AmCham Türkiye'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı: Emre Karter

Türkiye’de 60 milyar doların üzerinde yatırımı olan ve 150’ye yakın ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye’nin 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Derneğin yeni Yönetim Kurulu seçiminin yapıldığı toplantıda, Citibank Genel Müdürü Emre Karter AmCham Türkiye yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi ve 2024 faaliyetleri ile 2025 yılına dair hedefler değerlendirildi.

ABD-Türkiye 2024 ticaret hacmi: 40 milyar dolar

Toplantıda, Türkiye'nin 2. en büyük ihracat ve 5. en büyük ithalat pazarı olan ABD ile ikili ticaret hacminin 2024 yılı sonunda 32.6 milyar dolar olarak gerçekleştiği, hizmetler de dahil edildiğinde bu rakamın 40 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Aynı zamanda, 2024 yılında Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) kapsamında, ABD yüzde 10.3 pay ile 3. sırada yer aldı. ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım akışı son 20 yılda 15 milyar doları aştı.

"Hedefimiz ülkemizi global pazaralara taşımak"

Genel Kurul sonunda seçilen Yönetim Kurulu adına teşekkür konuşması gerçekleştiren AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter: “2025 yılına girdiğimiz bu dönemde, Türk-Amerikan ekonomik ilişkileri de ivme kazanıyor. Özellikle yeni yatırımlar, teknoloji ve yeşil enerji gibi alanlardaki iş birlikleri, her iki ülke için de büyük fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye-Amerika arasında köprü görevi görerek, ülkemizi global pazarlara taşımayı hedefledik. Önümüzdeki dönem, yeni yönetim kurulumuz ve üyelerimizin de desteğiyle bu katkıları büyütmeyi, yeni işbirlikleri ve yatırımlar yolu ile ilişkilerimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.