Amazon, Nvidia'nın yatırım yaptığı şirketin peşinde

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Amazon'un yapay zekâ girişimi Decart'ı yaklaşık 7 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Nvidia'nın da yatırım yaptığı şirketin çip yazılımları, Amazon'un yapay zekâ altyapısında yeni bir rekabet alanı açabilir.

Amazon, yapay zekâ yatırımlarını genişletmek amacıyla San Francisco merkezli Decart AI'ı satın almak için görüşmeler yürütüyor. Yaklaşık 7 milyar dolarlık olası anlaşma, şirketin kendi geliştirdiği yapay zekâ çiplerinin performansını artırarak Nvidia ile rekabette elini güçlendirebilir. Ancak taraflar henüz resmî bir satın alma açıklaması yapmadı.

Anthropic vazgeçti, Amazon devreye girdi

11 Ekim'de ortaya çıkan bilgilere göre Amazon ile Decart arasındaki görüşmeler ileri aşamaya ulaştı. Müzakerelerin olumlu sonuçlanması durumunda anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte satın alma bedeli ve nihai koşullar henüz kesinleşmiş değil.

2023 yılında İsrailli mühendisler Dean Leitersdorf, Orian Leitersdorf ve Moshe Shalev tarafından kurulan Decart, yapay zekâ modellerinin farklı donanımlarda daha hızlı ve düşük maliyetle çalışmasını sağlayan yazılımlar geliştiriyor.

Şirket daha önce Claude adlı yapay zekâ modelinin geliştiricisi Anthropic'in de satın alma hedefindeydi. Eylül ayında yaklaşık 6 milyar dolarlık bir anlaşma için görüşmeler yürütülmüş, ancak Anthropic satın almaktan vazgeçmişti.

Amazon'un görüşmelerinde konuşulan 7 milyar dolarlık değerleme ise Decart'ın mayıs ayında ulaştığı yaklaşık 4 milyar dolarlık şirket değerinin belirgin biçimde üzerine çıkıyor.

Nvidia yatırımcı, Amazon zaten müşterisi

Decart'ın geliştirdiği en önemli teknolojilerden biri, Decart Optimization Stack (DOS) adı verilen yazılım altyapısı. Bu sistem, yapay zekâ modellerinin Nvidia'nın grafik işlemcileri, Google'ın TPU sistemleri ve Amazon'un Trainium çipleri üzerinde daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Şirketin mayıs ayında gerçekleştirdiği 300 milyon dolarlık yatırım turuna Nvidia da katıldı. Böylece dünyanın önde gelen yapay zekâ çipi üreticilerinden biri, Decart'ın yatırımcıları arasına girmiş oldu.

Amazon ile Decart arasındaki ilişki ise satın alma görüşmelerinden önceye dayanıyor. İki şirket, Amazon Web Services (AWS) bünyesinde geliştirilen Trainium yapay zekâ çipleri üzerinde ortak çalışmalar yürüttü.

AWS'nin paylaştığı teknik test sonuçlarına göre Decart'ın yazılımları, Trainium üzerinde üst düzey grafik işlemcilere kıyasla dört kata kadar daha yüksek görüntü işleme kapasitesi ve iki kat maliyet verimliliği sağladı. Satın alma gerçekleşirse Amazon, kendi çiplerinin performansını artırabilecek bu yazılım teknolojisini doğrudan bünyesine katmış olacak.

Yapay zekâda yeni hedef video ve robotik

Decart'ın faaliyetleri yalnızca işlemci performansını artırmakla sınırlı değil. Şirketin geliştirdiği Lucy modeli, canlı görüntülerin yapay zekâ kullanılarak gerçek zamanlı düzenlenmesini sağlıyor. Oasis adlı teknolojisi ise robotların ve otonom sistemlerin eğitimi için etkileşimli sanal ortamlar oluşturabiliyor.

Bu teknolojiler Amazon açısından bulut bilişim hizmetlerinden robotik sistemlere, yapay zekâ destekli video uygulamalarından otomasyona kadar farklı alanlarda kullanılabilecek yeni imkânlar sunuyor.

Özellikle yapay zekâ altyapısının yüksek maliyeti dikkate alındığında, işlem gücünü artırırken maliyetleri düşüren yazılımlar teknoloji şirketlerinin rekabetinde önem kazanıyor. Amazon'un Decart'a ilgisi de bu açıdan yalnızca yeni bir yapay zekâ girişimini satın alma girişimi değil, kendi donanım ve yazılım altyapısını güçlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte 7 milyar dolarlık satın alma henüz kesinleşmiş değil. Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ve olası satın almanın Amazon'un yapay zekâ yatırımlarına nasıl yansıyacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.