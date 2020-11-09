Aras Holding'de üst düzey atama
Elif İnci Aras, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu
Aras Holding, yaptığı açıklama ile Elif İnci Aras'ın Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre Elif İnci Aras, şirketin sosyal sorumluluk ve iletişim faaliyetlerini yürütecek.
Açıklamada, "Aras Holding kurucusu Celal Aras anısına, 2009 yılında kurulan vakfın çatısı altında Türkiye’nin her bölgesinde sosyal sorumluluk bilincini aşılayıp, sorunlara çözüm getirmeye çalışan, öğrencilere destek sağlamak amacıyla çeşitli yatırımlarda bulunan ünlü iş kadını, Aras Holding bünyesinde yürüteceği çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de eşinin en büyük destekçisi olacak." ifadeleri kullanıldı.