ANTİKAD kadının siyasetteki yerini gündeme taşıyor

Antalya ve Ankara başta olmak üzere ulusal düzeyde ve çeşitli platformlarda planlanan etkinlikler kapsamında, ANTİKAD’dan 21 kişilik heyet Antalya’dan Ankara’ya gelerek temaslarda bulundu.

11-12 Şubat tarihlerindeki ziyaret kapsamında ilk günü TBMM’de geçiren ANTİKAD heyeti, ikinci güne Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ardından TBMM’ye geçerek siyasi partilerle görüşmelerini tamamlayan heyet, Ankara’daki kadın dernekleriyle de buluşmalar gerçekleştirdi.

“Kadınların siyasal temsiliyeti, güçlü bir demokrasi için vazgeçilmezdir”

Ankara programına dair açıklama yapan Antalya İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kotanak, “Kadınların siyasal temsiliyeti, güçlü bir demokrasi için vazgeçilmezdir. 8 Şubat 1935’te TBMM’ye ilk kadın milletvekillerinin girişi, sadece bir başlangıçtı. Bugün hâlâ kadınların siyasette daha fazla yer alması için mücadele ediyoruz. ANTİKAD olarak, kadınların hem iş dünyasında hem de siyasette daha fazla temsil edilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, kadınların karar alma mekanizmalarındaki yerini güçlendirecek politikaların hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor” diyerek kadının ekonomiye kazandırılmasının yalnızca Antalya’yı değil, tüm Türkiye ekonomisini ileriye taşıyacak bir kaldıraç etkisine sahip olduğunu vurguladı.

ANTİKAD tarafından hazırlanan raporun, Ankara’daki tüm temaslarda ilgililerle paylaşıldığına değinen Fatma Kotanak, raporun kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanda güçlenmesi ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için önerdikleri politika ve stratejileri içerdiğini söyledi. Kadınların toplumsal yaşamın her alanında etkin bir şekilde yer alabilmesi için sistematik reformlar, devlet destekli teşvikler, eğitimsel farkındalıklar ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dikkat çeken ANTİKAD raporu, Antalya'nın hızlı büyüyen nüfusu ve turizm potansiyeliyle birlikte şehir altyapısının güçlendirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve sürdürülebilir şehirleşme gibi konularda da önemli adımlar atılması gerektiğine işaret ediyor.

İki günlük yoğun Ankara programı

ANTİKAD’ın programı kapsamında 11 Şubat’ta Antalya’dan Ankara’ya gelen heyetin TBMM’deki ilk günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ziyaretiyle başladı.

Meclis'te yoğun bir gün geçiren grup, AK Parti'den CHP'ye, değişik partiler adına Meclis'te görev alan milletvekilleriyle yaptıkları görüşmelerde, kadın temsiliyetinin arttırılması, Antalya’nın ekonomik, tarımsal ve turizm alanlarındaki gelişimi ve kadın girişimciliğini destekleyen projeler gibi pek çok konuyu gündeme getirdi.

Ankara programının ikinci günü, Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan heyet, ardından TBMM’de İYİ Parti ve MHP'den çeşitli isimlerle görüşmeler gerçekleştirildi. Günün son toplantısında da, iş dünyasında kadınların rolü ve Türkiye’nin kalkınmasına yönelik verimli fikir alışverişi yapıldı. Ardından heyet, İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ile de görüşerek Antalya’nın iş dünyası, kadın girişimciliği ve ekonomik gelişimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tüm siyasi partilerle yapılan görüşmelerde, kadının iş dünyasına ve ekonomik kalkınmaya katılımının ülke çapında kaldıraç etkisi yaratacağı yönünde ortak bir uzlaşma sağlandığı da dikkat çekti.

“Cinsiyet eşitsizliğinin kapanması uzun yıllar alabilir”

1935 yılında kadın milletvekili sayısının 18, mecliste kadınların temsiliyetinin yüzde 4,3 olduğuna dikkat çeken ANTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kotanak, 2023’te yapılan son genel seçimde 121 kadın milletvekilinin Meclis’e girdiğini, temsiliyetin yüzde 20’nin üstüne çıktığını söyleyerek, “Bu konuda dünya ortalaması yüzde 26,5. En yüksek oranı yüzde 61,3 ile Ruanda’da görüyoruz. Özellikle, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde kadınların parlamentodaki temsil oranları yüzde 40'ın üzerindedir. Birleşik Krallık’ta yüzde 34,2 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yüzde 29,4. Bu oranlara bakarak, mevcut cinsiyet eşitsizliğinin kapanmasının uzun yıllar alacağını söylemek yanlış olmaz” dedi.

Kadınların iş dünyasındaki temsiliyetinin de artmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Fatma Kotanak, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Türkiye genelinde kadın girişimcilerin oranı yüzde 10 civarında. Antalya özelinde ise yüzde 22'ye kadar çıkıyor. Kadın istihdamı oranları ise Türkiye genelinde yüzde 31,8 olurken, Antalya'da yüzde 33,5. Kadınların iş dünyasında daha fazla temsil edilmesi için daha çok çaba sarf edilmesine ihtiyaç var.”

Ankara KAİSDER ile iş dünyasında işbirliği

ANTİKAD heyeti, Ankara Kadın Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (KAİSDER) ile bir araya gelerek Türkiye ekonomisi, kalkınma ve iş dünyasında kadınların rolü üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıda, Antalya ve Ankara iş dünyasının ortak projelerde işbirliği yapması, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve ekonomik çözüm yollarının geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yapıldı.