Arçelik’te İK politika ve stratejileri Toygan Pulat’a emanet

Arçelik’te İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Toygan Pulat’a verildi. Haziran itibarıyla görevine başlayan Pulat, 145’ten fazla ülkede 35 binin üzerinde çalışanı olan Arçelik’in İK politika ve stratejilerinin belirlenip uygulanmasından sorumlu olacak.

Orta Doğu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisansının ardından, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını (MBA) tamamlayan Pulat, Kanada’nın McMaster Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi gördü.

2000-2003 yılları arasında Eli Lily and Company’de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev alan Pulat, 2003 yılında katıldığı Carlsberg Group bünyesinde sırasıyla Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Asya Bölgeleri İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Kariyerine Vodafone Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak devam eden Pulat, Avon ve Coty’de sırasıyla Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Kıdemli IK Direktörlüğü ve Asya, Latin Amerika, Orta Doğu & Afrika İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Son olarak, Diageo bünyesinde Asya Pasifik İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev aldı.