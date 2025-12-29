Anadolu finansman ve maliyet yükünde 2026’da çözüm bekliyor
Anadolu’nun farklı şehirlerinden sanayici, tüccar ve esnaf temsilcilerinin, 2026 yılına girerken ortak gündemini enflasyonla mücadelede kalıcı başarı, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve üretim–ihracat dengesini güçlendirecek öngörülebilir bir ekonomik görünüm.
Türk iş dünyası için 2025, farklı dinamiklerin aynı anda yönetilmeye çalışıldığı zor bir yıl oldu. İçeride maliyet ve finansman dışarıda ise ticaret savaşlarının getirdiği strateji ve rekabet yıla yön verdi.
Verimlilik, teknoloji ve yapay zeka gibi birden fazla dönüşümün de aynı anda iş yapış biçimlerini etkilediği bir dünyada Anadolu iş dünyası 2025 yılında yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri, daralan finansman imkânları ve küresel belirsizlikler altında üretim, istihdam ve ihracatı ayakta tutmaya çalıştığını anlatarak, 2026’ya temkinli bir iyimserlikle girildiğini söyledi. DÜNYA Gazetesi olarak Anadolu’nun dört bir yanından ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, sektör temsilcileri ve işletme yöneticilerine 2026 yılına ilişkin beklentilerini sorduk.
Anadolu iş dünyası; enflasyonda kalıcı düşüşle birlikte fiyat istikrarının sağlanmasını, kredi kanallarının üretim ve ihracatı önceleyecek şekilde daha etkin çalışmasını ve yatırım kararlarını destekleyecek öngörülebilir bir politika zemininin güçlenmesini ortak beklenti olarak dile getiriyor. Sanayiciler ve KOBİ’ler açısından özellikle nakit akışı, kredi maliyetleri ve kur–maliyet dengesi ön plana çıkarken; dijitalleşme, yeşil dönüşüm, verimlilik artışı ve katma değerli üretim 2026’nın stratejik başlıkları arasında yer alıyor.
Deprem sonrası toparlanma sürecindeki illerden tarım ve sanayi merkezlerine kadar Anadolu’nun farklı şehirlerinden yapılan değerlendirmeler, bölgenin üretim iradesini koruduğunu; ancak bu iradenin sürdürülebilir büyümeye dönüşmesi için finansman, vergi–prim yükleri, enerji maliyetleri ve yapısal reformlar başta olmak üzere sahada karşılık bulan adımlara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.
Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram: Rekabet gücünü destekleyen mekanizmalar
Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, 2025’in küresel ve ulusal ölçekte belirsizliklerin yoğun hissedildiği bir yıl olduğunu vurgularken, Adana iş dünyasının tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmediğine dikkat çekti. Yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin özellikle KOBİ’ler üzerinde ciddi baskı yarattığını belirten Bayram, buna karşın sanayi ve ihracat performansının kent ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyduğunu ifade etti. 2026 yılı için rekabet gücünü artıracak mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Bayram, kredi kanallarının daha erişilebilir hale getirilmesisöyledi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı - İbrahim Burkay: Faiz indirimleri sahaya yeterince yansımadı
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 2025'te kârlılıklar düşmesine rağmen üretimin ve istihdamın korunmaya çalışıldığını söyledi. Faiz indirimlerinin sahaya yeterince yansımadığına dikkat çeken Burkay, bankacılık sisteminin reel sektörü daha güçlü desteklemesi gerektiğini vurguladı. Yeni yılın “reform yılı” olarak ilan edilmesini önemsediklerini belirten Burkay, finansmandan vergi sistemine, yatırım ortamından istihdama kadar pek çok alanda kapsamlı reform beklentisini dile getirdi. Rekabetin artık fiyatla değil, teknoloji ve hızla yapıldığını ifade eden Burkay, dijital dönüşüm ve mekânsal planlamanın Bursa’nın geleceği açısından kritik olduğunu söyledi.
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı - Onur Kutlualp: Orta ve uzun vadeyi doğru okumak önemli
DOSABSİAD (Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği) Başkanı Onur Kutlualp, küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve sıkı para politikalarının Türkiye ekonomisini yeni bir denge arayışına ittiğini belirtti. Sanayiciler açısından beklenti yönetiminin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Kutlualp, orta ve uzun vadeyi doğru okumanın kritik olduğunu söyledi.
Adana ESOB Başkanı Niyazi Göger
Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, 2025’in esnaf açısından uyum ve istikrar yılı olduğunu belirtti. Devletin attığı adımların finansmana erişimi kolaylaştırdığını ve ticari hayata olumlu yansıdığını söyleyen Göger, 2026 yılı için en önemli beklentilerinin basit usulden gerçek usule geçişin ertelenmesi olduğunu ifade etti.
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karaçay
İAOSB Başkanı Cenk Karaçay, 2026 yılına girerken iş dünyasının en temel ihtiyacının öngörülebilirlik ve istikrar olduğunu söyledi. Yılın ilk yarısında temkinli bir görünüm, haziran sonrasında ise dengelenmenin belirginleşmesini beklediklerini ifade eden Karaçay, finansmana erişimde kademeli rahatlamanın yatırım iştahını artıracağını belirtti. Üretim ve ihracatı önceleyen kredi mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Karaçay, kur–maliyet dengesinin korunmasının rekabetçilik açısından kritik olduğunu söyledi.
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı
Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2026 yılına ilişkin ekonomik beklentileri değerlendirerek, jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve artan korumacı politikaların önümüzdeki dönemin seyrini belirleyecek başlıca unsurlar olacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede kaydedilecek ilerlemenin finansmana erişimi kademeli olarak rahatlatmasını beklediklerini vurgulayan Matlı, bu sürecin reel sektör üzerindeki nakit akışı baskısını da azaltacağına işaret etti.
Para politikasında öngörülebilirliğin güçlenmesinin önemine dikkat çeken Matlı, bu sayede üretim, yatırım ve istihdam süreçlerinde toparlanmanın başlamasını öngördüklerini ifade etti. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerine de ayrı bir parantez açan Matlı, iklim değişikliği ve su temininde yaşanan sıkıntıların sektör açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti. Bu alanda sulama yatırımlarının artırılması ve verimlilik odaklı desteklerin güçlendirilmesinin kritik olduğunu dile getiren Matlı, planlı üretim anlayışının sahada daha etkin uygulanması ve hastalıklarla mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı - Hilmi Teymur:Salgın, savaş, deprem yaşadık zor günlerden geçtik
“Zorlu bir yılı geride bırakırken, 2026’ya temkinli ama umutluyuz” diyen Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, “Malumunuz son yıllarda salgınlar, savaşlar, depremler yaşadık. Tüm bu yaşanan olayların küresel ticareti de derinden etkileyerek küresel bir ekonomik kriz oluşturduğu aşikar. Hem psikolojik hem de ekonomik anlamda zor günler geçirdik. İnşallah 2025 yılının sona ermesi ile yaşadığımız tüm zorlukları geride bırakır, 2026 yılında başarılı bir yıl geçiririz” diye konuştu.
Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen
Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, 2025 yılının sanayiciler açısından yüksek maliyetler, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve iç–dış talepteki dalgalanmalar nedeniyle oldukça zorlu geçtiğini belirtti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Konya sanayisinin üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmediğini belirten Büyükeğen, enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuç vermeye başlamasının fiyat istikrarı açısından kritik olduğunu ifade etti. Enflasyonun kademeli olarak gerilemesiyle birlikte öngörülebilirliğin artacağını, bunun da yatırım ve üretim ortamını güçlendireceğini dile getiren Büyükeğen, üretim maliyetlerinin daha yönetilebilir hale gelmesi ve ihracat pazarlarında toparlanmanın sanayiye yeniden ivme kazandıracağını söyledi.
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk:Üretim – ihracat dengesi
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 2025 yılının küresel ölçekte finansmana erişimin zorlaştığı, maliyet baskılarının arttığı ve jeopolitik risklerin ticaret üzerinde etkili olduğu bir dönem olmasına rağmen Konya ekonomisinin dirençli bir performans sergilediğini söyledi. 2026 yılına ilişkin beklentilerini temkinli iyimserlik çerçevesinde değerlendiren Öztürk, küresel belirsizliklerin etkisinin azalması, ekonomi politikalarında öngörülebilirliğin güçlenmesi ve üretim–ihracat dengesinin yeniden ivme kazanmasını beklediklerini ifade etti.
Öztürk, 2026’da katma değeri yüksek sanayi üretiminin artırılması, tarım ve tarıma dayalı sanayide verimlilik odaklı dönüşüm ve ihracatta büyüme trendinin yakalanmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirterek, KOBİ’leri destekleyecek finansman mekanizmalarının etkinliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: Ekonomik dinamizm güçlenmeli
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, iş dünyasının 2026 yılına ilişkin beklentilerinin net olduğunu belirterek, enflasyonun düştüğü ve öngörülebilirliğin arttığı bir piyasa düzeni talep ettiklerini söyledi. Belirsizliğin iş dünyasının en büyük düşmanı olduğunu vurgulayan Gülsoy, yatırım kararlarının sağlıklı alınabilmesi için makul faiz oranları ve finansal kolaylıkların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Küresel rekabetin hızla değiştiğine dikkat çeken Gülsoy, teknoloji, üretim süreçleri ve istihdam politikalarında yeni koşullara uyum sağlamanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. İşletmelerin planlamadan seri üretime, ihracat stratejilerinden insan kaynağı yönetimine kadar her alanda dönüşüme açık olması gerektiğini vurguladı. Gülsoy, 2026’nın belirsizliklerin azaldığı, üretim ve ihracatın yeniden ivme kazandığı bir yıl olacağına inandıklarını belirterek, reel sektörün önünü açacak düzenlemelerin ekonomik dinamizmi güçlendireceğini ifade etti.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası - Mustafa Buluntu: Teşvik ve rehberlik mekanizmaları
Kahramanmaraş iş dünyası, 2026 yılını 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan toparlanma sürecinin kalıcı hale geldiği bir eşik yıl olarak görüyor. Sanayi ve ticaretin gösterdiği dayanıklılığın sürdürülebilir büyümeye dönüşmesi hedeflenirken, üretim gücünün yeniden ivme kazanması temel beklentiler arasında yer alıyor. Finansmana erişimin özellikle KOBİ’ler açısından kritik önem taşıdığı vurgulanırken, uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi imkânlarının üretim ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından belirleyici olduğu ifade ediliyor.
Deprem sonrası süreçte altyapı, lojistik ve sanayi alanlarının yeniden planlanması; OSB’lerin genişleme alanları, ulaşım bağlantıları ve enerji altyapısının güçlendirilmesi de öncelikli beklentiler arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra ihracatın desteklenmesi, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine yönelik teşvik ve rehberlik mekanizmalarının artırılmasıyla Kahramanmaraş sanayisinin küresel rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor.
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullar Özdemir: Faiz ve enflasyonda düşüş süreci
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, 2026 yılına girerken küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, Türkiye ekonomisi açısından bütçe açığındaki azalma ile Merkez Bankası brüt rezervlerindeki artışın olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.
Faiz ve enflasyonda indirim sürecine girildiğine dikkat çeken Özdemir, iş dünyası için en önemli beklentinin istikrar sağlayıcı adımların kararlılıkla sürdürülmesi ve ekonomik öngörülebilirliğin güçlendirilmesi olduğunu ifade etti. Bu ortamın sağlanması halinde üretim, yatırım, ihracat ve istihdamda daha güçlü bir performans ortaya konulabileceğini vurgulayan Özdemir, enflasyonun Orta Vadeli Program tahminleri doğrultusunda gerilemesinin halkın alım gücüne de olumlu yansıyacağını kaydetti.
Özdemir, Çukurova Havalimanı’nda özellikle yurt dışı direkt uçuşlar ve charter seferlerin artmasının kent ve bölge ekonomisine ivme kazandıracağını söyledi. Uzun süredir gündemde olan Mersin Ana Konteyner Limanı ile Tarsus–Kazanlı Turizm Bölgesi projelerinde ise somut adımlar atılmasının beklendiğini dile getirdi. Özdemir, Mersin ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan tarımda yaşanan daralmanın 2026 yılında toparlanma ve büyümeye bırakmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş: Daha öngörülebilir bir yıl
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş “2025 yılında iş dünyasının en öncelikli gündem maddelerinden biri, kuşkusuz finansmana erişim olmuştur” dedi.
2025 yılı boyunca yaşanan küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin, 2026 yılına girerken daha öngörülebilir ancak temkinli bir ekonomik zeminin oluşacağına işaret ettiğine değinen Karakuş, 2026 yılına ilişkin beklentilerini şu başlıklarla özetledi: “Dezenflasyon sürecinin kalıcılığının güçlenmesi ve fiyat istikrarına yönelik beklentilerin daha sağlam bir çerçeveye oturması, para politikasında öngörülebilirliğin korunması ve kademeli bir normalleşme sürecinin, ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerine güven kazandırması, turizm gelirlerinin hem ulusal ölçekte hem de Muğla ekonomisi özelinde; büyüme, istihdam ve cari denge açısından destekleyici rolünü sürdürmesi, reel sektör açısından finansmana erişim koşullarında kısmi bir iyileşme yaşanması; yatırım, üretim ve istihdam kararlarının daha sağlıklı bir zeminde şekillenmesi.”
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: Gelecek bugünden çok boyutlu analiz edilmeli
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, son yıllarda yaşanan hızlı küresel ve ekonomik dönüşümün, geleceğin bugünden çok boyutlu analiz edilmesini zorunlu kıldığını vurguladı. 2026 yılına girerken ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Özgener, fiyat istikrarının güçlenmesi halinde üretimde daha dengeli bir görünüm ve daha öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşacağını belirtti.
Özgener sözlerine şöyle devam etti, “Ancak 2026’yı otomatik bir iyileşme yılı olarak görmenin de doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü rekabet koşulları eskiden olduğu gibi yalnızca iç talep ya da faiz seviyesiyle belirlenmiyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde iş gücü maliyetleri, rekabet gücünü ve istihdam kararlarını doğrudan etkileyen kritik unsurlardan biri olmaya devam ediyor.”