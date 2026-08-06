Apple-OpenAI savaşında davayı düşürme talebi

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Apple ile OpenAI arasındaki iş birliği, tüketici elektroniğinin geleceğini etkileyebilecek kapsamlı bir hukuk savaşına dönüştü. OpenAI, Apple’ın ticari sırlarının kullanıldığı iddiasıyla açılan davanın henüz yargılama başlamadan düşürülmesini talep etti.

OpenAI dosyayı kapatmak istiyor

OpenAI, 5 Ağustos’ta ABD’li yargıca sunduğu başvuruda Apple’ın iddialarının davayı sürdürecek kadar somut olmadığını savundu. Şirket, Apple’a ait gizli bilgilere ihtiyaç duymadığını ve geliştirdiği ürünlerin Apple’ın teknolojilerinden farklı olduğunu belirtti.

Savunmada, Apple’dan ayrılarak OpenAI’a geçen mühendislerin şirketin yenilikçi çalışmalarında görev almak için kendi tercihleriyle iş değiştirdiği vurgulandı. OpenAI, çalışan transferinin tek başına ticari sır ihlali anlamına gelmeyeceği görüşünde.

Şirket ayrıca Apple’ın hangi ticari sırların OpenAI tarafından kullanıldığını yeterince açık biçimde ortaya koyamadığını ileri sürüyor. Davanın düşürülmesi talebi kabul edilirse dosya kapsamlı delil toplama aşamasına geçmeden kapanabilir.

Apple’ın suçlamaları ağır

Apple, 10 Temmuz 2026’da açtığı davada OpenAI’ın tüketici elektroniği alanına girişini hızlandırmak amacıyla geniş çaplı bir bilgi toplama faaliyeti yürüttüğünü iddia etti.

Şirketin mahkemeye sunduğu dosyada, eski çalışanlar, işe alım görüşmeleri ve tedarikçi ilişkileri üzerinden Apple’ın ürün tasarımları, üretim süreçleri ve donanım geliştirme yöntemlerine ilişkin gizli bilgilere ulaşıldığı öne sürüldü.

Apple, OpenAI’ın yalnızca deneyimli çalışanları işe almakla kalmadığını, bu kişilerin geçmiş görevlerinde eriştiği özel bilgilerden de yararlandığını savunuyor. OpenAI ise bu suçlamaları reddediyor.

Dosyadaki iddialar henüz mahkeme tarafından doğrulanmış değil. Davanın devam etmesi halinde Apple’ın hangi bilgilerin ticari sır niteliğinde olduğunu ve bu bilgilerin OpenAI tarafından gerçekten kullanıldığını kanıtlaması gerekecek.

İki eski çalışan merkezde

Davanın merkezinde eski Apple çalışanları Chang Liu ile Tang Yew Tan bulunuyor. Liu, Apple’da kıdemli sistem elektrik mühendisi olarak çalışırken Tan, iPhone ve Apple Watch ürün tasarımından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Apple, Liu’nun şirketten ayrıldıktan sonra kurum içi sistemlere erişmeye devam ettiğini ve donanımla ilgili çok sayıda gizli dosyayı indirdiğini iddia ediyor. OpenAI ise erişimin Apple’ın çalışan ayrılış sürecindeki sistem yönetiminden kaynaklandığını savunuyor.

OpenAI, yayımladığı yazışmaların Apple çalışanlarının Liu’dan işten ayrıldıktan sonra bazı dosyaları bulmalarına yardım etmesini istediğini gösterdiğini belirtti. Apple’ın bu yazışmalara ilişkin değerlendirmesi ise davadaki delil tartışmasının önemli parçalarından biri olacak.

Tan hakkında ise Apple tedarikçilerine ve şirket içi üretim bilgilerine ilişkin verileri kişisel hesabına aktardığı iddiası bulunuyor. OpenAI, Tan’ın başka şirketlere ait gizli bilgilerin kullanılmaması konusunda ekibini açık biçimde uyardığını ifade ediyor.

400 transfer tartışmayı büyüttü

Apple, mahkeme dosyasında 400’den fazla eski çalışanının bugün OpenAI bünyesinde görev yaptığını bildirdi. Bu sayı, yapay zekâ şirketlerinin donanım, tasarım ve üretim uzmanlığı için yürüttüğü yetenek yarışının ulaştığı boyutu ortaya koyuyor.

Kaliforniya’da çalışanların rakip şirketlere geçmesi genel olarak yasaklanamıyor. Bu nedenle davanın odak noktası çalışan transferlerinin kendisi değil, çalışanların yanlarında gizli belge veya teknik bilgi götürüp götürmediği olacak.

Apple’ın suçlamaları doğrulanırsa OpenAI’ın bazı donanım çalışmalarını durdurması, belgeleri iade etmesi veya belirli çalışanların projelerden uzaklaştırılması gündeme gelebilir.

OpenAI’ın savunmasının kabul edilmesi ise teknoloji sektöründe çalışan hareketliliği ile ticari sır koruması arasındaki sınırın Apple’ın istediğinden daha dar yorumlanmasına neden olabilir.

Donanım yarışı iPhone’a uzanıyor

Davayı önemli hale getiren temel unsur, OpenAI’ın yazılım şirketi olmaktan çıkıp tüketici donanımına yönelmesi. Şirket, eski Apple tasarım şefi Jony Ive’ın kurduğu io Products’ı 2025’te 6,5 milyar dolara satın aldı.

OpenAI’ın geliştirdiği cihazın özellikleri henüz resmen açıklanmadı. Ancak ürünün yapay zekâyı doğrudan tüketicilere ulaştıracak, geleneksel uygulamalara veya mevcut işletim sistemi düzenine daha az bağımlı bir cihaz olması bekleniyor.

Böyle bir ürün başarılı olursa OpenAI, kullanıcılara Apple cihazları üzerinden ulaşmak yerine kendi donanımıyla doğrudan ilişki kurabilecek. Bu durum, iPhone’un tüketici teknolojisindeki merkezi konumu açısından uzun vadeli bir rekabet riski oluşturuyor.

Apple ile OpenAI, 2024’te ChatGPT’nin Siri ve Apple cihazlarına entegre edilmesi için ortaklık kurmuştu. Şirketlerin bir yandan hizmet ortaklığını sürdürmesi, diğer yandan donanım ve çalışan transferleri nedeniyle mahkemede karşı karşıya gelmesi dikkat çekiyor.

Mahkemenin önünde iki talep

Mahkemenin önünde şu anda birbirine zıt iki kritik başvuru bulunuyor. Apple, dava sonuçlanana kadar OpenAI ve iki eski çalışanın tartışmalı bilgilere erişmesinin veya bunları kullanmasının yasaklanmasını istiyor.

Apple ayrıca belge teslim sürecinin hızlandırılmasını, Chang Liu ve Tang Yew Tan’ın yanı sıra OpenAI çalışanları ile şirket temsilcilerinin ifadelerinin alınmasını talep etti.

OpenAI ise dosyanın hukuki dayanağının bulunmadığını savunarak davanın tamamen düşürülmesini istiyor. Yargıcın bu iki talebe vereceği karar, davanın kısa sürede kapanıp kapanmayacağını veya kapsamlı bir şirket içi belge incelemesine dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecek.

Davanın ilerlemesi halinde Apple’ın üretim ve tasarım süreçleriyle OpenAI’ın henüz açıklanmayan donanım planları mahkeme sürecinde daha görünür hale gelebilir. Bu nedenle hukuki mücadele yalnızca tazminat değil, iki şirketin gelecek ürün takvimleri açısından da risk taşıyor.