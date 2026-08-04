Apple, İngiltere hükümetiyle mahkemelik oldu

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Apple ile İngiltere hükümeti arasındaki şifreleme krizi yeniden yargıya taşındı. Teknoloji devi, İngiliz kullanıcıların şifreli iCloud yedeklerine erişim sağlanmasını öngören yeni hükümet talebinin iptali için hukuki süreç başlattı.

Apple yeni emri mahkemeye taşıdı

Apple, İngiltere hükümetinin gönderdiği yeni “teknik kapasite bildirimi”ne karşı geçen ay Soruşturma Yetkileri Mahkemesi’ne başvurdu.

Yeni bildirim, şirketten İngiliz kullanıcıların uçtan uca şifrelenmiş iCloud yedeklerine gerektiğinde erişim sağlayabilecek bir teknik kapasite oluşturmasını istiyor.

Mahkeme kayıtlarına yansıyan dava, Apple’ın hükümetin bu tür bildirimler gönderme yetkisini ve talebin hukuka uygunluğunu sorguladığını gösteriyor.

Dosyanın içeriği büyük ölçüde gizli tutuluyor. İngiltere’de geçerli mevzuat, teknik kapasite bildirimi alan şirketlerin emrin varlığını ve ayrıntılarını açıklamasını da sınırlandırıyor.

Apple başvuruyu doğrularken davanın ayrıntıları konusunda kapsamlı bir açıklama yapmadı.

Önceki talep ABD kullanıcılarını da kapsıyordu

İngiltere hükümeti daha önce Apple’dan yalnızca İngiltere’de değil, ABD dahil diğer ülkelerde bulunan kullanıcıların şifreli verilerine de erişebilecek bir sistem oluşturmasını istemişti.

Talep, Londra ile Washington arasında diplomatik gerilim yaratmıştı. ABD yönetimi, İngiliz makamlarının Amerikalı kullanıcıların şifreli verilerine erişmesinin ulusal egemenlik ve kişisel özgürlükler açısından ciddi risk doğuracağını savunmuştu.

İngiltere hükümeti, yükselen itirazların ardından küresel kapsamdaki ilk talebini geri çekti.

Ancak daha sonra yalnızca İngiliz kullanıcıları hedefleyen yeni bir teknik kapasite bildirimi gönderildi. Apple’ın son mahkeme başvurusu da bu ikinci talebe karşı yapıldı.

Yeni emrin ABD vatandaşlarını kapsam dışı bırakması diplomatik gerilimi azaltabilir. Buna karşılık Apple, belirli bir ülke için oluşturulacak erişim sisteminin zamanla daha geniş bir güvenlik açığına dönüşebileceği görüşünü koruyor.

Hükümet neden iCloud verilerine erişmek istiyor?

İngiltere hükümeti, terör, çocukların cinsel istismarı ve ağır suç soruşturmalarında güvenlik güçlerinin gerekli dijital verilere erişebilmesi gerektiğini savunuyor.

2016 tarihli Soruşturma Yetkileri Yasası kapsamında teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerine teknik kapasite bildirimleri gönderilebiliyor.

Bu bildirimler, şirketlerin yasal erişim taleplerine cevap verebilmek için belirli teknik sistemleri kurmasını veya mevcut kapasitesini korumasını zorunlu hale getirebiliyor.

İngiltere yönetimi, yetkilerin yalnızca gerekli ve orantılı durumlarda kullanıldığını; sistemin yargısal denetim ve bağımsız gözetim mekanizmalarına bağlı olduğunu belirtiyor.

Teknoloji şirketleri ve dijital hak kuruluşları ise bir erişim mekanizmasının yalnızca yetkili kurumlar tarafından kullanılacağının garanti edilemeyeceğini savunuyor.

Oluşturulacak teknik açığın siber saldırganlar, yabancı istihbarat servisleri veya kötü niyetli kişiler tarafından da hedef alınabileceği belirtiliyor.

Apple “arka kapı” oluşturmayı reddediyor

Apple, ürünleri ve hizmetleri için hiçbir zaman bir arka kapı veya bütün sistemleri açabilecek ana anahtar geliştirmediğini, gelecekte de geliştirmeyeceğini belirtiyor.

Şirkete göre yalnızca belirli soruşturmalar için kullanılacağı söylenen bir erişim sistemi bile şifrelemenin temel yapısını zayıflatabilir.

Uçtan uca şifrelemede verilere yalnızca kullanıcıya ait güvenilir cihazlar üzerinden ulaşılabiliyor. Şifreleme anahtarları Apple’ın elinde bulunmadığı için şirket de korunan içerikleri görüntüleyemiyor.

Hükümetin talep ettiği sisteme uyulması halinde Apple’ın bu mimariyi değiştirmesi veya erişimi mümkün kılacak yeni bir teknik yöntem geliştirmesi gerekebilir.

Şirket, bu tür bir değişikliğin yalnızca İngiltere’deki kullanıcıları değil, aynı teknolojik altyapıyı kullanan daha geniş müşteri kitlesini de riske atabileceğini savunuyor.

iCloud kullanıcıları hangi verileri saklıyor?

Apple’ın İleri Düzey Veri Koruma sistemi, iCloud Yedekleme, Fotoğraflar, Notlar ve iCloud Drive dahil çok sayıda veri kategorisini uçtan uca şifreleme kapsamına alıyor.

Bu sistem etkinleştirildiğinde Apple, kullanıcının şifrelenmiş verilerinin büyük bölümüne erişmek için gereken anahtarlara sahip olmuyor.

İngiltere’deki yeni kullanıcılar, hükümetle yaşanan ilk anlaşmazlığın ardından İleri Düzey Veri Koruma sistemini etkinleştirme imkanını kaybetti.

Bu nedenle iCloud yedekleri, fotoğraflar ve bazı diğer veri kategorileri İngiliz kullanıcılar için standart koruma sistemine döndü.

Buna karşılık iCloud Anahtar Zinciri, sağlık verileri, iMessage ve FaceTime gibi bazı hizmetler uçtan uca şifrelenmeye devam ediyor.

Yeni davanın sonucu, Apple’ın İngiltere’de daha güçlü iCloud şifrelemesini yeniden sunup sunamayacağı açısından da belirleyici olabilir.

Gizlilik kuruluşları da davaya katıldı

Privacy International ve Liberty gibi dijital hak kuruluşları, teknik kapasite bildirimlerine karşı ayrı hukuki başvurular yaptı.

Kuruluşlar, hükümetin gizli emirlerle şirketleri şifreleme sistemlerini zayıflatmaya zorlamasının kamu denetimini engellediğini savunuyor.

Apple’ın başvurusu ile hak kuruluşlarının açtığı davaların birlikte veya bağlantılı biçimde ele alınıp alınmayacağı önümüzdeki ay yapılacak dosya yönetimi duruşmasında değerlendirilecek.

Mahkeme süreci, İngiltere’nin dijital gözetim yetkileri ile kullanıcıların özel hayatının korunması arasındaki sınırı yeniden belirleyebilir.

Kararın yalnızca Apple açısından değil, WhatsApp, Signal, Google ve benzeri şifreli hizmetler sunan diğer teknoloji şirketleri için de emsal oluşturma ihtimali bulunuyor.

Teknoloji dünyası kararı yakından izleyecek

Davada İngiltere hükümetinin lehine bir sonuç çıkması, diğer ülkelerin de teknoloji şirketlerinden benzer erişim sistemleri talep etmesini kolaylaştırabilir.

Apple’ın kazanması ise hükümetlerin uçtan uca şifrelenmiş verilere erişim konusunda teknoloji şirketlerine getirebileceği yükümlülükleri sınırlandırabilir.

Tartışmanın merkezinde suç soruşturmaları için erişim ihtiyacı ile milyonlarca kullanıcının veri güvenliğinin aynı anda nasıl korunacağı sorusu bulunuyor.

Apple ile İngiltere hükümeti arasındaki yeni dava, dijital dünyada güvenliğin mi yoksa devletlerin erişim yetkisinin mi öncelikli olacağına ilişkin küresel mücadelenin en önemli örneklerinden birine dönüşebilir.