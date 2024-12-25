Antalya'da "iklim krizi ve enerji dönüşümü" konuşuldu

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği "İklim Krizi ve Enerji Dönüşümü" konulu 2024 yılı faaliyet dönemi 17. olağan toplantısını yaptı. Toplantıya katılan Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, küresel enerji trendlerine ve Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin uluslararası piyasalarda ve platformlarda enerji dönüşümü konusundaki sözcülerinden biri olmaya çalıştığını ifade eden Zaimler, Türkiye'nin ticaret rotalarını yeniden şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyadaki en önemli konunun iklim değişikliği olduğuna işaret eden Zaimler, kendisinin buna tarım, gıda ve suyu da eklediğini ifade etti.

"Çin'in de ihracatta rota değiştirmesi gerek"

Yavaşlayan bir dünyada Çin'in de ihracatta rota değiştirmesi gerektiğini belirten Zaimler, "Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu, enerji ticareti ve lojistiği açısından önemli avantajlar sunuyor. Türkiye, doğru stratejiler ve güçlü koordinasyonla Avrupa ve Asya pazarları arasında enerji köprüsü olma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

"Yenilenebilir enerji kapasitesi artırılmalı"

Enerji dönüşümünün, sadece bir strateji değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve toplumsal refah için gereklilik olduğunu vurgulayan Zaimler, "Üç enerji trendinden bahsetmek istiyorum. Birincisi petrol, doğal gaz, ikincisi bir çağ dönüşümü, üçüncüsü de teknolojik dönüşüm." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak ve teknolojik dönüşüme odaklanarak yenilenebilir enerji alanında lider ülkelerden biri olabileceğini belirten Zaimler, Türkiye'nin azalması beklenen arz-talep dengesinde kazanmak zorunda olan Avrupa'nın kalkınması için jeopolitik anlamda avantajlı bir konumda bulunduğunu kaydetti.