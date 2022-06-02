Arslanoğlu: İkinci yarıda küresel stagflasyon konuşacağız

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Arslanoğlu "Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Ufuk Turu" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Aslanoğlu’ndan öne çıkanlar şöyle: "Dünya ekonomisinde büyüme tahminleri yarıya düşürüldü, temmuzda aşağı yönlü revizyonlar sürecek. Bir yavaşlama var. Öncü göstergelerde bunu görüyoruz. Ancak yine de 3’lerin üzerinde büyümeler var. Enflasyonda ise yukarı yönlü sert bir hareketi var. Merkez bankaları sıkılaşma adımları atmaya başladı. Öncelikleri enflasyon oluyor. FED’den dili ile şahin diyeceğimiz sıkı adımlar geliyor.

Bunun sonucunda ABD’de faizler yukarı gidiyor. Dolar endeksinde değerlenme gördük devam edebilir. Şu andaki dolar endeksi ile 80’lerdeki aynı anlama gelmiyor. ABD, 1980’de yüzde 15’e çıkan enflasyonu düşürmek için faizi yüzde 15’lere çekmişti. Şimdi son 40 yılın en yüksek enflasyonu yaşıyor bunu düşürmek için 2-3 puan yeterli olmayacak 4-5-6 olma potansiyeli olan rakamlar. FED bunu söylemez ama bu olasılık yüksek. Dolayısıyla doların güçlenme eğiliminin devam edeceğini düşünüyorum. Dünyada olanlar bizi de etkileyecek.

Teknoloji üreten, kurumsallaşmış, eğitime ağırlık vermiş özgürlüklerin olduğu bir Türkiye’ye ihtiyaç var. Böyle bir sistem için zeminin sağlam olması gerekiyor. Türkiye’nin ekonomisinde temel sorun enflasyon. Enflasyon hedefimiz yıllardır 5. Ne zamanki enflasyon hedeflerin üzerinde kalmaya başladı bizim de ekonomik sıkıntılarımız artmaya başladı. Para arzı 2020 başından bu yana 3 kat arttı. Sistem bunu artırmaya devam ediyor. Para değer kaybederse bunu önlemek çok zor. Ama değer kazanıyorsa bunu engellemek kolaydır. Politika değişince enflasyon düşer ama toplum olarak talep etmemiz lazım. Biz dünyanın gelişmiş ülkeleri kadar enflasyon istiyoruz. Bu işin birinci ligi yüzde 2.