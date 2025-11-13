Arkas Holding’e 335 milyon dolarlık uluslararası sendikasyon kredisi

Özlem SARSIN / İZMİR

Arkas Holding, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC Uluslararası Finans Kurumu liderliğinde oluşturulan uluslararası sendikasyon kredisi kapsamında toplam 335 milyon dolarlık finansmana erişiyor. Paketin ilk dilimi olan 260,3 milyon dolar Arkas’a aktarılacak; kalan tutarın ise önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

Emirates NBD ve ILX Fund gibi uluslararası kuruluşların da katıldığı sendikasyon, Arkas’ın liman altyapısı yatırımlarını güçlendirmesi, intermodal taşımacılık filosunu genişletmesi ve sürdürülebilir operasyonlarını desteklemesi amacıyla kullanılacak.

Kredinin bir bölümü kısa ve orta vadeli borçların yeniden finansmanında değerlendirilecek.

“Türkiye’nin stratejik köprü rolünü güçlendirecek”

İzmir’de düzenlenen toplantıda konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, anlaşmayı Türkiye’nin küresel konumuna yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendirdi:

“Bu finansman, Türkiye’nin doğu ile batı arasındaki stratejik köprü rolünü güçlendiriyor. Liman ve taşımacılık yatırımlarımızla Orta Koridor’un etkinliğini artıracağız.”

IFC Bölge Direktörü Laura Vecvagare ise özel sektörün Türkiye’nin lojistik dönüşümündeki kritik rolüne dikkat çekti:

“Arkas ile iş birliğimiz, liman kapasitesinin artırılmasını ve ulaşım ağlarının modernizasyonunu destekliyor. Bu yatırım, Türkiye’nin küresel lojistikteki rolünü güçlendirmek için hayati önem taşıyor.”

Anlaşmanın, Dünya Bankası Grubu’nun Orta Koridor (Orta Asya–Kafkasya–Türkiye–Avrupa) ticaret hattını destekleme stratejisi kapsamında özel sektöre sağlanan en büyük finansmanlardan biri olduğu belirtildi.