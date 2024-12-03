ANTGİAD kasım ayı toplantısının konuşmacı konuğu: Adil Sani Konukoğlu

ANTGİAD'ın kasım ayı olağan genişletilmiş üye toplantısına konuşmacı olarak katılan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye’nin ekonomik yapısına ve dünya ekonomisindeki değişimlere dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Krizleri fırsata çevirmek çok önemli

Türkiye’nin genç nüfusu ve girişimcilik potansiyeli ile bölgesel bir güç haline gelme fırsatına sahip olduğunu kaydeden Konukoğlu, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının iş dünyasının geleceğinde kritik bir yere sahip olacağını vurguladı ve ekledi: "Herkes kendi sektöründe değişim ve dönüşüme uyum sağlayarak hem çalışanlarını hem de işletmelerini geleceğe hazırlamalı. Genç girişimcilerimizin bu süreçleri yakından takip ederek vizyonlarını genişletmeleri gerekiyor.”

Konuşmasında, Türkiye’nin ekonomik kriz dönemlerinde SANKO’nun nasıl ayakta kaldığını ve büyümeyi sürdürdüğünü anlatan Konukoğlu, krizlerin birer fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Şirketlerinin sadece ekonomik kazanç hedeflemediğini, aynı zamanda topluma katkıda bulunmayı bir görev bildiğini belirten isim, özellikle eğitime yapılan yatırımların sürdürülebilir başarı için önemine vurgu yaptı.

Deneyimli isimleri ağırlamaya devam

Toplantıda söz alan ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, genç iş insanlarının Türkiye’nin ekonomik geleceğindeki kritik rolüne değindi ve "Derneğimiz, iş dünyasının önemli temsilcilerini üyelerimizle buluşturarak öğrenme ve gelişim fırsatları sunmaya devam ediyor. Adil Sani Konukoğlu gibi deneyimli liderlerin bilgi birikimi, üyelerimizin iş yaşamlarında daha sağlam adımlar atmalarına destek olacaktır. Bu tür etkinliklerle derneğin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.