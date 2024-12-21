Ankara Sanayi Odası'nın Elektronik Sektörü Ödülleri sahiplerine verildi

Ankara Sanayi Odası (Elektronik Sanayii Meslek Komitesi'nin 2024 Yılı Elektronik Sektörü Ödülleri Ödül töreni, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Gecede, 'Girişimci Ödülü' OSTİM Teknopark firması WHILONE Teknoloji Kurucusu İsmail Muhammed Yıldız'a, 'Üstün Hizmet Ödülü' OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi Elsis Elektronik Kurucusu Behçet Tonak'a, 'Yılın İş İnsanı Ödülü' Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi TUALCOM Kurucusu Tunahan Kırılmaz'a verildi.

ASELSAN'dan yerli firmalara 2 milyar dolar sipariş

Hedeflerinin tam bağımsız savunma sanayisine ulaşmak olduğunun vurgulayan ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, 2024 yılında yerli firmalara verdikleri siparişlerin ekonomik büyüklüğünün 2 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

Gecede söz alan ASO Elektronik Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel, Türkiye elektronik sanayisinin dünya üretim merkezleri yeniden yapılanırken bir üretim üssü ve AR-GE merkezi haline gelerek alanında dünyada söz sahibi olmayı hedeflediğini kaydetti. OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise 13 OSB, 13 teknopark bulunan Ankara'nın sanayileşme ve sermaye anlamında Türkiye'nin önemli bir şehri olduğunu dile getirdi.

2024 Ocak-Kasım elektrik sektörü toplam ihracat hacmi: 15,5 milyar dolar

ASO Başkanı Seyit Ardıç 2024 Ocak-Kasım döneminde elektrik-elektronik sektörünün toplam ihracatının 15,5 milyar dolar olduğunun altını çizdi ve "Bunun 3,25 milyar dolarını yani yüzden 20'den fazlasını elektronik sektörü gerçekleştirdi. Ankara'da elektronik sektörünün ihracat değeri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 23 arttı. Başkentimizde 2023 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan beş sektörden birisidir" dedi.