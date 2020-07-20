'Ara' değil 'aranan eleman' vurgusu

20 Temmuz 2020

Liselere Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması sonrası bu hafta lise tercihlerini yapacak öğrencilere, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan bir çağrıda bulundu. Son yıllarda sanayiciler olarak Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, ülke için büyük ve ulvi bir görev üstlendiklerini, bu çerçevede meslek liselerini eski saygın ve nitelikli günlerine hızla kavuşturmakta olduklarını vurgulayan Bahçıvan, öğrencilere ve ailelerine lise tercihlerinde önceliği meslek liselerine vermeleri önerisinde bulundu.



Bahçıvan, İstanbul’daki 35 meslek lisesi öğrencilerini geleceğe hazırlamak adına, sanayicilerin de içinde olduğu “ortak yönetim modeli” ile iki yıldır çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların meyvesinin daha ilk yılda görüldüğünü söyledi. Bahçıvan geçen yıl okul tercihlerinde yüzde 100’e yakın doluluğu yakalayan meslek liselerinin bu yıl da aynı yoğun talebi görmesini beklediklerini söyledi. İSO Başkanı Bahçıvan, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, sanayiciler olarak büyük bir motivasyonla ve tüm imkanlarını seferber ederek meslek liselerinin yeniden tercih edilir, saygın birer eğitim kurumu olmalarının yolunu oluşturduklarını söyleyerek veli ve öğrencilere şu çağrıda bulundu:

Meslek Liseleri ile aranan eleman oluyorlar



“Son bir yıldaki dokunuşlarla potansiyelini harekete geçirdiğimiz Meslek Liselerimiz adeta yıldızlaşmaya başladı. Daha önce mezun olduklarında dahi sanayici ile temas kurmakta zorlanan bu okullarımızın öğrencileri, artık okula kayıt oldukları anda sanayicilerimiz ile el ele kol kola eğitimlerini sürdürüyor. Mezun olduklarında ise büyük ölçüde ‘ara’ değil ‘aranan eleman’ olarak üretim hayatındaki kariyerlerine başlamış oluyor. Bu nedenle milyonlarca öğrencimizin kendi geleceklerini belirleyecek bu günlerdeki LGS seçimlerinde bu okullarımızı dikkate alarak seçimlerini ona göre yapmalarını öneriyorum. Çünkü tercih yapacak olan öğrenci ve velilerimizin şunu bilmesini isterim ki; Gelecek Meslek Liselerindedir. Bu nedenle LGS sonuçlarının da açıklandığı ve tercihlerin yapılacağı bu dönemde hem velilerimiz hem de değerli çocuklarımıza okullarımızı seçmelerini öneriyorum. Yeni öğrencilerimizle birlikte 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki performansımızın kat be kat daha iyisini ortaya koyacağımızdan kuşku duymuyorum.”

İSO, 35 okula hamilik yaptı ve olumlu sonuçlar aldı



İSO, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir buçuk yıl önce imzaladığı Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde 35 okula hamilik yaptı ve geçen süre içinde yaptığı çalışmalardan çok olumlu sonuçlar aldı. Okullara nitelikli öğrenci çekmek, öğrenciyi okulda ve iş yerinde istihdam odaklı olarak yetiştirmek ve öğrenciye mezun olduğu alanda sürdürülebilir nitelikli iş temin etmek amacıyla her okul ile tek tek ilgilenen sanayiciler, geçen süre içinde somut çıktılara ulaştı.

İSO, özellikle son bir yıldır ilgili sanayi sektöründen sanayicilerin bizzat ilgilendiği meslek liselerini, hem eğitim formasyonu ve hem de staj olanakları açısından çok daha güçlü hale getirdi. Özellikle Covid-19 salgınının başladığı günden bu yana bu meslek liselerinin birçok alandaki üretim başarıları göz doldurdu. Bu dönemde; İSO himayesindeki birçok okul cerrahi maske ve siperlikli maskeden medikal tulum ve önlüğe, dezenfektandan çamaşır suyuna kadar, öncelikli ihtiyaç alanlarında üretim yaptı. Ayrıca cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, üç boyutlu yazıcı gibi yüksek teknoloji ürünleri geliştirdi.



İSO, bu başarıyı, proje ortağı olduğu okullarla bizzat ilgilenen 20 bini aşkın üyesiyle birlikte 35 okulda oluşturduğu ortak yönetim modeliyle yakaladı. Bu sanayiciler, okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte, meslek lisesi öğrencilerine parlak bir gelecek hazırlamak için gerek okullara giderek, gerekse öğretmen ve öğrencileri kendi sanayi tesislerine götürerek yoğun mesai harcıyor. Bu çerçevede bugüne kadar birçok öğrenciye teknik gezi imkanı sağlandı. Öğrencilerin Türkiye’nin en teknolojik ve etkin işletmelerle tanışmaları ve sanayiye ilgi duymalarının yolu açıldı. Geçen yıl bu proje okulların öğrencileri, uzman eğitmenler tarafından tasarlanan dijital dönüşüm gibi etkinlikler aracılığıyla yeni teknoloji trendleriyle ilgili bilgi alma fırsatı buldu. İSO, okul yönetici ve öğretmenlerine de daha nitelikli ve etkin bir eğitim süreci yaratmak farklı yönetici eğitimi ve motivasyon programlarıyla destek veriyor.