mühendislik Yönetimi yüksek lisans (MBA) derecesine sahip bulunuyor. Profesyonel iş hayatına 1990'da Pamukbank'ta başlayan Sanıbelli, 2003'e kadar farklı pozisyonlarda yöneticilik yaptı ve bankanın değişim programında yer aldı. 2003'te Değişim Yönetimi Bölüm Başkanı olarak katıldığı Akbank'ta çeşitli üst düzey görevler üstlenen Sanıbelli, son olarak Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2016-2017 yıllarında Sabancı Holding'te CEO Ofisi Direktörlüğü'nün yanı sıra Carrefoursa ve Bimsa'da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve Teknosa Dönüşüm Programını şekillendirdi.

Son üç yıldır, çeşitli kurumlara üst düzey yönetim danışmanlığı hizmeti vererek dönüşüm yolculuklarına katkıda bulunan Sanıbelli, Ocak 2021 itibarıyla Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.