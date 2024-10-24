AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi başladı

AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi, İstanbul'da başladı. Zirvenin ABD ile Güneydoğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya bölgelerindeki bölgesel iş çevreleri arasındaki bağları güçlendirerek ağ oluşturma, diyalog ve yeni iş geliştirme olanaklarının araştırılması için dinamik bir platform görevi görmesi öngörülüyor.

Bölgesel işbirliğinin önemi çok büyük

Etkinlikte söz alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: "Ekonomik faaliyetler için bölgede istikrarın olması daha fazla doğrudan yabancı yatırım almak için önemlidir ancak aynı zamanda birbirimizden öğrenmemiz gereken şeyler" dedi.

Küresel yatırımlar azaldığında ülkelerin de daha az yatırım aldığına işaret eden Dağlıoğlu, özellikle son yıllarda bölgesel işbirliğinin öneminin arttığını ifade ederek, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün pek çok işletmeyi etkilediğini ve çok uluslu şirketlerin yerine getirmesi gereken belirli görevlerin olduğunu kaydetti ve "Bu hedefe ulaşmak için atmamız gereken bir dizi adım var. Dijital altyapı için çok fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Tüm ülkeler bu dijital altyapılar sayesinde diğer ülkelere bağlanmalıdır. Bu sadece dijital altyapı ile sınırlı değil, tüm enerji, lojistik altyapısı için de geçerli. Bu büyük projeler küresel tedarik zinciri kurallarını şekillendiriyor" değerlendirmesini yaptı.

İstanbul buluşma noktası olarak önemli bir rol oynuyor

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Türkiye ve özellikle de İstanbul'un tarihsel olarak bir merkez, kavşak ve buluşma noktası olarak önemli bir rol oynadığına dikkati çekti ve "Bu gibi etkinlikler, ortak refahımız için mevcut olan fırsatları daha iyi anlamamızı sağlıyor... Dijital teknolojinin gücünden yararlanırken, çığır açan teknolojiler aracılığıyla tüm yaşamlarımızı daha iyi hale getirmek için eşi benzeri görülmemiş bir fırsata sahibiz. Bu gibi forumlar, ülkelerimizin karşılıklı refahını arttırmak, başarı için temel olan kişisel bağlantıları ve ağları kurmamız için bize fırsatlar sunmaktadır" diye konuştu.

Ana hedefimiz: Ülkemizi global pazarlara taşıyan bir güç olmak

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye ekonomisine 60 milyar dolar katkı sağlayan 145 ABD merkezli şirketi temsil ettiklerini dile getirerek, "Ana hedefimiz ülkemizi global pazarlara taşıyan bir güç olmak. Bu hedefimiz doğrultusunda Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz" dedi.

Turnaoğlu sözlerine, "Bizleri bir araya getiren AEES Zirvesi'ni hayata geçirme fikri de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki AmCham yönetimleri arasındaki görüş alışverişi sonucunda doğdu. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Romanya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan'daki Amerikan ticaret odalarının da AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi organizasyonuna ortaklığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz bu ilk zirvenin İstanbul'da düzenlenmesi AmCham Türkiye olarak bizleri ayrıca mutlu ediyor" diyerek devam etti.