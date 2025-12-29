Anadolu finansman ve maliyet yükünde 2026’da çözüm bekliyor

Türk iş dünyası için 2025, fark­lı dinamiklerin aynı anda yö­netilmeye çalışıldığı zor bir yıl oldu. İçeride maliyet ve finansman dı­şarıda ise ticaret savaşlarının getir­diği strateji ve rekabet yıla yön verdi.

Verimlilik, teknoloji ve yapay zeka gibi birden fazla dönüşümün de aynı anda iş yapış biçimlerini etkilediği bir dün­yada Anadolu iş dünyası 2025 yılında yüksek enflasyon, artan girdi maliyet­leri, daralan finansman imkânları ve küresel belirsizlikler altında üretim, istihdam ve ihracatı ayakta tutmaya çalıştığını anlatarak, 2026’ya temkin­li bir iyimserlikle girildiğini söyledi. DÜNYA Gazetesi olarak Anadolu’nun dört bir yanından ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, sek­tör temsilcileri ve işletme yöneticile­rine 2026 yılına ilişkin beklentilerini sorduk.

Anadolu iş dünyası; enflasyonda ka­lıcı düşüşle birlikte fiyat istikrarının sağlanmasını, kredi kanallarının üre­tim ve ihracatı önceleyecek şekilde daha etkin çalışmasını ve yatırım ka­rarlarını destekleyecek öngörülebilir bir politika zemininin güçlenmesini ortak beklenti olarak dile getiriyor. Sa­nayiciler ve KOBİ’ler açısından özel­likle nakit akışı, kredi maliyetleri ve kur–maliyet dengesi ön plana çıkar­ken; dijitalleşme, yeşil dönüşüm, ve­rimlilik artışı ve katma değerli üretim 2026’nın stratejik başlıkları arasında yer alıyor.

Deprem sonrası toparlanma süre­cindeki illerden tarım ve sanayi mer­kezlerine kadar Anadolu’nun farklı şehirlerinden yapılan değerlendirme­ler, bölgenin üretim iradesini koru­duğunu; ancak bu iradenin sürdürü­lebilir büyümeye dönüşmesi için fi­nansman, vergi–prim yükleri, enerji maliyetleri ve yapısal reformlar baş­ta olmak üzere sahada karşılık bulan adımlara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram: Rekabet gücünü destekleyen mekanizmalar

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bay­ram, 2025’in küresel ve ulusal ölçekte be­lirsizliklerin yoğun hissedildiği bir yıl olduğunu vurgularken, Adana iş dün­yasının tüm zorluklara rağmen üre­timden vazgeçmediğine dikkat çekti. Yüksek enflasyon, artan girdi maliyet­leri ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin özellikle KOBİ’ler üze­rinde ciddi baskı yarattığını belirten Bayram, buna karşın sanayi ve ihracat performansının kent ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyduğunu ifa­de etti. 2026 yılı için rekabet gücünü artıracak mekanizmaların hayata ge­çirilmesi gerektiğini dile getiren Bay­ram, kredi kanallarının daha erişilebi­lir hale getirilmesisöyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı - İbrahim Burkay: Faiz indirimleri sahaya yeterince yansımadı

BTSO Başkanı İbra­him Burkay, 2025'te kârlılıklar düşmesi­ne rağmen üretimin ve istihdamın ko­runmaya çalışıldı­ğını söyledi. Faiz indirimlerinin sa­haya yeterince yansımadığına dikkat çeken Burkay, bankacılık sisteminin reel sektörü daha güçlü destekleme­si gerektiğini vurguladı. Yeni yılın “reform yılı” olarak ilan edilmesini önemsediklerini belirten Burkay, fi­nansmandan vergi sistemine, yatırım ortamından istihdama kadar pek çok alanda kapsamlı reform beklentisi­ni dile getirdi. Rekabetin artık fiyat­la değil, teknoloji ve hızla yapıldığını ifade eden Burkay, dijital dönüşüm ve mekânsal planlamanın Bursa’nın geleceği açısından kritik olduğunu söyledi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı - Onur Kutlualp: Orta ve uzun vadeyi doğru okumak önemli

DOSABSİAD (De­mirtaş Organize Sa­nayi Bölgesi Sana­yici İşadamları Der­neği) Başkanı Onur Kutlualp, küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve sıkı para politikalarının Türkiye ekono­misini yeni bir denge arayışına ittiği­ni belirtti. Sanayiciler açısından bek­lenti yönetiminin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Kutlualp, orta ve uzun vadeyi doğru okumanın kritik olduğu­nu söyledi.

Adana ESOB Başkanı Niyazi Göger

Adana Esnaf ve Sa­natkârlar Odaları Birliği Başkanı Ni­yazi Göger, 2025’in esnaf açısından uyum ve istikrar yılı olduğunu belirtti. Devletin attı­ğı adımların finansmana erişimi ko­laylaştırdığını ve ticari hayata olumlu yansıdığını söyleyen Göger, 2026 yılı için en önemli beklentilerinin basit usulden gerçek usule geçişin ertelen­mesi olduğunu ifade etti.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karaçay

İAOSB Başka­nı Cenk Karaçay, 2026 yılına girer­ken iş dünyasının en temel ihtiyacı­nın öngörülebilirlik ve istikrar olduğunu söyledi. Yılın ilk yarısında temkinli bir görünüm, ha­ziran sonrasında ise dengelenmenin belirginleşmesini beklediklerini ifa­de eden Karaçay, finansmana erişim­de kademeli rahatlamanın yatırım iştahını artıracağını belirtti. Üretim ve ihracatı önceleyen kredi mekaniz­malarının güçlendirilmesi gerektiği­ni vurgulayan Karaçay, kur–maliyet dengesinin korunmasının rekabetçi­lik açısından kritik olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı

Bursa Ticaret Bor­sası Yönetim Ku­rulu Başkanı Özer Matlı, 2026 yılına ilişkin ekonomik beklentileri değer­lendirerek, jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve artan korumacı politika­ların önümüzdeki dönemin seyrini belirleyecek başlıca unsurlar olaca­ğını söyledi. Enflasyonla mücadele­de kaydedilecek ilerlemenin finans­mana erişimi kademeli olarak rahat­latmasını beklediklerini vurgulayan Matlı, bu sürecin reel sektör üzerin­deki nakit akışı baskısını da azaltaca­ğına işaret etti.

Para politikasında ön­görülebilirliğin güçlenmesinin öne­mine dikkat çeken Matlı, bu sayede üretim, yatırım ve istihdam süreçle­rinde toparlanmanın başlamasını ön­gördüklerini ifade etti. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerine de ayrı bir parantez açan Matlı, iklim değişikli­ği ve su temininde yaşanan sıkıntıla­rın sektör açısından ciddi riskler ba­rındırdığını belirtti. Bu alanda sulama yatırımlarının artırılması ve verim­lilik odaklı desteklerin güçlendiril­mesinin kritik olduğunu dile getiren Matlı, planlı üretim anlayışının saha­da daha etkin uygulanması ve hasta­lıklarla mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı - Hilmi Teymur:Salgın, savaş, deprem yaşadık zor günlerden geçtik

“Zorlu bir yılı geride bırakırken, 2026’ya temkinli ama umut­luyuz” diyen Gazi­antep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hil­mi Teymur, “Malumunuz son yıllarda salgınlar, savaşlar, depremler yaşadık. Tüm bu yaşanan olayların küresel ti­careti de derinden etkileyerek küre­sel bir ekonomik kriz oluşturduğu aşi­kar. Hem psikolojik hem de ekonomik anlamda zor günler geçirdik. İnşallah 2025 yılının sona ermesi ile yaşadı­ğımız tüm zorlukları geride bırakır, 2026 yılında başarılı bir yıl geçiririz” diye konuştu.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen

Konya Sanayi Oda­sı Başkanı Musta­fa Büyükeğen, 2025 yılının sanayiciler açısından yüksek maliyetler, finans­mana erişimde yaşanan güçlükler ve iç–dış talepteki dalgalanmalar nede­niyle oldukça zorlu geçtiğini belirt­ti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Konya sanayisinin üretimden, istih­damdan ve ihracattan vazgeçmedi­ğini belirten Büyükeğen, enflasyon­la mücadelede atılan adımların sonuç vermeye başlamasının fiyat istikrarı açısından kritik olduğunu ifade etti. Enflasyonun kademeli olarak gerile­mesiyle birlikte öngörülebilirliğin ar­tacağını, bunun da yatırım ve üretim ortamını güçlendireceğini dile geti­ren Büyükeğen, üretim maliyetlerinin daha yönetilebilir hale gelmesi ve ih­racat pazarlarında toparlanmanın sa­nayiye yeniden ivme kazandıracağını söyledi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk:Üretim – ihracat dengesi

Konya Ticaret Oda­sı Başkanı Selçuk Öztürk, 2025 yılı­nın küresel ölçek­te finansmana eri­şimin zorlaştığı, maliyet baskılarının arttığı ve jeopo­litik risklerin ticaret üzerinde etkili olduğu bir dönem olmasına rağmen Konya ekonomisinin dirençli bir per­formans sergilediğini söyledi. 2026 yılına ilişkin beklentilerini temkin­li iyimserlik çerçevesinde değerlen­diren Öztürk, küresel belirsizliklerin etkisinin azalması, ekonomi politika­larında öngörülebilirliğin güçlenme­si ve üretim–ihracat dengesinin yeni­den ivme kazanmasını beklediklerini ifade etti.

Öztürk, 2026’da katma değeri yük­sek sanayi üretiminin artırılması, ta­rım ve tarıma dayalı sanayide verim­lilik odaklı dönüşüm ve ihracatta büyüme tren­dinin yakalanmasının önce­likli hedefler arasında yer aldığını belirterek, KO­Bİ’leri destekleyecek fi­nansman mekanizma­larının etkinliğinin ar­tırılması gerektiğini vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: Ekonomik dinamizm güçlenmeli

Kayseri Tica­ret Odası Başka­nı Ömer Gülsoy, iş dünyasının 2026 yılına ilişkin bek­lentilerinin net ol­duğunu belirterek, enflasyonun düş­tüğü ve öngörülebilirliğin arttığı bir piyasa düzeni talep ettiklerini söyle­di. Belirsizliğin iş dünyasının en bü­yük düşmanı olduğunu vurgulayan Gülsoy, yatırım kararlarının sağlıklı alınabilmesi için makul faiz oranları ve finansal kolaylıkların hayata geçi­rilmesi gerektiğini ifade etti.

Küresel rekabetin hızla değişti­ğine dikkat çeken Gülsoy, teknoloji, üretim süreçleri ve istihdam politi­kalarında yeni koşullara uyum sağla­manın kaçınılmaz olduğunu söyledi. İşletmelerin planlamadan seri üre­time, ihracat stratejilerinden insan kaynağı yönetimine kadar her alan­da dönüşüme açık olması gerektiğini vurguladı. Gülsoy, 2026’nın belirsiz­liklerin azaldığı, üretim ve ihracatın yeniden ivme kazandığı bir yıl ola­cağına inandıklarını belirterek, reel sektörün önünü açacak düzenleme­lerin ekonomik dinamizmi güçlendi­receğini ifade etti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası - Mustafa Buluntu: Teşvik ve rehberlik mekanizmaları

Kahramanmaraş iş dünyası, 2026 yılı­nı 6 Şubat deprem­lerinin ardından başlatılan topar­lanma sürecinin kalıcı hale geldiği bir eşik yıl olarak görüyor. Sanayi ve ticaretin göster­diği dayanıklılığın sürdürülebilir bü­yümeye dönüşmesi hedeflenirken, üretim gücünün yeniden ivme ka­zanması temel beklentiler arasın­da yer alıyor. Finansmana erişimin özellikle KOBİ’ler açısından kritik önem taşıdığı vurgulanırken, uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi imkân­larının üretim ve istihdamın sürdü­rülebilirliği açısından belirleyici ol­duğu ifade ediliyor.

Deprem sonra­sı süreçte altyapı, lojistik ve sanayi alanlarının yeniden planlanması; OSB’lerin genişleme alanları, ulaşım bağlantıları ve enerji altyapısının güçlendirilmesi de öncelikli beklen­tiler arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra ihracatın desteklenmesi, dijital­leşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine yönelik teşvik ve rehberlik mekaniz­malarının artırılmasıyla Kahraman­maraş sanayisinin küresel rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullar Özdemir: Faiz ve enflasyonda düşüş süreci

Mersin Ticaret Bor­sası Başkanı Ö. Ab­dullah Özdemir, 2026 yılına girer­ken küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin devam ettiğini belir­terek, Türkiye ekonomisi açısından bütçe açığındaki azalma ile Merkez Bankası brüt rezervlerindeki artışın olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

Faiz ve enflasyonda indirim süre­cine girildiğine dikkat çeken Özde­mir, iş dünyası için en önemli beklen­tinin istikrar sağlayıcı adımların ka­rarlılıkla sürdürülmesi ve ekonomik öngörülebilirliğin güçlendirilmesi olduğunu ifade etti. Bu ortamın sağ­lanması halinde üretim, yatırım, ihracat ve istih­damda daha güçlü bir perfor­mans ortaya konulabileceğini vur­gulayan Özdemir, enflasyonun Orta Vadeli Program tahminleri doğrul­tusunda gerilemesinin halkın alım gücüne de olumlu yansıyacağını kay­detti.

Özdemir, Çukurova Havalima­nı’nda özellikle yurt dışı direkt uçuş­lar ve charter seferlerin artmasının kent ve bölge ekonomisine ivme ka­zandıracağını söyledi. Uzun süredir gündemde olan Mersin Ana Kontey­ner Limanı ile Tarsus–Kazanlı Tu­rizm Bölgesi projelerinde ise somut adımlar atılmasının beklendiğini di­le getirdi. Özdemir, Mersin ekono­misinin lokomotif sektörlerinden bi­ri olan tarımda yaşanan daralmanın 2026 yılında toparlanma ve büyüme­ye bırakmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş: Daha öngörülebilir bir yıl

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Baş­kanı Bülent Kara­kuş “2025 yılında iş dünyasının en önce­likli gündem mad­delerinden biri, kuşkusuz finansmana erişim olmuştur” dedi.

2025 yılı boyunca yaşanan küre­sel ve ulusal ekonomik gelişmelerin, 2026 yılına girerken daha öngörüle­bilir ancak temkinli bir ekonomik ze­minin oluşacağına işaret ettiğine de­ğinen Karakuş, 2026 yılına ilişkin beklentilerini şu başlıklarla özetledi: “Dezenflasyon sürecinin kalıcılığının güçlenmesi ve fiyat istikrarına yönelik beklentilerin daha sağlam bir çerçeve­ye oturması, para politikasında öngö­rülebilirliğin korunması ve kademeli bir normalleşme sürecinin, ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerine gü­ven kazandırması, turizm gelirlerinin hem ulusal ölçekte hem de Muğla eko­nomisi özelinde; büyüme, istihdam ve cari denge açısından destekleyici ro­lünü sürdürmesi, reel sektör açısın­dan finansmana erişim koşullarında kısmi bir iyileşme yaşanması; yatırım, üretim ve istihdam kararlarının daha sağlıklı bir zeminde şekillenmesi.”

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: Gelecek bugünden çok boyutlu analiz edilmeli

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, son yıllarda yaşanan hızlı küresel ve ekonomik dönüşümün, geleceğin bugünden çok boyutlu analiz edilmesini zorunlu kıldığını vurguladı. 2026 yılına girerken ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Özgener, fiyat istikrarının güçlenmesi halinde üretimde daha dengeli bir görünüm ve daha öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşacağını belirtti.

Özgener sözlerine şöyle devam etti, “Ancak 2026’yı otomatik bir iyileşme yılı olarak görmenin de doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü rekabet koşulları eskiden olduğu gibi yalnızca iç talep ya da faiz seviyesiyle belirlenmiyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde iş gücü maliyetleri, rekabet gücünü ve istihdam kararlarını doğrudan etkileyen kritik unsurlardan biri olmaya devam ediyor.”